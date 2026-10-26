Carlsberg har hamnat i blåsväder. Orsaken? Man vill stänga Marton´s Brewery i dt som kallas ”Englands bryggeri-huvudstad”.
Carlsberg i blåsväder: Vill lägga ned i "ölens huvudstad"
”Worth waiting for” är en närmast ikonisk reklamslogan för Carlsberg. Den har en ganska lång historia och tar sin början i brittiska krigsfilmen ”Ice Cold in Alex” från 1958.
Där når en uttröttad soldat, spelad av John Mills, Alexandria och beställer in en kall öl, dricker hela i ett svep och utbrister ”Worth waiting for”.
Kopplingen till Carlsberg? I romanen var ölen soldaten drack en ”Rheingold”, men för att inte riskera några associationer till Tyskland endast 13 år efter andra världskriget, hällde filmmakarna upp ölen i ett Carlsberg-glas.
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800-årig tradition i Burton
Den berättelsen har en 68 år gammal historia. Nu är Carlsberg i blåsväder för att vilja begrava en historia som är minst 800 år.
Carlsberg i Storbritannien vill nämligen stänga Marston´s Brewery i Burton-upon-Trent, en stad som ofta kallas Englands bryggeri-huvudstad.
Tidigare denna månad gick Carlsberg Britvic ut med beskedet att man vill stänga bryggeriet i Burton sommaren 2027, ett hårt slag mot en stad där öltillverkningen sträcker sig tillbaka till 1200-talet och ett än hårdare för de 310 anställda.
Under 1700-talet grundades flera bryggerier här, som mest fanns 30-talet, och India Pale Ale sägs ha sin ursprung i denna stad där Samuel Allsopp ska ha tillverka den första IPA:n år 1822, enligt Beernews.
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Lovade satsa för två år sedan
För två år sedan stängde Carlsberg Banks´s Brewery i Wolverhampton, grundat 1875 och sade då att man skulle satsa sex miljoner pund i Burton, dit man flyttade produktionen.
Då var budskapet att Carlsberg skulle ”etablera Marston’s Brewery Burton som det nationella centret för craft beer och traditionell öl i Storbritannien”.
Då skulle man på minskad konsumtion av cask ale, alltså ofiltrerad och opastöriserad öl som kolsyras naturligt via en andra jäsning. Nu skyller man på samma sak.
“Den krassa verkligheten är att volymerna av cask ale har mer än halverats på mindre än ett decennium och att den här trenden ser ut att fortsätta i hela Storbritannien”, skriver Carlsberg Britvic på sin hemsida.
Vad Carlsberg kallar ”prioriterade varumärken” som Hobgoblin, McEwan’s och Brooklyn ska finnas kvar även om det är oklart var de ska produceras.
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”En fullständig skam”
Föreningen Camra, Campaign for Real Ale, med drygt 130 000 medlemmar, har naturligtvis protesterat.
”Detta besked är en fullständig skam, och det senaste i en rad handlingar som visar hur lite Carlsberg bryr sig om vårt bryggeriarv och landets öldrickare”, säger ordföranden Ash Corbett-Collins.
Även lokala politiker har reagerat mot Carlsbergs nedläggningsbesked.
”Att vi förlorar detarvet gör mig personligen mycket bedrövad”, säger Martin Murray som företräder Reform.
”Vi måste göra allt vi kan för att försöka få beslutet upphävt”, menar Tory-politikern Philip White.
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