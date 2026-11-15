Michael Burry dubblar insatsen mot Nasdaq – ser ras före sommaren 2027

Räknat från 27 000 punkter ligger lösenpriset kring 21 600, så indexet måste falla omkring en femtedel innan optionerna är värda något på förfallodagen.

Enligt TipRanks har han också ökat sina säljoptioner i VanEcks halvledarfond SMH med förfall i juni 2027, sedan han sålt en fjärdedel av dem den 5 november.

Nvidia och taiwanesiska TSMC är fondens största innehav, och enligt Business Insider har Burry blivit mer övertygad om satsningen sedan Huangs avgång grumlade utsikterna för Nvidia.

Oktobertoppen liknar mars 2000

”Skåda tjurfällan”, skrev Burry och pekade på att Nasdaq 100 toppade den 6 oktober, på samma sätt som i mars 2000.

Han räknar med att chipaktierna och resten av techsektorn dras ned kraftigt fram till mitten av 2027. Han har varnat för AI-rallyt hela året, från uppmaningen i maj att ta hem vinsten till varningen i augusti för en krasch som 1987.

I oktober berättade han att han gått från att blanka enskilda aktier som Nvidia och Palantir till att satsa mot breda fonder.