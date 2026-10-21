Britterna vill tillbaka till EU – men ser ett problem

”Inte samma EU som vi gick ur”

IPPR slår fast att totalt självbestämmande är omöjligt för en nation och att neutralitet snarare är en överlevnadstaktik än vägen mot välstånd.

Tankesmedjans rapport påpekar dessutom att det globala läget förändrats så drastiskt sedan Brexit genomfördes, att ett återinträde mer skulle vara att ansluta sig till ett förnyat EU än att återvända till den union man lämnade.

Opinionen verkar stödja en EU-comeback, noterar Business AM. En opinionsundersökning visar att 52 procent av de svarande är för ett återinträde och att endast 29 procent är emot.

Nu är de brittiska pubarna hotade – igen. Dagens PS

Andy Burnham med Tysklands Friedrich Merz. Burnham vill se ett brittiskt närmande till EU och britter är positiva förutom när det gäller öppna gränser. (Foto: Ebrahim Noroozi /AP-TT)

Vill ha öppna gränser – inte fler som passerar dem

Noterbart är att väljarna lägger särskild vikt vid smidigare gränspassager, något som väger tyngre för dem än ekonomiska fördelar eller möjligheten att arbeta fritt i andra medlemsländer.

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Samtidigt visar brittisk forskning att stödet för EU är avhängigt invandringsfrågan. I Storbritannien finns en negativ attityd till invandring och ett främlingsfientligt parti i Reform UK som, under ledning av Nigel Farage, gör allt för att slå mynt av opinionen.

I ovan nämnda undersökning visar det sig, i spåren av negativ attityd till invandrare, att stödet för EU-medlemskap sjunker till 47 procent om det skulle ge fler migranter.

Varningar om en tillströmning av utlänningar väger tyngre än principen och möjligheten till fri rörlighet för en relativt hög andel britter.

Det här gör att företrädare för regeringen – trots en positiv syn på EU – rör sig försiktigt på tunn is i frågan, för att inte ge extra utrymme åt Reform UK att blåsa upp nya opinionsvindar mot Europa och mot människor från andra länder.

Tio år efter Brexit: ”London Europas viktigaste stad”. Dagens PS