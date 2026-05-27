Ny aktie till Stockholmsbörsen – fyra tungviktare har redan hoppat på

”Vi ser attraktiva möjligheter”

Per den sista mars i år hade man en omsättning på drygt 2,2 miljarder kronor enligt egen utsago och nu anser man sig redo att ta nästa steg – och notera aktien på börsen.

“Tången har uppvisat stark och lönsam tillväxt, understödd av vår decentraliserade modell, tydliga nischfokus och aktiva ägarstrategi”, säger vd Nina Bergman i ett pressmeddelande.

”Vi ser attraktiva möjligheter att fortsätta expandera koncernen genom både organiska initiativ och förvärv genom att addera nya högkvalitativa verksamheter till portföljen”.

Bråse ägare av aktien?

ANNONS

Och med på resan i en noterad miljö för den nordiska förvärvsmaskinen har man redan lyckats knyta till sig en kvartett av fina investerare som vill teckna sig för aktien.

Det handlar om Andra AP-fonden, Handelsbanken Fonder, fonder förvaltade av Protean Funds och investmentbolaget Svolder (börskurs Svolder).

Tången – som enligt Di är döpt efter ett område på ön Styrsö på Bohus-kusten – kan alltså få västkustkollegan och Tjörn-bon Richard Bråse i ägarlistan som är förvaltare för en av Proteans fonder.

Priset per aktie är satt till 67 kronor och handeln ska starta innan sista juni.

Läs mer: Sjösjuk av börsens svängningar? – tre stabila ”tråk-aktier” – Dagens PS