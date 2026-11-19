Fortsätter att minska globalt

Nu rapporterar Internationella vinorganisationen, OIV, att vinproduktionen globalt ser ut att minska även under 2026, en trend man sett några år.

Organisationen förklarar att det beror på ”klimatrelaterade utmaningar” som i år drabbat länder som Italien, Frankrike och Australien.

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Vinproduktionen, just nu uppskattad till 220-230 miljoner hektoliter, väntas hamn nära 2025 års nivåer på 227 miljoner hektoliter. Det är en minskning med sju procent jämfört med femårs-genomsnittet, refererar Le Figaro.

Under 2024 nådde vinproduktionen globalt sin lägsta nivå sedan 1961 med 225,8 miljoner hektoliter.

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Sex procent under genomsnittet

I Europa ligger nu volymerna sex procent under femårsgenomsnittet. Frankrike och Italien har drabbats av torka och värmeböljor, medan Spanien och Portugal även stött på andra svårigheter.

Den nedåtgående trenden i vinproduktionen fortsätter även i USA, enligt OIV.

Inte heller på det södra halvklotet kommer man undan. Där har produktionen minskat med tre procent relaterat till femårs-genomsnittet.

Australien, Argentina, Chile och Nya Zeeland redovisar alla små skördar. Det ger ett underskott som inte kan kompenseras av något ökad produktion och bättre resultat i Sydafrika, Brasilien och Uruguay.

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Inte mycket att skåla för. Förändringar i klimatet hotar vinet, produktionen minskar och fransmännen dricker allt mindre mängder vin. (Foto: Aurelien Morissard /AP-TT)

”Klimatrelaterad press”

”Sammantaget speglar den globala vinproduktionen klimatrelaterad press på skördevolymerna, i kombination med en långsiktig minskning av den odlade arealen i flera stora vinproducerande länder”, skriver OIV och refererar bland annat till Frankrike.

Den globala vinorganisationen är 102 år gammal och har alltså ett drygt sekellångt perspektiv på utvecklingen.

29 länder världen över står för 95 procent av den globala produktionen av vin och det är data från dessa 29 länder som ligger till grund för OIV:s beräkningar av utfallet för år 2026.

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