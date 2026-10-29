Putin om Elon Musk: "Ett geni, verkligen ett geni"

Avgörande för Ukraina

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Starlink och dess militära version, Starshield, är avgörande för Ukrainas drönaroperationer och för att försvara sig mot ryska drönarattacker.

Starshield och Starlink är även avgörande för kommunikationen mellan ukrainska förband vid fronten.

President Putins hyllning till Elon Musk som ett ”verkligt geni” kom kort efter att Ukraina meddelat att hastigheten i hans Starlink-system begränsats för ukrainska styrkor, skriver The Times.

Putin har för övrigt tidigare beskrivit Musk, världens rikaste man, som ”en enastående person” och jämfört honom med Sergej Koroljov, chefsingenjören bakom Sovjetunionens rymdprogram.

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Trump vill ha mer rysk olja

Den sänkta hastigheten tidigare under oktober bidrog till de ökande spänningarna mellan Ukraina och USA.

Den oenigheten förstärktes av Ukrainas vägran att upphöra med attacker mot ryska oljeraffinaderier, så länge inte Ryssland samtidigt avbryter sina anfall mot ukrainsk infrastruktur och energianläggningar.

För Donald Trump handlar kravet på Ukraina om att Ryssland ska kunna producera och leverera mer olja, inte minst till USA, ett agerande från Trump för att i förlängningen kunna peka på mer olja till USA inför nästa veckas mellanårsval.

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Amerikanska röster ska köpas till priset av ukrainska liv och med rysk olja, för att skala bort allt oväsentligt från den trumpska strategin.

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Trängd av USA och Ryssland och med en Putin som utnämner Elon Musk till geni, får Zelenskyj och Ukraina luta sig mot sina EU-vänner. (Foto: Geert Vanden Wijngaert /AP-TT

Musk: ”Ukraina har brutit mot villkoren”

Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, uppgav i helgen att hastigheterna hos Starlink nu är tillbaka på normala nivåer.

Varken Musk eller Vita huset har tagit på sig ansvar för den sänkta hastigheten, men Musk har hävdat att Ukraina brutit mot Starlinks användarvillkor, genom att använda tjänsten för ”offensiva drönarattacker i syfte att döda människor”.

Zelenskyj svarade att Ukraina endast använder systemet för att rikta insatser mot invaderande ryska soldater.

”Detta är inte offensivt; det är defensivt”, hävdade Ukrainas president.

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