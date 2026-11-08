Putin om ryska rymdprojektet: "Nära kontakt med Elon Musk"

Ligger efter tidsplanen

Enligt analytiker och ukrainska företrädare skulle Rassvet ge ryska styrkor samma möjlighet.

Produktionsförseningar och ett stort beroende av kinesisk teknik riskerar dock att sätta käppar i hjulet för Ryssland. Uppskjutningarna av satelliter för ”Rassvet” ligger efter

tidsplanen.

Rassvet inleddes 2020 som ett civilt projekt med syftet att ge internetåtkomst till avlägsna delar av Ryssland.

Den ryska ledningen insåg sedan behovet av ett alternativ till Starlink efter att dess blixtkrig i Ukraina misslyckats under invasionens kaotiska inledningsskede.

Vid toppmötet mellan Ryssland och ett antal afrikanska länder i Moskva förra veckan lyfte Vladimir Putin fram de framsteg som gjorts med Rassvet.

”Vi tar bara våra första steg. Men vi är stolta över att vi har kommit i gång, och att vi gör det på egen hand”, sade den ryske presidenten.

Han tillade att Ryssland står i ”nära kontakt med Musk”, som han kallade ”ett geni”, för att säkerställa att parterna inte ”kommer i vägen för varandra i omloppsbanan”.

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Vladimir Putin säger att Ryssland gör framsteg med Rassvet, den ryska varianten av Starlink och att man har ”nära kontakt” med Elon Musk. (Foto: Maxim Shipenkov /AP-TT)

”Knappast genomförbart”

Ryssarna har hittills skjutit upp 32 operativa Rassvet-satelliter, varav två har gått förlorade. Detta gör målet att ha fler än 250 satelliter på cirka 800 kilometers höjd till 2027 mycket ambitiöst.

Pavel Luzin, forskare vid Center for European Policy Analysis, tvivlar på att Rassvet kommer att nå full funktionalitet.

”Ryssland skulle behöva genomföra minst 16–17 uppskjutningar, vilket knappast är genomförbart före utgången av 2027”, säger han.

Analytiker påpekar att USA inte enkelt kan stoppa Rassvet från att sända över Ukraina, och att störningsåtgärder är både kostsamma och begränsade i omfattning.

Att skjuta ner satelliter vore ”självmord för alla inblandade” på grund av det rymdskrot som skulle uppstå, säger den ryske rymdexperten Vitalij Jegorov.

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