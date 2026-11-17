Saab leder Natos projekt mot hot i undervattensdomänen. I dag rapporterar Saab att första fasen av projektet är genomförd.
Saab leder stort Nato-projekt: "Viktig milstolpe"
I september 2025 startade projektet Allied Underwater Battlespace Mission Network med den smidiga förkortningen AUWB-MN.
För det projektet valde Nato ut det Saab-ledda konsortiet Mangrove. Målet för projektet är att förbättra interoperabiliteten för maritima obemannade system och konventionella plattformar inom Nato.
Nu kan Saab (börskurs Saab) ett drygt år senare rapportera att konsortiet framgångsrikt slutfört fas 1 av projektet.
”Det utgör en viktig milstolpe i Natos ambition att etablera ett säkert, interoperabelt och robust nätverk för undervattensstridsmiljön”, skriver företaget i dag.
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Expertis har lagt grunderna
Under det senaste året har Mangrove-konsortiet arbetat med att ta fram de arkitektoniska, tekniska och styrningsmässiga grunder som krävs för framtida multinationella operationer i undervattensmiljön, skriver Saab.
Till den måten har man sammanfört expertis från industri, akademi och försvarssektorn globalt.
I takt med att den strategiska betydelsen av undervattensdomänen ökar, blir förmågan att sömlöst och säkert integrera bemannade och obemannade system, samt att upprätthålla lägesbilden under multinationella operationer, alltmer avgörande, påpekar vapenföretaget.
AUWB-MN är utformat för att göra det möjligt för nationer att dela information, samordna resurser och agera som en integrerad styrka, oavsett vilken teknik som används.
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Snabbare och mer effektivt
I stället för att förlita sig på skräddarsydda integrationer mellan enskilda system, fastställer AUWB-MN gemensamma standarder och säkerhetsprinciper som gör att system kan integreras snabbare och mer effektivt.
I takt med att undervattensmiljön blir alltmer avgörande för de allierades säkerhet måste Nato kunna koppla samman plattformar, system och nationer genom ett gemensamt operativt ramverk”, säger David Burton, projektdirektör för Natos intiativ ”Smart Defence” som gäller barriärer för ubåtsjakt.
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”En betydande bedrift”
”Att Mangrove-konsortiet har slutfört fas 1 är en betydande bedrift”, tillägger Burton.
”Det lägger den arkitektoniska grunden för ett framtida nätverk för undervattensoperationer som kommer att förbättra interoperabiliteten, påskynda innovationen och stärka den kollektiva maritima förmågan inom hela alliansen.”
Frida Lindberg, medordförande för Mangrove-konsortiet och affärsområdeschef hos Saab, håller med.
”Denna milstolpe visar vad som kan uppnås när partners från hela Nato-gemenskapen arbetar mot ett gemensamt mål. Vi har lagt grunden för ett framtida nätverk för undervattensoperationer som är robust, skalbart och teknikoberoende”, konstaterar hon.
”Det skapar förutsättningar för bättre lägesbild, ökad operativ flexibilitet och ett effektivare multinationellt samarbete under ytan.”
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Lägger grunden
Denna första fas lägger även grunden för en framtida test- och referensmiljö, vilken kommer att utgöra basen för nästa skede i projektet, påpekar Saab.
Miljön ska stödja framtida experiment, förmågeutveckling, bedömning av efterlevnad samt operativa övningar.
Mangrove-konsortiet leds av Saabs affärsområde Naval, och består i övrigt av Cetena och IDS inom Fincantieri-koncernen, Flysight, Graaltech, Miraya, Saab UK, S2IX samt University of Plymouth.
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