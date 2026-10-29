Det är inte bara Donald Trump som får Vladimir Putin att gå i gång. Nu kallar han Elon Musk ”ett verkligt geni”.
Putin om Elon Musk: "Ett geni, verkligen ett geni"
Rysslands president Vladimir Putin uppger att Ryssland börjat utvecklingen av ett eget system för satellitkommunikation.
Putin hävdar dessutom att det ryska systemet kan komma att överträffa den amerikanska motsvarigheten Starlink.
Putin utvecklade resonemanget med att förklara att Ryssland just nu håller på att ta fram en egen version av Elon Musks system för satellitkommunikation, men erkände samtidigt att arbetet fortfarande befinner sig i ett tidigt skede.
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Putin: ”Bara vårt första steg”
Den ryske presidenten uppger att Ryssland skjutit upp cirka 30 satelliter i sitt system, kallat Rassvet. Det antalet kan jämföras med Starlink, som uppskattas ha cirka 11 000 satelliter i omloppsbana.
”Det här är bara vårt första steg. Elon Musik är ett geni, han är verkligen ett geni”, sade Vladimir Putin i Moskva.
”Men vi är stolta över att ha påbörjat detta arbete och att vi gör det på egen hand.”
Vid ett möte i Kreml i juni sade Putin till soldater att Rassvet, ryska för ”gryning”, inte var ”sämre utan kanske till och med bättre” än Starlink.
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Avgörande för Ukraina
Starlink och dess militära version, Starshield, är avgörande för Ukrainas drönaroperationer och för att försvara sig mot ryska drönarattacker.
Starshield och Starlink är även avgörande för kommunikationen mellan ukrainska förband vid fronten.
President Putins hyllning till Elon Musk som ett ”verkligt geni” kom kort efter att Ukraina meddelat att hastigheten i hans Starlink-system begränsats för ukrainska styrkor, skriver The Times.
Putin har för övrigt tidigare beskrivit Musk, världens rikaste man, som ”en enastående person” och jämfört honom med Sergej Koroljov, chefsingenjören bakom Sovjetunionens rymdprogram.
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Trump vill ha mer rysk olja
Den sänkta hastigheten tidigare under oktober bidrog till de ökande spänningarna mellan Ukraina och USA.
Den oenigheten förstärktes av Ukrainas vägran att upphöra med attacker mot ryska oljeraffinaderier, så länge inte Ryssland samtidigt avbryter sina anfall mot ukrainsk infrastruktur och energianläggningar.
För Donald Trump handlar kravet på Ukraina om att Ryssland ska kunna producera och leverera mer olja, inte minst till USA, ett agerande från Trump för att i förlängningen kunna peka på mer olja till USA inför nästa veckas mellanårsval.
Amerikanska röster ska köpas till priset av ukrainska liv och med rysk olja, för att skala bort allt oväsentligt från den trumpska strategin.
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Musk: ”Ukraina har brutit mot villkoren”
Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, uppgav i helgen att hastigheterna hos Starlink nu är tillbaka på normala nivåer.
Varken Musk eller Vita huset har tagit på sig ansvar för den sänkta hastigheten, men Musk har hävdat att Ukraina brutit mot Starlinks användarvillkor, genom att använda tjänsten för ”offensiva drönarattacker i syfte att döda människor”.
Zelenskyj svarade att Ukraina endast använder systemet för att rikta insatser mot invaderande ryska soldater.
”Detta är inte offensivt; det är defensivt”, hävdade Ukrainas president.
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