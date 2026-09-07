Storbråk kring datacenter: Hundratals miljoner på spel

Green Mountain, jätte inom datacenter, har stämt entreprenören CTS Nordics kring påstådda avtalsbrott i samband med bygget av Tiktoks datacenter i Hamar.

Nu kräver Green Mountain cirka 335 miljoner norska kronor och viftar dessutom med ännu inte specificerade skadeståndskrav utöver det.

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Anklagelser för att ha mörkat kalkyler

CTS Nordics bygger datacenter på Green Mountains uppdrag. Green Mountains äger fem datacenter i Norge och tvisten med CTS gäller det största, anläggningen utanför Hamar som är uthyrd till Tiktok, skriver Dagens näringsliv.

Parterna möttes vid ett planeringsmöte inför Oslo tingsrätt i slutet av augusti och då framkom att Green Mountain söker vite enligt avtal från CTS och ersättning för flera påstådda brister.

I stämningsansökan hänvisar företaget även till en arbetsrättslig tvist kring CTS från 2024.

En inhyrd medarbetare hos CTS riktade då allvarliga anklagelser mot uppdragsgivaren.

Mannen arbetade med den ekonomiska sidan av datacenterprojektet utanför Hamar och hävdade att CTS pressat honom att manipulera kostnadskalkylerna.

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Det skulle ha gjort för att knyta Green Mountain och Tiktok till projektet på falska grunder och 160 miljoner kronor skulle ha ”manipulerats” ut ur kalkylerna.

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