Saab nära jätteaffär på 35 miljarder – ska stängas ”inom veckor”

”Det är målet för vår regering. Vi behöver se till att vi inte bara får uppgörelsen i mål utan att vi också bygger den för Kanada och att vi kan exportera den till andra länder inom Nato”, säger Kanadas industriminister Mélanie Joly till Dagens industri.

Kanada har tidigare uppskattat kostnaden för att bygga upp förmågan Airborne Early Warning & Control till över 5 miljarder kanadensiska dollar – motsvarande omkring 35 miljarder kronor.

Det är den samlade anskaffningskostnaden för förmågan som helhet. Något slutligt ordervärde till Saab har ännu inte offentliggjorts.

Ska vara klart inom veckor

En viktig del i affären är samarbetet med den kanadensiska flygtillverkaren Bombardier. Global Eye bygger på ett privatjetplan från bolaget och Kanada vill att satsningen också ska stärka den egna försvarsindustrin.

Joly säger till Di att Saab och Bombardier först behöver färdigställa sitt partnerskap kring Global Eye.

”Det kommer att ge fler möjligheter över tid. Och det behöver ske inom veckor, inte månader”, säger ministern.

Saab meddelade den 25 september att bolaget tecknat en icke-bindande avsiktsförklaring med Kanadas försvarsinvesteringsmyndighet. Den lägger grunden för fortsatta kontraktsförhandlingar om sex flygplan med tillhörande system, utbildning och support.

Avsiktsförklaringen är dock inget bindande köpavtal. Kanada har utsett Saab till föredragen leverantör, men något slutligt kontrakt är ännu inte undertecknat.