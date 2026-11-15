Michael Burry har dubblat sina säljoptioner mot Nasdaq 100 och jämför oktobertoppen med toppen före it-kraschen i mars 2000. Han pekar ut Nvidia, vars vd Jensen Huang avgick i veckan och som natten mot lördagen fick nya problem när Reuters avslöjade att Huang vilseledde bolagets chefsjurist.
Michael Burry dubblar insatsen mot Nasdaq – ser ras före sommaren 2027
Investeraren som blev känd genom The Big Short berättade om satsningen den 12 november, enligt Business Insider. ”I dag använde jag studsen från 27 000 för att dubbla min säljoptionsposition i Nasdaq 100 med lösen tidigt 2027, ungefär 20 procent utanför pengarna”, skrev Burry i inlägget på Substack.
Räknat från 27 000 punkter ligger lösenpriset kring 21 600, så indexet måste falla omkring en femtedel innan optionerna är värda något på förfallodagen.
Enligt TipRanks har han också ökat sina säljoptioner i VanEcks halvledarfond SMH med förfall i juni 2027, sedan han sålt en fjärdedel av dem den 5 november.
Nvidia och taiwanesiska TSMC är fondens största innehav, och enligt Business Insider har Burry blivit mer övertygad om satsningen sedan Huangs avgång grumlade utsikterna för Nvidia.
Oktobertoppen liknar mars 2000
”Skåda tjurfällan”, skrev Burry och pekade på att Nasdaq 100 toppade den 6 oktober, på samma sätt som i mars 2000.
Han räknar med att chipaktierna och resten av techsektorn dras ned kraftigt fram till mitten av 2027. Han har varnat för AI-rallyt hela året, från uppmaningen i maj att ta hem vinsten till varningen i augusti för en krasch som 1987.
I oktober berättade han att han gått från att blanka enskilda aktier som Nvidia och Palantir till att satsa mot breda fonder.
Huang gav chefsjuristen fel bild
Huang lämnade vd-posten och styrelsen med omedelbar verkan, meddelade Nvidia den 12 november, och finanschefen Colette Kress är tillförordnad vd. Avgången kom efter avslöjanden om hans förhållande med Alice Huang, som inte är släkt med honom, och om en separat affär med en chef i bolaget.
Nvidia har inte kommenterat någon av relationerna. Alice Huang är tidigare chef på Nvidia-kunden Megaspeed International och misstänks av amerikanska myndigheter för att ha spionerat åt Kina, vilket Peking förnekar.
Enligt Reuters, som stöder sig på två källor och intern korrespondens, vilseledde Huang flera chefer om förhållandet. I två meddelanden i oktober skrev han till chefsjuristen att kontakterna med henne var vanliga kundaffärer.
Nvidias aktie har fallit med mer än 30 procent sedan stängningen den 6 oktober och börsvärdet har minskat med över 1 800 miljarder dollar, skriver Reuters. Burry räknar med att fallet sprider sig till bolagen som byggt sina affärer kring Nvidia, och han nämner molnbolagen Coreweave och Nebius, som köper Nvidias grafikprocessorer, samt TSMC, som tillverkar Nvidias avancerade chip.
”Alla har gynnats enormt av Nvidias marknadsmakt och frikostighet, som nu tycks ha gått in i ett nytt läge. Jag letar efter tecken i marknaden på att Nvidias makt har minskat betydligt”, skrev han i ett uppföljande inlägg.
Nvidia och TSMC väger tungt i svenska pensioner. Den 30 juni var Nvidia det största innehavet i premiepensionens AP7 Aktiefond, värt 73,2 miljarder kronor eller 4,51 procent av fonden, och TSMC var fjärde störst på 39,9 miljarder kronor, visar Finansinspektionens fondinnehav. Samma dag ägde 150 fonder i Finansinspektionens register sammanlagt Nvidia-aktier för 233,5 miljarder kronor.
Nästa prov för Burrys tes kommer på tisdag den 17 november, när Nvidia redovisar sitt tredje kvartal. Burry tror att siffrorna kan bli starka och ge investerare en chans att sälja innan vd-skiftet syns i resultaten, enligt TipRanks.
Analytiker på Forrester ser ledarskiftet som ett test för hela AI-utbyggnaden. ”Om Nvidia stabiliseras snabbt under den nya ledningen har boomen i AI-infrastruktur visat att den är motståndskraftig”, säger de enligt nyhetsbyrån AP.