Zelenskyj är förbannad på Trump och Musk. Musk skyller på Trump – Trump säger att inget har hänt. Här är fakta i målet.
Musk skyller på Trump: Det här gäller för Starlink och Starshield
Sent onsdag kväll skrev Elon Musk på X att Starshield, ett satellitnätverk av militär klass och baserat på Starlinks teknik, ”ägs och kontrolleras av den amerikanska regeringen”.
”Eventuella begränsningar av hastighet eller användning beslutas av den amerikanska militären och i slutändan av USA:s president”, skrev Musk med hänvisning till Donald Trump.
Påpekandet kom sedan Ukraina ställts utan informationer inför ryska angrepp mot Kyiv, något som tidigare hjälpt landet försvara sig.
Det har fått Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj att kritisera Trump och Musk – och de båda att ursäkta sig på olika sätt.
Enligt Trump har inga förändringar och inskränkningar skett i vilken underrättelseinformation Ukraina får.
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Lägger ansvaret på Trump
Starshield är Space X:s militära satellitsystem, så långt är alla överens, men Ukraina anklagar alltså nu ägaren Space X, i förlängningen Musk, för att begränsa sina militära tjänster för Ukraina.
Det är som svar på det Elon Musk vill lägga över ansvaret på regeringen och före detta bäste kompisen Donald Trump, konstaterar CNBC.
Starshield är Space X:s satellitnätverk, utformat för statliga ändamål och nationell säkerhet. Starshield bygger på den teknik som utvecklats för Starlink.
Ukraina är beroende av uppkopplingen för att spåra och avvärja inkommande hot.
Mediauppgifter talar om att Ukraina även använder den kommersiella Starlink-tekniken, men det är oklart vilka terminaler som hör till vad.
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Zelenskyj beklagar
I ett samtal med brittiske journalisten Piers Morgan onsdag beklagar Zelenskyj att ”Starlink stängdes av”.
Uppkopplingen bröts mitt i natten, vilket störde de ukrainska drönare som används för att stoppa ryska anfall. Han uppger även att restriktioner hindrat Ukraina från att stoppa vissa ryska drönare, vilket bidragit till civila dödsfall.
Dessutom kritiserar Zelenskyj avsaknaden av förvarningar om inkommande ryska ballistiska robotar.
”Ofta när vi slår ut jetdrivna Shahed-drönare använder vi drönare utrustade med Starlink”, berättar han.
Det handlar inte om anfall. Det handlar också om att försvara liv. Människor dödades för att vi inte kunde slå ut tillräckligt många hot.”
”De visste vad de gjorde”, säger Zelenskyj med hänvisning till Space X och USA.
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”Avgörande för Ukraina”
Mykhailo Fedorov, tills nyligen Ukrainas försvarsminister, sade onsdag att Starlink-uppkopplingen vid hastigheter på upp till 160 km/h höll på att återställas, och att ”det nu är avgörande för Ukrainas försvar att hastighetsbegränsningen för Starshield tas bort helt”.
Space X har tilldelats kontrakt värda över sex miljarder dollar av den amerikanska staten för Starshield, främst genom två omfattande kontrakt med rymdstyrkan.
Det gäller kommunikation och sensorverksamhet i låg omloppsbana runt jorden, vilket framgår av företagets senaste resultatrapport.
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Nära sammankopplade
På onsdagen gjorde Musk en åtskillnad mellan Starshield och Space X:s kommersiella tjänst Starlink.
Han uppgav att Starlink är begränsad till civila och defensiva syften och inte kan användas för offensiva militära operationer.
Även om Starshield tjänar ett annat syfte än Starlink, är de två nära sammankopplade, konstaterar CNBC.
Starshield använder starkare kryptering och specialiserade terminaler för säker kommunikation, men är beroende av Starlinks omfattande satellitnätverk för att fungera.
Under tisdagen rapporterade ukrainska företrädare att deras Starlink-kommunikationssystem inte längre fungerade för terminaler som rörde sig i hastigheter över cirka 160 kilometer i timmen.
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