Uppgifterna kommer från riskkapitalbolaget Atomicos årliga rapport State of European Tech 2026 som kartlägger investeringar och utvecklingen inom Europas tekniksektor.

Räknat som andel av ekonomin är Sverige Europas ledande land. Riskkapitalet motsvarar 0,78 procent av svensk BNP. I absoluta tal placerar det Sverige på fjärde plats i Europa.

”Sverige är en lysande fyr för europeiskt entreprenörskap inom tech. Ni har satt en ambitiös ribba som vi alla borde ha”, säger Tom Wehmeier, partner på Atomico, till Di.

Han pekar särskilt på Sveriges förmåga att skapa nya bolag ur tidigare framgångsrika teknikföretag.

”Resten av Europa borde titta på Sverige och fundera hur man kan få samma fokus på tillväxt”, säger han.

Miljarderna strömmar till svenska bolag

En separat sammanställning från analysföretaget Dealroom ger ytterligare stöd för utvecklingen.

Svenska startups hade tagit in 4,6 miljarder dollar under årets första nio månader. Dealroom uppskattar att helåret kan landa på 6,1 miljarder dollar – en ökning med 93 procent jämfört med 2025.

Prognosen är något högre än Atomicos bedömning. Skillnaden kan bland annat bero på olika datainsamling och beräkningsmetoder.

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Bland årets största svenska finansieringsrundor finns stålbolaget Stegra som tagit in 1,54 miljarder dollar.

Hälsoteknikbolaget Neko Health har säkrat 700 miljoner dollar, medan juridikplattformen Legora och AI-bolaget Lovable tagit in 550 respektive 400 miljoner dollar enligt Atomico.