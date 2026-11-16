Storbritanniens premiärminister Andy Burnham förklarar att landet förlorade mer än man vann på att lämna EU och förbereder nya avtal.
Nya brittiska steg mot EU: "Vi förlorade mer än vi vann"
I samband med den årliga banketten för Londons överborgmästare talar Storbritanniens premiärminister Andy Burnham om britterna och EU och The Times refererar talet i förväg.
Storbritannien har förlorat mer än man vunnit på att lämna EU, menar Burnham, som lovar att ”ta itu med arvet” efter Boris Johnsons Brexit-avtal.
”Världen har förändrats i grunden sedan 2016”, säger Burnham som menar att Storbritannien måste närma sig den ”klubb av demokratier i sin omedelbara närhet” som delar landets ”värderingar och så många av dess intressen”.
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Tre nya avtal med EU fredag
Burnhams tal kommer som en programförklaring inför ett toppmöte i Bryssel fredag. Där väntas britterna nå nya avtal med EU inom livsmedelsstandarder, rörlighet för unga och utsläppshandel.
Enligt uppgift ska Storbritannien gå med på befintliga och framtida europeiska jordbruksregler, i utbyte mot att gränskontrollerna för brittisk export över Engelska kanalen slopas.
Parterna ska även presentera ett nytt program för ungas rörlighet, så att personer 18-30 år ska kunna resa, studera och arbeta inom EU.
Där är parterna överens om allt utom antalet unga européer som ska omfattas av avtalet. EU vill ha 100 000, britterna en lägre siffra och man uppges landa på 80 000.
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”En vinst för alla”
Burnham säger att han vill föra Storbritannien närmare det folk ”trodde de röstade för 2016” och bort från den hårda Brexit det blev.
”Poängen är att detta är en vinst för alla inblandade”, menar Burnham.”Det illustrerar vårt nya förhållningssätt. Inte konfronterande. Inga fler brända broar. I stället konstruktivt och positivt – vi visar att vi kan gå samman för att möta gemensamma utmaningar.”
Den Brexit som genomfördes har skapat hinder och skadat Storbritanniens ekonomiska potential, menar premiärministern.
”Det är som i sagan om kejsarens nya kläder, där ingen vågar säga den uppenbara sanningen. Men jag säger som det är: kejsaren är faktiskt naken. Den Brexit vi fick har inte fungerat. Vi har förlorat mer än vi har vunnit.”
Söndag kväll sade för övrigt Boris Johnson hos The Telegraph att britterna ”absolut” skulle rösta för att lämna EU igen. Han menade att det vore ”vansinne” av Burnham att göra Brexit till en politisk prioritet.
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”Kör sig själv i botten”
”Han kommer att köra både sig själv och sitt parti i botten på den här frågan; han måste släppa den, för han kommer inte att vinna. Verkligheten är nämligen att folk inte är dumma”, slog Johnson fast.
Andy Burnham har samtidigt en oro för vad extremhögern i form av främlingsfientliga Reform UK ska utnyttja läget till.
Dess vice partiledare Richard Tice angav tonen genom att måla upp ett scenario där regeringen skickar ”hundratals miljoner av skattebetalarnas pengar till Bryssel, för att i utbyte få en massa asylsökande”.
”Det sista det här landet behöver är fler asylhotell som kostar skattebetalarna miljarder och lämnar lokalsamhällena i skräck.”
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