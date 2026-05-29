Storbanken skickade sin börsexpert till Irland där Wallenberg-bolaget har sin produktionsanläggning för datacenter. Imponerad av vad han såg och ges ett köpråd för aktien.
Wallenbergs datacenter-aktie får köpråd
”Huvudbudskapet är att Data Center Technologies har gått från en enda produktlinje till en portfölj som nu täcker 90 procent av kylkedjan för datacenter”, skriver analytikern Victor Forss i en ny analys.
Läs mer: Spararna dumpar banker – köper investmentbolag – Dagens PS
Gynnats av AI-racet
Byggandet av datacenter har exploderat i spåren av AI-racet.
Ett av de bolag som har gynnats är Wallenberg-ägda Munters (börskurs Munters) som sedan decennier varit verksamma inom klimatanläggningar.
Kylmaskiner är en viktig ingrediens för ett fungerande datacenter.
På plats på Irland
Nu har Swedbanks analysfirma SB1 Market skickat sin analytiker till ett platsbesök i Cork på Irland där Munters har sin produktionsanläggning för just datacenter.
Att den ligger på Irland är ingen slump.
Hans uppdrag: Hitta Wallenbergs nästa succé
David Sonnek är mannen som leder familjen Wallenbergs riskkapitalbolag Navigare. Bolagsnamnet kanske inte klingar bekant men uppdraget kan vara det
Som Dagens PS har tidigare skrivit om tidigare så var landet tidigt ute med att locka till sig flera av de första investeringarna i datahallar vilken i sin tur har gynnat irländska företag.
Wallenberg storägare
”Besöket ger netto stöd för vår DCT-syn. Den flexibla produktionsstrukturen gör Munters väl positionerat för att omvandla fortsatt orderingång till leveranser”, skriver Victor Forss i analysen.
”Den bredare portföljen gör samtidigt att större kunder kan samla en växande andel av sina kylinvesteringar hos Munters. Den viktigaste kortsiktiga faktorn är hur tullarna påverkar marginalutvecklingen under 2026”.
Swedbank upprepar sitt tidigare köpråd för Munters och sätter riktkursen 230 kronor, att jämföra med 193 kronor i skrivande stund.
Munters ägs till 28 procent av FAM som i sin tur kontrolleras av familjen Wallenberg med Marcus Wallenberg som ordförande.
Läs mer: Spararnas nya favoritfonder: ”Tydligt skifte” – Dagens PS