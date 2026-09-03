Alla 106 kvarvarande Beefeater-restauranger stänger den 10 september, 52 år efter att den första öppnade 1974. Det är det sista steget i en vecka då hela Whitbreads restaurangverksamhet försvinner.
Populär kedja stänger 106 restauranger – blir 3 600 hotellrum
Kedjan är populär och omtyckt i Storbritannien. Även deras varumärken Table Table, Cookhouse + Pub och flera andra mindre stängde efter serveringen den 3 september. Ett av de större, Brewers Fayre, stänger också den 7 september, rapporterar branschtidningen Morning Advertiser.
Bolaget går inte omkull
Här skiljer sig fallet från vanlig kedjedöd. Whitbread är inte i kris utan fullföljer en plan som lades fram redan den 30 april. Beslutet togs efter en avslutad facklig konsultation.
Restaurangerna sitter på en guldgruva i form av sina lägen. Många ligger centralt och delar tomt med ett Premier Inn-hotell, och det är deras kvadratmeter som bolaget vill åt.
Ytorna beräknas ge 3 600 nya hotellrum på orter med stark efterfrågan på boende, medan maten flyttar in i hotellets egen restaurangdel. Den lösningen finns redan i över hälften av Premier Inns hotell.
Så många miljarder sparar bolaget
Den ekonomiska fördelen blir tydlig om man räknar på den:
Ett hotellrum säljs varje natt till en förutsägbar marginal. En restaurang kräver personal, matsvinn och gäster som kommer när de vill. När personalkostnader och lokalskatter stiger sjunker restaurangens avkastning snabbare, och då blir ytan mer värd som sovrum.
Femårsplanen ska minska nettoinvesteringarna med över 1 miljard pund, cirka 12,9 miljarder kronor, och återvinna cirka 1,5 miljarder pund, motsvarande 19,3 miljarder kronor, genom fastighetsförsäljningar.
3 800 tjänster berörs ändå
För kunden försvinner inte maten, den byter format. Whitbread uppger att frukost och middag fortsätter serveras på alla hotell. Sju anläggningar har dessutom köpts av Mitchells & Butlers och blir Miller & Carter eller Toby Carvery.
För personalen är beskedet tuffare. Omställningen berör omkring 3 800 tjänster i Storbritannien och Irland. Facket Unite kallade nedskärningarna för ”grymma” och krävde i maj formella förhandlingar.
Tredje gången bolaget byter kostym
Det är inte första gången Whitbread hittar på nya kreativa lösningar för bolaget. I grunden är det ett bryggeri som grundades redan år 1742. År 2021 såldes hela ölverksamheten till Interbrew.
Nästa svängom skedde år 2019 när Costa Coffee såldes till Coca-Cola för 3,9 miljarder pund, eller 50 miljarder kronor. Costa Coffee är inte ett originalkoncept, utan var en befintlig kedja som Whitbread köpte år 1995.
Dessförinnan avvecklades Marriott Hotels, Pizza Hut, David Lloyd Leisure och TGI Fridays i Storbritannien, enligt Proactive Investors.
PS analys
Whitbread är ett säreget exempel på att ett bolag kan överleva nästan vad som helst om det är villigt att anpassa sig helt. Bolaget kommer förmodligen kunna fira sin 300-årsdag om några år, just på grund av flexibiliteten och viljan att förändras med verkligheten istället för att bli sentimental till produkter eller butiker.
En annan intressant aspekt med fallet berör deras butikslokaler, biografer och kontor som byggdes för en kostnadsbild som inte längre är aktuell.
Samma utveckling ser vi i Sverige, när kvadratmeterpriserna drar iväg i såväl stora som små städer och frågan snarare blir hur man bäst och mest förutsägbart kan betala hyran varje månad, istället för att fundera ut vad man helst vill driva för verksamhet.
Det är få städer förunnat att idag kunna driva små mysiga bokcaféer, en liten leksaksaffär eller hemslöjdsbutik. Sådant går ofta inte längre runt och lokalerna övertas av mer profiterande verksamheter.
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