Carlsberg i blåsväder: Vill lägga ned i "ölens huvudstad"

Där når en uttröttad soldat, spelad av John Mills, Alexandria och beställer in en kall öl, dricker hela i ett svep och utbrister ”Worth waiting for”.

Kopplingen till Carlsberg? I romanen var ölen soldaten drack en ”Rheingold”, men för att inte riskera några associationer till Tyskland endast 13 år efter andra världskriget, hällde filmmakarna upp ölen i ett Carlsberg-glas.

Tufft för bryggerier när vi dricker mindre. Dagens PS

800-årig tradition i Burton

Den berättelsen har en 68 år gammal historia. Nu är Carlsberg i blåsväder för att vilja begrava en historia som är minst 800 år.

Carlsberg i Storbritannien vill nämligen stänga Marston´s Brewery i Burton-upon-Trent, en stad som ofta kallas Englands bryggeri-huvudstad.

Tidigare denna månad gick Carlsberg Britvic ut med beskedet att man vill stänga bryggeriet i Burton sommaren 2027, ett hårt slag mot en stad där öltillverkningen sträcker sig tillbaka till 1200-talet och ett än hårdare för de 310 anställda.

Under 1700-talet grundades flera bryggerier här, som mest fanns 30-talet, och India Pale Ale sägs ha sin ursprung i denna stad där Samuel Allsopp ska ha tillverka den första IPA:n år 1822, enligt Beernews.

Ett ryck – sedan är julölen en påsköl. Dagens PS