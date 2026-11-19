Produktionen av vin globalt väntas minska under 2026. Internationella vinorganisationen hävdar att vinet hotas av förändringar i klimatet.
Inte mycket att skåla för: Klimatet slår hårt mot vinet
Dagens PS har tidigare rapporterat att det är kris för vinet i Frankrike. Produktionen sjunker för tredje året och jordbruksdepartementet varnar för att det kan bli den lägsta volymen på 70 år.
Det har fått regeringen att betala odlarna för att inte producera vin, i ett läge där konkurserna inom vinsektorn tredubblats sedan 2019.
Nu betalar regeringen odlarna för att sluta göra. Dagens PS
Krispaket – river upp vinrankor
Regeringen har lanserat ett krispaket värt motsvarande 11,3 miljarder kronor för att stödja lantbrukare och vinodlare i ett läge där inte bara klimatet är ett hot utan även att fransmännen dricker allt mindre mängder vin.
Under 2026 kommer, som en konsekvens, fyra procent av Frankrikes vinrankor att rivas upp. Regeringen betalar odlarna motsvarande 45 000 kronor för varje hektar där de permanent avlägsnar vinrankorna.
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Fortsätter att minska globalt
Nu rapporterar Internationella vinorganisationen, OIV, att vinproduktionen globalt ser ut att minska även under 2026, en trend man sett några år.
Organisationen förklarar att det beror på ”klimatrelaterade utmaningar” som i år drabbat länder som Italien, Frankrike och Australien.
Vinproduktionen, just nu uppskattad till 220-230 miljoner hektoliter, väntas hamn nära 2025 års nivåer på 227 miljoner hektoliter. Det är en minskning med sju procent jämfört med femårs-genomsnittet, refererar Le Figaro.
Under 2024 nådde vinproduktionen globalt sin lägsta nivå sedan 1961 med 225,8 miljoner hektoliter.
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Sex procent under genomsnittet
I Europa ligger nu volymerna sex procent under femårsgenomsnittet. Frankrike och Italien har drabbats av torka och värmeböljor, medan Spanien och Portugal även stött på andra svårigheter.
Den nedåtgående trenden i vinproduktionen fortsätter även i USA, enligt OIV.
Inte heller på det södra halvklotet kommer man undan. Där har produktionen minskat med tre procent relaterat till femårs-genomsnittet.
Australien, Argentina, Chile och Nya Zeeland redovisar alla små skördar. Det ger ett underskott som inte kan kompenseras av något ökad produktion och bättre resultat i Sydafrika, Brasilien och Uruguay.
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”Klimatrelaterad press”
”Sammantaget speglar den globala vinproduktionen klimatrelaterad press på skördevolymerna, i kombination med en långsiktig minskning av den odlade arealen i flera stora vinproducerande länder”, skriver OIV och refererar bland annat till Frankrike.
Den globala vinorganisationen är 102 år gammal och har alltså ett drygt sekellångt perspektiv på utvecklingen.
29 länder världen över står för 95 procent av den globala produktionen av vin och det är data från dessa 29 länder som ligger till grund för OIV:s beräkningar av utfallet för år 2026.
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