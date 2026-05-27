Industrikoncernen Tången kommer snart vara Stockholmsbörsens nyaste bolag. Flera tunga svenska investerare har redan sagt att de ska teckna aktien och debuten kan komma att ske inom en månad.
Ny aktie till Stockholmsbörsen – fyra tungviktare har redan hoppat på
”Avsikten att notera Tången på Nasdaq Stockholm markerar en viktig milstolpe i vår resa” säger ordföranden och en av grundarna Per Skånberg.
Läs mer: Beckmörkt för skogsaktierna – men experten ser två köplägen – Dagens PS
Det här är Tången
Tången beskriver sig själva som en ”förvärvsdriven industrikoncern som förvärvar och utvecklar väl positionerade små och medelstora företag i utvalda industriella nischer”.
Bolagets verkar inom tre affärsområden; regulatorisk kompetens, service och industriteknik.
Tången fokuserar främst på verksamheter med starka marknadspositioner i attraktiva nischer, återkommande eller motståndskraftiga efterfrågemönster och tydliga möjligheter till lönsam tillväxt.
”Vi ser attraktiva möjligheter”
Per den sista mars i år hade man en omsättning på drygt 2,2 miljarder kronor enligt egen utsago och nu anser man sig redo att ta nästa steg – och notera aktien på börsen.
“Tången har uppvisat stark och lönsam tillväxt, understödd av vår decentraliserade modell, tydliga nischfokus och aktiva ägarstrategi”, säger vd Nina Bergman i ett pressmeddelande.
”Vi ser attraktiva möjligheter att fortsätta expandera koncernen genom både organiska initiativ och förvärv genom att addera nya högkvalitativa verksamheter till portföljen”.
Bråse ägare av aktien?
Och med på resan i en noterad miljö för den nordiska förvärvsmaskinen har man redan lyckats knyta till sig en kvartett av fina investerare som vill teckna sig för aktien.
Det handlar om Andra AP-fonden, Handelsbanken Fonder, fonder förvaltade av Protean Funds och investmentbolaget Svolder (börskurs Svolder).
Bråse knockar index – fonden nu nära miljarden
Börsprofilen och tidigare journalisten Richard Bråses fond har fått en flygande start. Det visar nya siffror när hans fem första månader som förvaltare
Tången – som enligt Di är döpt efter ett område på ön Styrsö på Bohus-kusten – kan alltså få västkustkollegan och Tjörn-bon Richard Bråse i ägarlistan som är förvaltare för en av Proteans fonder.
Priset per aktie är satt till 67 kronor och handeln ska starta innan sista juni.
Läs mer: Sjösjuk av börsens svängningar? – tre stabila ”tråk-aktier” – Dagens PS