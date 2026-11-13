Viktor sålde sitt bolag till Telia – blev miljardär

Affären kan dessutom växa med ytterligare 200 miljoner kronor genom en tilläggsköpeskilling.

Karlsson grundade Telavox 2003 och äger omkring 44 procent av bolaget. Efter affären blir han miljardär, skriver Dagens industri.

”Jag tror att vi har gjort en väldigt bra affär”, säger han till tidningen.

Telia köper 24 000 kunder

Det är en resa som började med en ganska enkel idé. Telavox placerade traditionella telefonväxlar i molnet och utvecklade därefter tjänsterna till en kommunikationsplattform med telefoni, chatt, video och AI-funktioner.

Det som nu säljs är slutkundsverksamheten i Norden. Den omfattar cirka 24 000 företagskunder i Sverige, Danmark, Finland och Norge samt fler än 325 000 slutanvändare.

Kundbasen genererar omkring 1,1 miljarder kronor i årliga intäkter och 300 miljoner kronor i ebitda. Telia räknar dessutom med kostnadssynergier på cirka 200 miljoner kronor, enligt pressmeddelande.

Köpeskillingen motsvarar drygt 12 gånger verksamhetens årliga ebitda. Det är en beräkning på grundbeloppet 3,8 miljarder kronor.

Telavox säljer dock inte hela verksamheten. Mjukvaruplattformen blir kvar och Telia tecknar ett flerårigt licensavtal för tekniken. Därmed kan Telavox fortsätta utveckla och sälja sin kommunikationslösning till andra operatörer och marknader.