”Särskilt olycklig tidpunkt”

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Allen Simpson, vd för UK Hospitality, menar att tidpunkten för strejkerna ”är särskilt olycklig, då två av dem infaller under den avgörande handeln precis före jul.”

”Branschen är redan pressad av enorma kostnader och skatter, och störningar under en av årets viktigaste perioder kommer bara att förvärra de utmaningar de står inför”, säger Simpson.

New West End Companys vd Dee Corsi påpekar att eftersom 50 procent av besökarna tar sig till Londons West End via tunnelbanan, får ”varje störning i nätverket en omedelbar och betydande inverkan på de lokala företagen”.

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Försäljningen sjönk 20 procent

”Under tunnelbanestrejkerna 2025 sjönk försäljningen i området med så mycket som 20 procent jämfört med motsvarande dagar året innan. Aktörer inom nöjes- och fritidssektorn drabbades hårdast”, säger han.

”Nu när vi går in i årets viktigaste period för detaljhandeln, nöjeslivet och besöksnäringen, skulle ytterligare strejker innebära ett hårt slag inte bara mot West End och London, utan mot hela den brittiska ekonomin”, säger Corsi.

Fackförbundet RMT meddelade 6 november att tunnelbaneförare kommer att vidta stridsåtgärder under totalt åtta dagar, med start torsdagen den 26 november och avslut i februari 2027. Bakgrunden är ett förslag om en frivillig övergång till en fyradagars-vecka.

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Den intensiva julhandeln stöter på problem när London står inför flera strejker i tunnelbanan. Ingen av parterna är beredd att ändra sig. (Foto: Akira Suemori /AP-TT)

Erbjöd frivillig övergång

Att gå ut i strejk kan verka lite udda med tanke på att arbetsgivaren London Underground gått med på att låta det vara frivilligt med fyradagars arbetsvecka.

”Vi har under flera månader fört samtal med våra fackförbund om förslaget till en ny fyradagarsvecka”, säger Nick Dent, chef för kundverksamheten vid London Underground.

”Som ett resultat av dessa samtal kan förarna nu välja att behålla en femdagarsvecka, med garanti om att få stanna kvar på samma depå.”

Parlamentsledamöter har pressat Londons borgmästare Sadiq Khan att agera för att lösa konflikten.

Som ett svar på det har borgmästaren uppmanat fackföreningen och arbetsgivaren att fortsätta samtalen och lösa frågan ”så att vi kan undvika störningar och hålla London i rörelse.”

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