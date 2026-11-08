Ryssland arbetar på sin egen variant av Starlink. Nu avslöjar Vladimir Putin att ryssarna har ”nära kontakt med Musk”.
Putin om ryska rymdprojektet: "Nära kontakt med Elon Musk"
Ryssland arbetarintensivt med det som i dag är dess främsta rymdprojekt, en egen version av Elon Musks Starlink.
Projektet, Rassvet, ska initialt möjliggöra fler dödliga drönarattacker djupt inne i Ukraina och analytiker varnar för att det kan vara i drift redan under 2027.
Rassvet är ett kommunikationssystem som bygger på ett nätverk av satelliter i låg omloppsbana runt jorden samt markstationer och terminaler.
Konstellationen gör det lättare att underlätta dataöverföring och styrning av drönare i realtid över långa avstånd, vilket även möjliggör anfall mot rörliga mål.
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”Kan bekämpa rörliga mål”
”Den största faran ligger inte bara i att Ryssland får ett alternativ till Starlink, utan i att relativt billiga attackdrönare förvandlas till vapen som kan identifiera, spåra och bekämpa rörliga mål djupt inne på ukrainskt territorium”, säger Oleksandr Danylyuk, chef för Center for Defense Reforms, hos Financial Times.
”Med tanke på Rysslands snabbt växande drönarproduktion skulle detta kunna öka effektiviteten i deras anfall avsevärt och undergräva Ukrainas förmåga att skydda kritisk militär och civil infrastruktur”, tillägger han.
”Det finns potentiella användningsområden inom terrorism och sabotage”, säger Rob Lee, en Kievbaserad militärexpert vid Foreign Policy Research Institute.
Starlink, och den militära versionen Starshield, har spelat en avgörande roll i att ukrainska drönare kunnat slå till djupare in i ryskockuperade delar av Ukraina, samtidigt som de kringgår traditionella störningssystem.
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Ligger efter tidsplanen
Enligt analytiker och ukrainska företrädare skulle Rassvet ge ryska styrkor samma möjlighet.
Produktionsförseningar och ett stort beroende av kinesisk teknik riskerar dock att sätta käppar i hjulet för Ryssland. Uppskjutningarna av satelliter för ”Rassvet” ligger efter
tidsplanen.
Rassvet inleddes 2020 som ett civilt projekt med syftet att ge internetåtkomst till avlägsna delar av Ryssland.
Den ryska ledningen insåg sedan behovet av ett alternativ till Starlink efter att dess blixtkrig i Ukraina misslyckats under invasionens kaotiska inledningsskede.
Vid toppmötet mellan Ryssland och ett antal afrikanska länder i Moskva förra veckan lyfte Vladimir Putin fram de framsteg som gjorts med Rassvet.
”Vi tar bara våra första steg. Men vi är stolta över att vi har kommit i gång, och att vi gör det på egen hand”, sade den ryske presidenten.
Han tillade att Ryssland står i ”nära kontakt med Musk”, som han kallade ”ett geni”, för att säkerställa att parterna inte ”kommer i vägen för varandra i omloppsbanan”.
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”Knappast genomförbart”
Ryssarna har hittills skjutit upp 32 operativa Rassvet-satelliter, varav två har gått förlorade. Detta gör målet att ha fler än 250 satelliter på cirka 800 kilometers höjd till 2027 mycket ambitiöst.
Pavel Luzin, forskare vid Center for European Policy Analysis, tvivlar på att Rassvet kommer att nå full funktionalitet.
”Ryssland skulle behöva genomföra minst 16–17 uppskjutningar, vilket knappast är genomförbart före utgången av 2027”, säger han.
Analytiker påpekar att USA inte enkelt kan stoppa Rassvet från att sända över Ukraina, och att störningsåtgärder är både kostsamma och begränsade i omfattning.
Att skjuta ner satelliter vore ”självmord för alla inblandade” på grund av det rymdskrot som skulle uppstå, säger den ryske rymdexperten Vitalij Jegorov.
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