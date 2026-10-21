En majoritet britter ser ut att vara positiv till att återvända till EU. Det är bara det där med att Europa är fullt av utlänningar…
Britterna vill tillbaka till EU – men ser ett problem
Brittiska tankesmedjan IPPR, Institute for Public Policy Research, hävdar att Storbritannien inte tar sig igenom nuvarande globala instabilitet utan att återvända till EU.
IPPR pekar särskilt på den politiska turbulensen i USA och Rysslands fientliga hållning mot väst. Tankesmedjans rekommendation kommer efter liknande uppmaningar om EU-comeback från Tony Blair Institute och nye premiärministern Andy Burnham.
Sammantaget skapar opinionsvinden ett ökat tryck på regeringen att orientera sig i riktning Europa.
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Bör lägga grunden för EU-comeback
IPPR:s chef Harry Quilter-Pinner påpekar att regeringen lyckats återupprätta vissa band till Europa men att enskilda, begränsade avtal är otillräckliga.
En ny folkomröstning om EU är inte nödvändig omedelbart men regeringen bör lägga den politiska grunden för ett framtida medlemskap, påpekar han hos The Guardian.
Andy Burnhams företrädare Keir Starmer ville se ett djupare samarbete men utan att britterna skulle återvända till den inre marknaden eller bli EU-medlem igen.
Det räcker inte, menar tankesmedjan som kritiserar Starmers hållning.
Strävan efter självständighet gör Storbritannien sårbart, särskilt i en tid då Kinas inflytande växer och USA blir alltmer oförutsägbart, är åsikten.
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”Inte samma EU som vi gick ur”
IPPR slår fast att totalt självbestämmande är omöjligt för en nation och att neutralitet snarare är en överlevnadstaktik än vägen mot välstånd.
Tankesmedjans rapport påpekar dessutom att det globala läget förändrats så drastiskt sedan Brexit genomfördes, att ett återinträde mer skulle vara att ansluta sig till ett förnyat EU än att återvända till den union man lämnade.
Opinionen verkar stödja en EU-comeback, noterar Business AM. En opinionsundersökning visar att 52 procent av de svarande är för ett återinträde och att endast 29 procent är emot.
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Vill ha öppna gränser – inte fler som passerar dem
Noterbart är att väljarna lägger särskild vikt vid smidigare gränspassager, något som väger tyngre för dem än ekonomiska fördelar eller möjligheten att arbeta fritt i andra medlemsländer.
Samtidigt visar brittisk forskning att stödet för EU är avhängigt invandringsfrågan. I Storbritannien finns en negativ attityd till invandring och ett främlingsfientligt parti i Reform UK som, under ledning av Nigel Farage, gör allt för att slå mynt av opinionen.
I ovan nämnda undersökning visar det sig, i spåren av negativ attityd till invandrare, att stödet för EU-medlemskap sjunker till 47 procent om det skulle ge fler migranter.
Varningar om en tillströmning av utlänningar väger tyngre än principen och möjligheten till fri rörlighet för en relativt hög andel britter.
Det här gör att företrädare för regeringen – trots en positiv syn på EU – rör sig försiktigt på tunn is i frågan, för att inte ge extra utrymme åt Reform UK att blåsa upp nya opinionsvindar mot Europa och mot människor från andra länder.
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