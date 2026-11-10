Northvolts nya ägare möter elstopp i Norge – tuffare för datacenter

Utmaningar för landets elsystem

Anledningen är att den snabbt växande datacenterindustrin skapar nya utmaningar för landets elsystem.

”Datacenter representerar stora kapacitetsvolymer och har tekniska egenskaper som har stor betydelse för säker och stabil systemdrift”, säger Peer Olav Østli, koncerndirektör på Statnett, i ett pressmeddelande.

Elslukande datacenter

ANNONS

Konkurrensen om elen ökar snabbt runt om i världen, där de norska siffrorna tydligt visar hur datacenter genom AI-boomen slukar elen.

Befintliga norska datacenter använder redan en sammanlagd effektkapacitet på omkring 800 megawatt.

Ytterligare 4 200 megawatt har redan reserverats, medan datacenterprojekt motsvarande 9 100 megawatt väntar i kön.

Dessutom finns förfrågningar om ytterligare 18 000 megawatt.

Som jämförelse ligger Norges maximala effektförbrukning på drygt 25 000 megawatt.

”Det tillfälliga stoppet är nödvändigt för att få på plats verktyg och regelverk som säkerställer att anslutningarna får hanterbara konsekvenser för kraftsystemet och systemdriften”, säger Østli vidare.

Bidrar till samhällsnyttan

Norges regering vill genom den ökande kontrollen se att nyetablerade datacenter faktiskt bidrar till samhällsnyttan i landet.

”Vi har varit tydliga med att vi inte vill ha alla typer av datacenter i Norge. Vi behöver dem som bidrar med största möjliga samhällsnytta”, säger digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen, enligt Norges regering.

ANNONS

Det är samtidigt en kostnadsfråga där kostnaderna hela tiden rusar iväg. Vem ska betala för utbyggnaden?

Bolagen kan få betala

Där kan bolagen som bygger fler datacenter få vara med och betala.

Regeringen vill därför att stora nya elförbrukare ska bidra mer till att täcka kostnaderna för utbyggnaden av elnätet och de kostnader som belastar driften av elsystemet.

”Vi lägger till rätta för mer och snabbare utbyggnad av elproduktion och elnät, men det är varken önskvärt eller möjligt att bygga ut tillräckligt för att täcka den efterfrågan som kommer från datacenter som vill etablera sig i Norge”, säger energiminister Terje Aasland.

Läs även:

Northvolt-vändning: Nya ägaren anställer 600 i Skellefteå. Dagens PS

Efter Northvoltkonkursen: Nya ägaren tar in gamla chefer. Dagens PS