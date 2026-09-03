Populär kedja stänger 106 restauranger – blir 3 600 hotellrum

Så många miljarder sparar bolaget

Den ekonomiska fördelen blir tydlig om man räknar på den:

Ett hotellrum säljs varje natt till en förutsägbar marginal. En restaurang kräver personal, matsvinn och gäster som kommer när de vill. När personalkostnader och lokalskatter stiger sjunker restaurangens avkastning snabbare, och då blir ytan mer värd som sovrum.

Femårsplanen ska minska nettoinvesteringarna med över 1 miljard pund, cirka 12,9 miljarder kronor, och återvinna cirka 1,5 miljarder pund, motsvarande 19,3 miljarder kronor, genom fastighetsförsäljningar.

3 800 tjänster berörs ändå

ANNONS

För kunden försvinner inte maten, den byter format. Whitbread uppger att frukost och middag fortsätter serveras på alla hotell. Sju anläggningar har dessutom köpts av Mitchells & Butlers och blir Miller & Carter eller Toby Carvery.

För personalen är beskedet tuffare. Omställningen berör omkring 3 800 tjänster i Storbritannien och Irland. Facket Unite kallade nedskärningarna för ”grymma” och krävde i maj formella förhandlingar.

Tredje gången bolaget byter kostym

Det är inte första gången Whitbread hittar på nya kreativa lösningar för bolaget. I grunden är det ett bryggeri som grundades redan år 1742. År 2021 såldes hela ölverksamheten till Interbrew.

Nästa svängom skedde år 2019 när Costa Coffee såldes till Coca-Cola för 3,9 miljarder pund, eller 50 miljarder kronor. Costa Coffee är inte ett originalkoncept, utan var en befintlig kedja som Whitbread köpte år 1995.

Dessförinnan avvecklades Marriott Hotels, Pizza Hut, David Lloyd Leisure och TGI Fridays i Storbritannien, enligt Proactive Investors.

PS analys

Whitbread är ett säreget exempel på att ett bolag kan överleva nästan vad som helst om det är villigt att anpassa sig helt. Bolaget kommer förmodligen kunna fira sin 300-årsdag om några år, just på grund av flexibiliteten och viljan att förändras med verkligheten istället för att bli sentimental till produkter eller butiker.

En annan intressant aspekt med fallet berör deras butikslokaler, biografer och kontor som byggdes för en kostnadsbild som inte längre är aktuell.

ANNONS

Samma utveckling ser vi i Sverige, när kvadratmeterpriserna drar iväg i såväl stora som små städer och frågan snarare blir hur man bäst och mest förutsägbart kan betala hyran varje månad, istället för att fundera ut vad man helst vill driva för verksamhet.

Det är få städer förunnat att idag kunna driva små mysiga bokcaféer, en liten leksaksaffär eller hemslöjdsbutik. Sådant går ofta inte längre runt och lokalerna övertas av mer profiterande verksamheter.

Läs även: Så mycket dyrare blir din vintersemester

Läs även: Kakaopriset upp: Därför drabbas julen 2027