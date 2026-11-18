Utdelningarna på Stockholmsbörsen väntas krympa med 13 miljarder kronor. Men aktieexperten Marcus Hernhag ser köplägen inför 2027 och pekar ut sex favoriter för den som vill bygga en långsiktig pengamaskin.
Utdelningsexperten pekar ut 6 aktier att köpa inför 2027
Den svenska utdelningssäsongen närmar sig, men förväntningarna inför 2027 är lägre än tidigare.
OMXS30-bolagens samlade utdelningar väntas landa på 260 miljarder kronor – en minskning med 13 miljarder jämfört med föregående år, enligt Dagens industri.
Det motsvarar en nedgång på knappt 4,8 procent. Framför allt är det storbankernas extrautdelningar som väntas minska när hårdare kapitalkrav får genomslag.
Utdelningsexperten och författaren Marcus Hernhag delar bilden av att bonusutdelningarna blir färre, men räknar med att de ordinarie utdelningarna kan hålla sig på höga nivåer.
”Jag räknar med fortsatt höga ordinarie utdelningar utan sänkningar”, säger han till Dagens industri.
Sex aktier i utdelningsportföljen
Inför 2027 lyfter Hernhag fram sex aktiefavoriter.
Investmentbolaget Latour får rollen som en stabil grund i portföljen, medan Handelsbanken är hans förstahandsval bland storbankerna.
På nätmäklarsidan väljer han mellan Avanza och Nordnet. Han beskriver alternativen som jämnstarka även om Nordnet har en något högre värdering och också växer snabbare.
Fastighetsbolaget Sagax får en annan funktion. Enligt Hernhag kan aktien balansera bankinnehaven eftersom fastighetsbolag påverkas negativt av höga räntor medan bankerna gynnas.
Han lyfter även fram industrikoncernen ABB, vars verksamhet han bedömer har starka förutsättningar på fem till tio års sikt.
Den sjätte favoriten är kyl- och värmeteknikbolaget Beijer Ref. Här är det framför allt den långsiktiga utdelningstillväxten som lockar, snarare än en hög direktavkastning för stunden.
Bolagets senaste kvartalsrapport visar att omsättningen ökade med 20 procent och EBITA-resultatet med 19 procent under tredje kvartalet. Det operativa kassaflödet översteg för första gången 2 miljarder kronor.
Vill undvika börsens mentala fällor
Hernhags strategi bygger på att granska bolagens utveckling över lång tid. Han tittar på intäkter, vinst och utdelning per aktie över tio till femton år och undersöker om verksamheten gynnas av samhällsutvecklingen.
I sin egen beskrivning av investeringsfilosofin skriver Hernhag att han prioriterar långsiktigt ägande i välskötta bolag med god historik och en utdelning som kan växa över tid.
Han rekommenderar en koncentrerad portfölj med fem till tio aktier och betonar vikten av att återinvestera utdelningarna.
En annan central del är att inte låta kortsiktiga kursrörelser styra besluten.
”Man måste veta i förväg vad man ska göra om aktien går upp eller ned”, säger Hernhag till Di.
|Aktie
|Direktavkastning
|Handelsbanken A
|4,9 %
|Avanza
|3,5 %
|Latour
|2,2 %
|Sagax B
|2,2 %
|Nordnet
|2,8 %
|ABB
|1,4 %
|Beijer Ref
|1,0 %
Uppgifterna om direktavkastning är hämtade från Stoxmetrics och Nordnet med utdelnings- och kursdata från respektive dataleverantör. Procentsatserna är ungefärliga och kan förändras med aktiekurserna och bolagens utdelningsbeslut.