Musk: ”Ingen blind lojalitet”

”Jag är inte säker på vad Maga betyder… om det innebär en sorts blind lojalitet mot Republikanska partiets politiska linje, då stämmer det definitivt inte in på mig”, tillade världens rikaste man.

Det är uppseendeväckande av en man som, i början av Trumps andra mandatperiod, tjänstgjorde som ”särskild statlig medarbetare” och senior rådgivare till presidenten.

Musk ledde då Doge, Department of Government Efficiency, som skulle minska de statliga utgifterna radikalt men misslyckades grundligt.

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Musk ska utreda framtidens krig

Musk är dessutom fortfarande kvar i kretsen runt Trump. I oktober 2026 utsåg Pentagon Musk till en av ledarna för en studie av framtidens krigföring, Project Meridian.

Dessutom fortsätter Tesla-ägaren att resa med och ge råd till Donald Trump, påpekar BBC.

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Nu påpekade Musk, hos New York Times, att han inte anser sig ha fått särskilt mycket för de pengar han satsade i Republikanernas valkampanj.

De usla valresultaten kan dessutom få andra konsekvenser får Musk och hans företag.

Demokraterna, nu med makten i både senat och representanthus, har exempelvis lovat att granska teknikföretag hårdare, bland annat när det gäller att bygga kontroversiella datacenter.

I Georgia, där Space X har datacenter, har den nyvalde demokratiske guvernören lovat begränsa utbyggnader av de enorma anläggningarna och se över de skattelättnader dessa företag ofta beviljas.

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Vill utreda statliga kontrakt

Demokratiska politiker har även krävt en utredning av hur Space X under Trumps andra period hittills tilldelats statliga kontrakt till ett uppskattat värde av tio miljarder dollar.

Ett specifikt problem för Elon Musk är Texas, hemvist för centrala delar inom Musks Tesla och för Space X.

Musk satsade, enligt en analys från BBC, minst 45 miljoner dollar på att republikanen Ken Paxton skulle vinna över demokraten James Talarico och ta en plats i USA:s senat för Texas. I stället vann demokraten Talarico.

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Gina Hinojosa – glad efter att ha blivit guvernör i Texas. Elon Musk inte lika glad efter att ha satsat stort på motståndaren och i hela mellanårsvalet i USA. (Foto: Eric Gay /AP-TT)

Segrade – då ändrar Musk åsikt

Dessutom segrade demokraten Gina Hinojosa i Texas och blev delstatens nya guvernör. Hon besegrade republikanen Greg Abbott och satte stopp för mer än tre decennier av republikanskt styre i delstaten.

Därför gäller det nu för Elon Musk att snabbt vände kappan efter vinden, vilket han gör genom att nu kalla Hinojosa ”ganska moderat”.

”Jag tror inte att hon är en guvernör långt ute på vänsterkanten. Och utifrån allt jag har hört om henne tror jag att det kommer att gå bra i Texas med Gina som guvernör.”

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