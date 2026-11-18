Svensk tech lockar rekordkapital. Investeringarna väntas mer än fördubblas till närmare 60 miljarder kronor i år, vilket ger Sverige topplaceringen i Europa räknat som andel av BNP.
Sverige krossar Europa i tech – lockar rekordmycket kapital
Svensk tech fortsätter att locka internationella investerare.
Under 2026 väntas riskkapitalinvesteringarna i svenska teknikbolag stiga till 5,8 miljarder dollar, motsvarande 58,4 miljarder kronor. Det är mer än en fördubbling jämfört med 2,7 miljarder dollar under 2025, enligt Dagens industri.
Uppgifterna kommer från riskkapitalbolaget Atomicos årliga rapport State of European Tech 2026 som kartlägger investeringar och utvecklingen inom Europas tekniksektor.
Räknat som andel av ekonomin är Sverige Europas ledande land. Riskkapitalet motsvarar 0,78 procent av svensk BNP. I absoluta tal placerar det Sverige på fjärde plats i Europa.
”Sverige är en lysande fyr för europeiskt entreprenörskap inom tech. Ni har satt en ambitiös ribba som vi alla borde ha”, säger Tom Wehmeier, partner på Atomico, till Di.
Han pekar särskilt på Sveriges förmåga att skapa nya bolag ur tidigare framgångsrika teknikföretag.
”Resten av Europa borde titta på Sverige och fundera hur man kan få samma fokus på tillväxt”, säger han.
Miljarderna strömmar till svenska bolag
En separat sammanställning från analysföretaget Dealroom ger ytterligare stöd för utvecklingen.
Svenska startups hade tagit in 4,6 miljarder dollar under årets första nio månader. Dealroom uppskattar att helåret kan landa på 6,1 miljarder dollar – en ökning med 93 procent jämfört med 2025.
Prognosen är något högre än Atomicos bedömning. Skillnaden kan bland annat bero på olika datainsamling och beräkningsmetoder.
Bland årets största svenska finansieringsrundor finns stålbolaget Stegra som tagit in 1,54 miljarder dollar.
Hälsoteknikbolaget Neko Health har säkrat 700 miljoner dollar, medan juridikplattformen Legora och AI-bolaget Lovable tagit in 550 respektive 400 miljoner dollar enligt Atomico.
Kapitalet koncentreras till färre bolag
Bakom rekordnivåerna finns dock en utmaning för den europeiska startupmarknaden. Investeringarna går i allt högre grad till ett mindre antal etablerade bolag.
Antalet europeiska finansieringsrundor där startups tar in riskkapital för allra första gången minskade med 30 procent mellan 2021 och 2025, enligt Atomico.
Även sajten Tech.eu:s genomgång av rapporten lyfter fram koncentrationen av kapitalet som ett problem för nya bolag.
”Vi har bevisat vad vi kan bygga, men trots datan så agerar vi inte än som vi tror på det”, säger Wehmeier till Di.