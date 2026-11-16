Nya brittiska steg mot EU: "Vi förlorade mer än vi vann"

Storbritannien har förlorat mer än man vunnit på att lämna EU, menar Burnham, som lovar att ”ta itu med arvet” efter Boris Johnsons Brexit-avtal.

”Världen har förändrats i grunden sedan 2016”, säger Burnham som menar att Storbritannien måste närma sig den ”klubb av demokratier i sin omedelbara närhet” som delar landets ”värderingar och så många av dess intressen”.

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Tre nya avtal med EU fredag

Burnhams tal kommer som en programförklaring inför ett toppmöte i Bryssel fredag. Där väntas britterna nå nya avtal med EU inom livsmedelsstandarder, rörlighet för unga och utsläppshandel.

Enligt uppgift ska Storbritannien gå med på befintliga och framtida europeiska jordbruksregler, i utbyte mot att gränskontrollerna för brittisk export över Engelska kanalen slopas.

Parterna ska även presentera ett nytt program för ungas rörlighet, så att personer 18-30 år ska kunna resa, studera och arbeta inom EU.

Där är parterna överens om allt utom antalet unga européer som ska omfattas av avtalet. EU vill ha 100 000, britterna en lägre siffra och man uppges landa på 80 000.

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