En stor rättstvist kring ett stort datacenter – och stora krav på skadestånd. ”Ingen tvekan om att det kommer att kosta”, säger en advokat.
Storbråk kring datacenter: Hundratals miljoner på spel
Hundratals miljoner står på spel när den rättsliga tvisten kring Tiktoks datacenter i norska Hamar ska avgöras.
Gamla anklagelser om manipulerade kostnadskalkyler lyfts fram i ett mål som bara advokater kan älska.
Green Mountain, jätte inom datacenter, har stämt entreprenören CTS Nordics kring påstådda avtalsbrott i samband med bygget av Tiktoks datacenter i Hamar.
Nu kräver Green Mountain cirka 335 miljoner norska kronor och viftar dessutom med ännu inte specificerade skadeståndskrav utöver det.
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Anklagelser för att ha mörkat kalkyler
CTS Nordics bygger datacenter på Green Mountains uppdrag. Green Mountains äger fem datacenter i Norge och tvisten med CTS gäller det största, anläggningen utanför Hamar som är uthyrd till Tiktok, skriver Dagens näringsliv.
Parterna möttes vid ett planeringsmöte inför Oslo tingsrätt i slutet av augusti och då framkom att Green Mountain söker vite enligt avtal från CTS och ersättning för flera påstådda brister.
I stämningsansökan hänvisar företaget även till en arbetsrättslig tvist kring CTS från 2024.
En inhyrd medarbetare hos CTS riktade då allvarliga anklagelser mot uppdragsgivaren.
Mannen arbetade med den ekonomiska sidan av datacenterprojektet utanför Hamar och hävdade att CTS pressat honom att manipulera kostnadskalkylerna.
Det skulle ha gjort för att knyta Green Mountain och Tiktok till projektet på falska grunder och 160 miljoner kronor skulle ha ”manipulerats” ut ur kalkylerna.
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Omsatt 17,2 miljarder på två år
CTS levererar nyckelfärdiga datacenter där all teknik ingår, med undantag för servrarna som slutkunden själv installerar.
Under de senaste två åren har CTS haft en sammanlagd omsättning på 17,2 miljarder kronor och ett totalt resultat före skatt på över en halv miljard.
CTS är schweiziskt ägt och har på fyra år vuxit från fyra till 1 100 anställda.
Företaget är schweiziskägt. På fyra år har leverantören av datacenterteknik vuxit från fyra till 1 000 anställda.
Green Mountain ägdes tidigare av norska familjen Smedvig, men såldes till israeliska Azrieli Group sommaren 2021 för 7,6 miljarder kronor.
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Datacentret är Norges största
Den tvist som nu seglat upp rör ett gigantiskt byggprojekt. När planerna på datacentret utanför Hamar tillkännagavs, sade Green Mountain att man tillsammans med Tiktok skulle investera upp till 29 miljarder kronor.
Fem hallar och en total kapacitet på 150 megawatt skulle göra datacentret till Norges största.
När parterna möttes för att planera målet sade domaren Siri Mariane Bjørn att detta är en typ av mål som lämpar sig för medling. Båda parter ställer sig positiva till detta, uppgav advokaterna.
Om man inte lyckas nå en uppgörelse är målet planerat att genomföras i tingsrätten i två sessioner på tre veckor vardera och ske under perioden april-juni 2027.
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