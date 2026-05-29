Wallenbergs datacenter-aktie får köpråd

På plats på Irland

Nu har Swedbanks analysfirma SB1 Market skickat sin analytiker till ett platsbesök i Cork på Irland där Munters har sin produktionsanläggning för just datacenter.

Att den ligger på Irland är ingen slump.

Som Dagens PS har tidigare skrivit om tidigare så var landet tidigt ute med att locka till sig flera av de första investeringarna i datahallar vilken i sin tur har gynnat irländska företag.

Wallenberg storägare

”Besöket ger netto stöd för vår DCT-syn. Den flexibla produktionsstrukturen gör Munters väl positionerat för att omvandla fortsatt orderingång till leveranser”, skriver Victor Forss i analysen.

”Den bredare portföljen gör samtidigt att större kunder kan samla en växande andel av sina kylinvesteringar hos Munters. Den viktigaste kortsiktiga faktorn är hur tullarna påverkar marginalutvecklingen under 2026”.

Swedbank upprepar sitt tidigare köpråd för Munters och sätter riktkursen 230 kronor, att jämföra med 193 kronor i skrivande stund.

Munters ägs till 28 procent av FAM som i sin tur kontrolleras av familjen Wallenberg med Marcus Wallenberg som ordförande.

