Musk skyller på Trump: Det här gäller för Starlink och Starshield

”Eventuella begränsningar av hastighet eller användning beslutas av den amerikanska militären och i slutändan av USA:s president”, skrev Musk med hänvisning till Donald Trump.

Påpekandet kom sedan Ukraina ställts utan informationer inför ryska angrepp mot Kyiv, något som tidigare hjälpt landet försvara sig.

Det har fått Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj att kritisera Trump och Musk – och de båda att ursäkta sig på olika sätt.

Enligt Trump har inga förändringar och inskränkningar skett i vilken underrättelseinformation Ukraina får.

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Lägger ansvaret på Trump

Starshield är Space X:s militära satellitsystem, så långt är alla överens, men Ukraina anklagar alltså nu ägaren Space X, i förlängningen Musk, för att begränsa sina militära tjänster för Ukraina.

Det är som svar på det Elon Musk vill lägga över ansvaret på regeringen och före detta bäste kompisen Donald Trump, konstaterar CNBC.

Starshield är Space X:s satellitnätverk, utformat för statliga ändamål och nationell säkerhet. Starshield bygger på den teknik som utvecklats för Starlink.

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Ukraina är beroende av uppkopplingen för att spåra och avvärja inkommande hot.

Mediauppgifter talar om att Ukraina även använder den kommersiella Starlink-tekniken, men det är oklart vilka terminaler som hör till vad.

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