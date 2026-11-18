Det motsvarar en nedgång på knappt 4,8 procent. Framför allt är det storbankernas extrautdelningar som väntas minska när hårdare kapitalkrav får genomslag.

Utdelningsexperten och författaren Marcus Hernhag delar bilden av att bonusutdelningarna blir färre, men räknar med att de ordinarie utdelningarna kan hålla sig på höga nivåer.

”Jag räknar med fortsatt höga ordinarie utdelningar utan sänkningar”, säger han till Dagens industri.

Sex aktier i utdelningsportföljen

Inför 2027 lyfter Hernhag fram sex aktiefavoriter.

Investmentbolaget Latour får rollen som en stabil grund i portföljen, medan Handelsbanken är hans förstahandsval bland storbankerna.

På nätmäklarsidan väljer han mellan Avanza och Nordnet. Han beskriver alternativen som jämnstarka även om Nordnet har en något högre värdering och också växer snabbare.

Fastighetsbolaget Sagax får en annan funktion. Enligt Hernhag kan aktien balansera bankinnehaven eftersom fastighetsbolag påverkas negativt av höga räntor medan bankerna gynnas.

Han lyfter även fram industrikoncernen ABB, vars verksamhet han bedömer har starka förutsättningar på fem till tio års sikt.

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Den sjätte favoriten är kyl- och värmeteknikbolaget Beijer Ref. Här är det framför allt den långsiktiga utdelningstillväxten som lockar, snarare än en hög direktavkastning för stunden.

Bolagets senaste kvartalsrapport visar att omsättningen ökade med 20 procent och EBITA-resultatet med 19 procent under tredje kvartalet. Det operativa kassaflödet översteg för första gången 2 miljarder kronor.