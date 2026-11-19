Ska sättas upp vid fler broar

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”Efter utvärderingen av pilotprojektet kommer fler statliga broar i Sverige få MLC-skyltning under kommande år”, skriver Trafikverket.

Nu dröjer det lite. Samma dag pressmeddelandet skickades ut, beslutade man sig för att ta ned skyltarna.

Orsaken var att stridsvagnen på skylten var rysk, närmare bestämt såg ut som en rysk T80.

”Fordonen på skyltarna ska symbolisera ett generiskt mekaniserat bandgående fordon och ett hjulgående fordon. Och vi har nu uppmärksammat att ena ikonen är väldigt lik en T80”, säger Kristian Roll hos Försvarsmakten logistik till SvD.

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”Nato-standard” gäller

Hur det har gått till? Oklart. Försvarsmakten har begärt att Trafikverket ska skapa skyltarna.

Underlaget har kommit från Nato, som beskriver vad som ska finnas på dem enligt Nato-standard.

Beskrivningen slår fast att det ska finns ett mekaniserat fordon avbildat men inte hur det ska se ut i detalj.

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”Det är högst olyckligt att vi inte följde upp mer i detalj vilken silhuett som valdes. Det är den mänskliga faktorn”, säger Kristian Roll.

Att det är högst olyckligt kan man kanske hålla med om. Det gör överstelöjtnant Joakim Paasikivi också.

”Man kanske inte ska dimensionera efter invasionsarmén”, kommenterar han i SvD.

Samtidigt påpekar Paasikivi att det har hänt förr. Enligt överstelöjtnanten finns ryska affischer som ska hylla den egna krigsmakten men där bilder föreställer amerikansk militär utrustning och vice versa.

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Ett alternativ? Stridsvagn 122 under en Nato-övning i Sverige. Kanske bättre att skylta med än ryska stridsvagnar när Trafikverket nu får göra om. (Foto: Johan Nilsson /TT)

”Myndigheter kanske borde kolla”

”Det är en klassiker, men det är inte så lätt om man inte vet”, konstaterar Paasikivi.

”Det är inte rimligt att vänta sig att hela civilbefolkningen ska veta vilken typ av stridsvagn som ser ut hur. Men myndigheter kanske borde kolla.”

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Det är precis vad Trafikverket ska göra nu. Sedan får vi nya skyltar. Och fortfarande gäller att ”varje meddelande om att motståndet skall upphöra är falskt”, som det stod i broschyren ”Om kriget kommer” tidigare.

Det kanske är säkrast att vi inte försöker Nato-anpassa den också med tanke på hur det gick med vägskyltarna i Norrbotten?

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