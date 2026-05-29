Revisionsjätten KPMG:s högsta chef i Australien, Andrew Yates, lämnar sin post med omedelbar verkan. Här är bakgrunden.
KPMG-chef avgår efter skandal – nytt slag mot Big Four
Det dramatiska beskedet kommer efter en djupt besvärande visselblåsarskandal där bolaget kapitalt misslyckats med att hantera allvarliga anklagelser om internt missbruk av känslig kundinformation.
Affären kretsar kring konfidentiella kunddokument som har delats internt inom den australiska organisationen på ett helt felaktigt och otillåtet sätt. När en visselblåsare ursprungligen slog larm och försökte fästa ledningens uppmärksamhet på missförhållandena möttes kritiken först av en intern utredning som snabbt avfärdade anklagelserna. Nu tvingas bolaget backa helt, erkänna sina stora tillkortakommanden och vd:n Andrew Yates tar det fulla ansvaret för den havererade krishanteringen, berättar The Guardian.
Avgående vd:n Vi har svikit oss själva
”Det är tydligt att vi i det här fallet har svikit oss själva och jag tar ansvar”, säger han i en kommentar som den brittiska tidningen återger.
Andrew Yates har styrt KPMG Australien sedan 2021 och hävdar att han har varit djupt engagerad i att bygga en företagskultur där anställda ska våga berätta om oegentligheter. Han medger samtidigt att bolaget i det här specifika fallet misslyckats med sina ambitioner.
Yates är dock inte den enda tunga profilen som faller i kölvattnet av avslöjandet. Även Julian McPherson, chef för KPMG:s viktiga avdelning för revision och rådgivning, lämnar sin roll. Enligt bolaget kommer han att lämna organisationen helt så snart hans nuvarande kundansvar har förts över till andra kollegor under ordnade former.
Ytterst pinsam situation för KPMG
Det handlar om ett prestigefall av stora mått för en av världens största revisionsbyråer. KPMG tvingas nu öppet krypa till korset och medge att deras behandling av visselblåsaren, liksom den efterföljande hanteringen, har varit under all kritik.
I ett officiellt uttalande erkänner bolaget att processen har brustit i förhållande till de förväntningar som finns hos omvärlden, hos visselblåsaren själv och inom det egna bolaget. Den initiala utredningen, som först friade de utpekade personerna, saknade den stringens och det djup som situationen faktiskt krävde, konstaterar KPMG i efterhand.
Nu startar en ny utredning mot jätten
Turerna i Australien är dock långt ifrån över i och med toppchefens omedelbara avgång. Den australiska värdepappers- och investeringskommissionen Asic meddelade under fredagsmorgonen inför ett parlamentsutskott att myndigheten redan har inlett en preliminär utredning. Det regulatoriska fokuset ligger på agerandet hos flera av de registrerade bolagsrevisorerna på KPMG och huruvida de har brutit mot gällande lagstiftning eller strikta etiska regelverk.
Skandalen riskerar att slå mycket hårt mot förtroendet för KPMG på en marknad som redan tidigare har präglats av stor misstänksamhet mot de dominerande drakarna i konsultbranschen. Frågan om hur känslig insiderinformation hanteras, och hur bolagen skyddar de som vågar slå larm, har blivit en ren ödesfråga. KPMG har erkänt att deras interna granskningar har varit bristfälliga.
Revisionsfirmorna som kallas Big Four
Big Four är en benämning som ofta används i dagligt språkbruk som hänvisning till de fyra största internationella revisionsorganisationerna. Dessa revisionsfirmor är PwC, Ernst & Young (EY), Deloitte och KPMG.
