KPMG-chef avgår efter skandal – nytt slag mot Big Four

Affären kretsar kring konfidentiella kunddokument som har delats internt inom den australiska organisationen på ett helt felaktigt och otillåtet sätt. När en visselblåsare ursprungligen slog larm och försökte fästa ledningens uppmärksamhet på missförhållandena möttes kritiken först av en intern utredning som snabbt avfärdade anklagelserna. Nu tvingas bolaget backa helt, erkänna sina stora tillkortakommanden och vd:n Andrew Yates tar det fulla ansvaret för den havererade krishanteringen, berättar The Guardian.

Avgående vd:n Vi har svikit oss själva

”Det är tydligt att vi i det här fallet har svikit oss själva och jag tar ansvar”, säger han i en kommentar som den brittiska tidningen återger.

Andrew Yates har styrt KPMG Australien sedan 2021 och hävdar att han har varit djupt engagerad i att bygga en företagskultur där anställda ska våga berätta om oegentligheter. Han medger samtidigt att bolaget i det här specifika fallet misslyckats med sina ambitioner.

Yates är dock inte den enda tunga profilen som faller i kölvattnet av avslöjandet. Även Julian McPherson, chef för KPMG:s viktiga avdelning för revision och rådgivning, lämnar sin roll. Enligt bolaget kommer han att lämna organisationen helt så snart hans nuvarande kundansvar har förts över till andra kollegor under ordnade former.