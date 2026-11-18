Inte bara en utan flera strejker i tunnelbanan hotar turism och shopping i London, just när den intensiva julhandeln närmar sig.
Flera strejker hotar julhandeln: "Väldigt olyckligt"
I Sverige är nummerlappen, startnumret, årets julklapp enligt HUI Research som tror att det hetaste 2027 blir att komma ut och röra på sig.
Det kan London-borna få göra redan inför den här julen. De liksom turisterna står nämligen inför prövningar i form av flera tunnelbanestrejker i närtid.
Strejkerna, planerade att äga rum från november till och med februari, beror på att tågförarna protesterar mot att TfL, Transport for London, vill införa fyradagars-vecka.
Vid sidan av det väntas trafiken på Piccadilly-linjen lamslås i helgen, när personalen går ut i strejk på grund av att en anställd avskedats.
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Orättvist sparkad, tycker facket
Den anställde hade ett extrajobb medan han var sjukskriven och fick sparken av det skäl, men fackförbundet TSSA anser att den anställde blivit orättmätigt avskedad, skriver City AM.
Strejkerna hotar nu att störa julfirandet liksom helgens shoppingplaner och slå mot turismen under dess mest intensiva period.
”Även om många kan arbeta hemifrån eller resa på annat sätt, kommer detta att drabba besöksnäringen särskilt hårt under julhandeln”, säger Ed Richardson, programchef för transportfrågor hos Business LDN.
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”Särskilt olycklig tidpunkt”
Allen Simpson, vd för UK Hospitality, menar att tidpunkten för strejkerna ”är särskilt olycklig, då två av dem infaller under den avgörande handeln precis före jul.”
”Branschen är redan pressad av enorma kostnader och skatter, och störningar under en av årets viktigaste perioder kommer bara att förvärra de utmaningar de står inför”, säger Simpson.
New West End Companys vd Dee Corsi påpekar att eftersom 50 procent av besökarna tar sig till Londons West End via tunnelbanan, får ”varje störning i nätverket en omedelbar och betydande inverkan på de lokala företagen”.
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Försäljningen sjönk 20 procent
”Under tunnelbanestrejkerna 2025 sjönk försäljningen i området med så mycket som 20 procent jämfört med motsvarande dagar året innan. Aktörer inom nöjes- och fritidssektorn drabbades hårdast”, säger han.
”Nu när vi går in i årets viktigaste period för detaljhandeln, nöjeslivet och besöksnäringen, skulle ytterligare strejker innebära ett hårt slag inte bara mot West End och London, utan mot hela den brittiska ekonomin”, säger Corsi.
Fackförbundet RMT meddelade 6 november att tunnelbaneförare kommer att vidta stridsåtgärder under totalt åtta dagar, med start torsdagen den 26 november och avslut i februari 2027. Bakgrunden är ett förslag om en frivillig övergång till en fyradagars-vecka.
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Erbjöd frivillig övergång
Att gå ut i strejk kan verka lite udda med tanke på att arbetsgivaren London Underground gått med på att låta det vara frivilligt med fyradagars arbetsvecka.
”Vi har under flera månader fört samtal med våra fackförbund om förslaget till en ny fyradagarsvecka”, säger Nick Dent, chef för kundverksamheten vid London Underground.
”Som ett resultat av dessa samtal kan förarna nu välja att behålla en femdagarsvecka, med garanti om att få stanna kvar på samma depå.”
Parlamentsledamöter har pressat Londons borgmästare Sadiq Khan att agera för att lösa konflikten.
Som ett svar på det har borgmästaren uppmanat fackföreningen och arbetsgivaren att fortsätta samtalen och lösa frågan ”så att vi kan undvika störningar och hålla London i rörelse.”
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