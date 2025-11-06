Novo Nordisks kris: Så ska de ta sig ur den

Detta mitt i en turbulent period där bolaget tvingas hantera fallande aktiekurser, patentutgångar och rättsliga tvister.

“Det ultimata försvaret i vår bransch är innovation”, säger Karsten Munk Knudsen till Fortune.

Han lyfter fram tre centrala utvecklingsprojekt: en tablettform av Wegovy som planeras lanseras nästa år i USA, tredje generationens produkt CagriSema som ska lämnas in för godkännande inom kort, samt det dagliga orala läkemedlet amycretin mot diabetes.

Läget akut för Novo Nordisk

Behovet av nya produkter är akut. I bolagets tredje kvartalsrapport för 2025 sänktes prognoserna kraftigt jämfört med året innan.

Diabetes- och fetmaläkemedlet Ozempic har gjort danska Novo Nordisk världsberömt. (Foto: Johan Nilsson/TT)

Novo förväntar sig nu en försäljningstillväxt på mellan 8 och 11 procent, att jämföra med 24 procent samma period föregående år. Samtidigt har aktien fallit över 50 procent sedan årsskiftet.

Patentutgångar utgör en betydande utmaning. Vissa patent för Novo Nordisks framgångsrika GLP-1-läkemedel löper ut redan nästa år.

Den verkliga prövningen väntar dock i början av 2030-talet, när patenten i USA går ut. Den amerikanska marknaden står för hälften av koncernens försäljning.