Nu kan Saab (börskurs Saab) ett drygt år senare rapportera att konsortiet framgångsrikt slutfört fas 1 av projektet.

”Det utgör en viktig milstolpe i Natos ambition att etablera ett säkert, interoperabelt och robust nätverk för undervattensstridsmiljön”, skriver företaget i dag.

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Expertis har lagt grunderna

Under det senaste året har Mangrove-konsortiet arbetat med att ta fram de arkitektoniska, tekniska och styrningsmässiga grunder som krävs för framtida multinationella operationer i undervattensmiljön, skriver Saab.

Till den måten har man sammanfört expertis från industri, akademi och försvarssektorn globalt.

I takt med att den strategiska betydelsen av undervattensdomänen ökar, blir förmågan att sömlöst och säkert integrera bemannade och obemannade system, samt att upprätthålla lägesbilden under multinationella operationer, alltmer avgörande, påpekar vapenföretaget.

AUWB-MN är utformat för att göra det möjligt för nationer att dela information, samordna resurser och agera som en integrerad styrka, oavsett vilken teknik som används.

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