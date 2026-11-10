Kampen om framtidens el hårdnar. Det syns i Norge, där regeringen sätter stopp för nya elreservationer till datacenter.
Northvolts nya ägare möter elstopp i Norge – tuffare för datacenter
Det amerikanska bolaget Lyten har stora planer på att bygga upp en ny batteriindustri i Norden efter att ha tagit över delar av konkursade Northvolt.
Lyten vill försöka återuppliva den nordiska batteriindustrin, där bolaget också vill köpa norska Morrow Batteries och kombinera batteritillverkning med bland annat energilagring och datacenter.
Norges regering sätter stopp
Men i Norge har planerna stött på problem.
Det beror på att den norska regeringen vill ta större kontroll över vilka datacenter som etableras i landet, enligt Dagens Næringsliv.
Norges statliga stamnätsoperatör för elektricitet, Statnett, har beslutat att tillfälligt stoppa nya reservationer av elnätskapacitet för datacenter.
Stoppet väntas gälla som längst till den 1 augusti 2027.
Utmaningar för landets elsystem
Anledningen är att den snabbt växande datacenterindustrin skapar nya utmaningar för landets elsystem.
”Datacenter representerar stora kapacitetsvolymer och har tekniska egenskaper som har stor betydelse för säker och stabil systemdrift”, säger Peer Olav Østli, koncerndirektör på Statnett, i ett pressmeddelande.
Elslukande datacenter
Konkurrensen om elen ökar snabbt runt om i världen, där de norska siffrorna tydligt visar hur datacenter genom AI-boomen slukar elen.
Befintliga norska datacenter använder redan en sammanlagd effektkapacitet på omkring 800 megawatt.
Ytterligare 4 200 megawatt har redan reserverats, medan datacenterprojekt motsvarande 9 100 megawatt väntar i kön.
Dessutom finns förfrågningar om ytterligare 18 000 megawatt.
Som jämförelse ligger Norges maximala effektförbrukning på drygt 25 000 megawatt.
”Det tillfälliga stoppet är nödvändigt för att få på plats verktyg och regelverk som säkerställer att anslutningarna får hanterbara konsekvenser för kraftsystemet och systemdriften”, säger Østli vidare.
Bidrar till samhällsnyttan
Norges regering vill genom den ökande kontrollen se att nyetablerade datacenter faktiskt bidrar till samhällsnyttan i landet.
”Vi har varit tydliga med att vi inte vill ha alla typer av datacenter i Norge. Vi behöver dem som bidrar med största möjliga samhällsnytta”, säger digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen, enligt Norges regering.
Det är samtidigt en kostnadsfråga där kostnaderna hela tiden rusar iväg. Vem ska betala för utbyggnaden?
Bolagen kan få betala
Där kan bolagen som bygger fler datacenter få vara med och betala.
Regeringen vill därför att stora nya elförbrukare ska bidra mer till att täcka kostnaderna för utbyggnaden av elnätet och de kostnader som belastar driften av elsystemet.
”Vi lägger till rätta för mer och snabbare utbyggnad av elproduktion och elnät, men det är varken önskvärt eller möjligt att bygga ut tillräckligt för att täcka den efterfrågan som kommer från datacenter som vill etablera sig i Norge”, säger energiminister Terje Aasland.
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