VECKANS VINNARE. Efter drygt 20 år med Telavox säljer entreprenören Viktor Karlsson nu den nordiska kundverksamheten till Telia för 3,8 miljarder kronor. Med 44 procent av ägandet blir 44-åringen från Lund miljardär.
Viktor sålde sitt bolag till Telia – blev miljardär
Det blev en riktig miljardjackpott för Viktor Karlsson den här veckan. Telia köper Telavox nordiska kundbas för 3,8 miljarder kronor, enligt ett pressmeddelande.
Affären kan dessutom växa med ytterligare 200 miljoner kronor genom en tilläggsköpeskilling.
Karlsson grundade Telavox 2003 och äger omkring 44 procent av bolaget. Efter affären blir han miljardär, skriver Dagens industri.
”Jag tror att vi har gjort en väldigt bra affär”, säger han till tidningen.
Telia köper 24 000 kunder
Det är en resa som började med en ganska enkel idé. Telavox placerade traditionella telefonväxlar i molnet och utvecklade därefter tjänsterna till en kommunikationsplattform med telefoni, chatt, video och AI-funktioner.
Det som nu säljs är slutkundsverksamheten i Norden. Den omfattar cirka 24 000 företagskunder i Sverige, Danmark, Finland och Norge samt fler än 325 000 slutanvändare.
Kundbasen genererar omkring 1,1 miljarder kronor i årliga intäkter och 300 miljoner kronor i ebitda. Telia räknar dessutom med kostnadssynergier på cirka 200 miljoner kronor, enligt pressmeddelande.
Köpeskillingen motsvarar drygt 12 gånger verksamhetens årliga ebitda. Det är en beräkning på grundbeloppet 3,8 miljarder kronor.
Telavox säljer dock inte hela verksamheten. Mjukvaruplattformen blir kvar och Telia tecknar ett flerårigt licensavtal för tekniken. Därmed kan Telavox fortsätta utveckla och sälja sin kommunikationslösning till andra operatörer och marknader.
Vill investera i AI
Viktor Karlsson ser affären som en möjlighet att ta nästa steg. Pengarna hamnar i Telavox moderbolag och ska bland annat kunna användas till nya förvärv runt om i Europa och investeringar i AI.
”Vi har gjort rätt många förvärv tidigare, och tittar på möjligheter att förvärva nya bolag runt om i Europa”, säger han till Di.
Även en utdelning till ägarna kan bli aktuell. Något beslut finns ännu inte, men Karlsson öppnar för att en del av miljarderna kan hamna direkt hos aktieägarna.
”Det är inget som är beslutat ännu. Men en slant kommer det nog att bli.”
Telia-affären ska enligt bolagen slutföras under första kvartalet 2027 förutsatt att nödvändiga myndighetsgodkännanden kommer på plats.
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