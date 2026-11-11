Ny analys: Nu kvävs Rysslands ekonomi steg för steg

Problemen är störst bland bankens företagskunder. Under årets nio första månader ökade de förfallna lånen till fastighetsutvecklare med nästan 50 procent, när det gäller övriga företag med drygt 25 procent.

Problemen för den ryska ekonomin går på djupet, menar Laura Solanko, senior rådgivare vid finska Bofit.

I en analys påpekar hon att systemet utsätts för ett allt hårdare tryck genom osäkra fordringar, brist på likviditet, höga räntor och stigande inflation.

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”Saknar likviditet”

”De stora, systemviktiga ryska bankerna verkar sakna tillräcklig likviditet för att både finansiera utlåning till privatkunder och köpa nya ryska statsobligationer”, skriver Solanko i en rapport Børsen citerar.

Ändå ser Solanko ingen verklig bankkris nära förestående i Ryssland.

”Jag ser ingen akut kris i antågande”, hävdar Solanko som samtidigt påpekar att de ryska bankerna lever farligt.

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”Min bedömning är att de publicerade siffrorna och rapporterna bara visar en del av de faktiska problemen”.

Problemet med att analysera den ryska ekonomin ligger i trovärdigheten hos de siffror som publiceras.

Den ryska ledningen har gradvis skärpt kontrollen över vad som meddelas sedan invasionen av Ukraina 2022.

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Centralbankens Elvira Nabiullina på möte med Putin. Minerna indikerar ett Ryssland vars ekonomi kanske inte är nära krasch men kvävs långsamt. (Foto: Alexander Kazakov /AP-TT)

Har fått justera prognoserna

Centralbanken ger ändå vissa indikationer. Efter sitt senaste räntemöte presenterade centralbankschefen Elvira Nabiullina en ny och dystrare prognos för den ryska ekonomin, rapporterar Moscow Times.

Rysslands centralbank räknar nu med att inflationen kommer att nå 7,1–7,6 procent i slutet av 2026, långt över målet på 4 procent, samtidigt som prognosen för tillväxten sänks från intervallet 0,5-1,5 procent till 0,5-1,0.

Det slår igenom på ränteprognoserna. I april räknade centralbanken med en genomsnittlig styrränta på 8-10 procent 2027. Nu är prognosen 12,5-13,5 procent.

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”Ryssland hamnar i allt högre grad i en fälla av finansiell dominans, där höga räntor driver upp statens upplåningskostnader och därmed ökar trycket på sänkta räntor”, förklarar Laura Solanko.

Det här är ett växande problem för Putin, som behöver stora volymer statsobligationer för att finansiera ett växande budgetunderskott och kriget mot Ukraina.

”Lägre räntor i kombination med omfattande utgivning av statsobligationer eldar på inflationstrycket. Det blir allt svårare för centralbanken att föra en självständig penningpolitik”, säger Laura Solanko.

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