Saab närmar sig en potentiell jätteaffär med Kanada värd omkring 35 miljarder kronor. Landets industriminister säger att regeringen vill få uppgörelsen i hamn och att ett viktigt partnerskap måste vara klart inom veckor.
Saab nära jätteaffär på 35 miljarder – ska stängas ”inom veckor”
Saab är nära att ro hem en av sina större internationella affärer.
Kanada planerar att köpa upp till sex spanings- och ledningsflygplan av typen Global Eye och förhandlingarna mellan parterna närmar sig nu ett avgörande.
”Det är målet för vår regering. Vi behöver se till att vi inte bara får uppgörelsen i mål utan att vi också bygger den för Kanada och att vi kan exportera den till andra länder inom Nato”, säger Kanadas industriminister Mélanie Joly till Dagens industri.
Kanada har tidigare uppskattat kostnaden för att bygga upp förmågan Airborne Early Warning & Control till över 5 miljarder kanadensiska dollar – motsvarande omkring 35 miljarder kronor.
Det är den samlade anskaffningskostnaden för förmågan som helhet. Något slutligt ordervärde till Saab har ännu inte offentliggjorts.
Ska vara klart inom veckor
En viktig del i affären är samarbetet med den kanadensiska flygtillverkaren Bombardier. Global Eye bygger på ett privatjetplan från bolaget och Kanada vill att satsningen också ska stärka den egna försvarsindustrin.
Joly säger till Di att Saab och Bombardier först behöver färdigställa sitt partnerskap kring Global Eye.
”Det kommer att ge fler möjligheter över tid. Och det behöver ske inom veckor, inte månader”, säger ministern.
Saab meddelade den 25 september att bolaget tecknat en icke-bindande avsiktsförklaring med Kanadas försvarsinvesteringsmyndighet. Den lägger grunden för fortsatta kontraktsförhandlingar om sex flygplan med tillhörande system, utbildning och support.
Avsiktsförklaringen är dock inget bindande köpavtal. Kanada har utsett Saab till föredragen leverantör, men något slutligt kontrakt är ännu inte undertecknat.
Kan öppna för Gripenaffär
För Saab finns ytterligare en potentiell miljardaffär i Kanada. Landet överväger även att köpa Gripen E – den senaste versionen av bolagets stridsflygplan.
Något beslut är ännu inte fattat. Det ligger hos premiärminister Mark Carney.
”Det beslutet har inte tagits än. Men så småningom behöver vi ta ett beslut eftersom Saab behöver kunna planera sin verksamhet”, säger Mélanie Joly till Di.
Kanada har beställt 16 amerikanska F-35-plan från Lockheed Martin och har tidigare kommunicerat en avsikt att köpa totalt 88 flygplan. En eventuell Gripenaffär skulle därmed bli en viktig strategisk framgång för Saab på den nordamerikanska marknaden.
Starkt orderläge för Saab
Affären kommer i ett läge där försvarskoncernen redan växer kraftigt.
I sin senaste delårsrapport redovisade Saab en orderingång på 152,5 miljarder kronor under årets första nio månader. Orderstocken uppgick vid utgången av september till 364,2 miljarder kronor.
Omsättningen steg med 27 procent till 65,2 miljarder kronor under perioden.