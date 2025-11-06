Novo Nordisks finanschef pekar ut innovation som bolagets viktigaste vapen i den intensifierade kampen om marknaden för viktminskningsläkemedel.
Novo Nordisks kris: Så ska de ta sig ur den
Detta mitt i en turbulent period där bolaget tvingas hantera fallande aktiekurser, patentutgångar och rättsliga tvister.
“Det ultimata försvaret i vår bransch är innovation”, säger Karsten Munk Knudsen till Fortune.
Han lyfter fram tre centrala utvecklingsprojekt: en tablettform av Wegovy som planeras lanseras nästa år i USA, tredje generationens produkt CagriSema som ska lämnas in för godkännande inom kort, samt det dagliga orala läkemedlet amycretin mot diabetes.
Slåss på fyra håll: “Elddop för Novo Nordisk”
När Novo Nordisk denna vecka presenterar sitt bokslut för tredje kvartalet är det med allas ögon på sig – och ett elddop framför sig. Det finns det där
Läget akut för Novo Nordisk
Behovet av nya produkter är akut. I bolagets tredje kvartalsrapport för 2025 sänktes prognoserna kraftigt jämfört med året innan.
Novo förväntar sig nu en försäljningstillväxt på mellan 8 och 11 procent, att jämföra med 24 procent samma period föregående år. Samtidigt har aktien fallit över 50 procent sedan årsskiftet.
Patentutgångar utgör en betydande utmaning. Vissa patent för Novo Nordisks framgångsrika GLP-1-läkemedel löper ut redan nästa år.
Den verkliga prövningen väntar dock i början av 2030-talet, när patenten i USA går ut. Den amerikanska marknaden står för hälften av koncernens försäljning.
Hårdnande konkurrens
Samtidigt intensifieras konkurrensen från amerikanska Eli Lilly, vars Mounjaro-produkt vinner mark.
Novo Nordisk har genomfört en omfattande omstrukturering som kostar 9 miljarder danska kronor och där 9 000 anställda globalt sägs upp.
Bolaget hanterar också flera rättsliga processer.
Senast stämde Pfizer Novo Nordisk för dess försök att överta fetmabioteknikföretaget Metsera . Ett drag som beskrivs som “mycket ovanligt” för det traditionellt försiktiga danska bolaget. Novo har även utsatts för stämningar gällande biverkningar från sina läkemedel.
Tror på patienterna
Knudsen avfärdar dock oro för att patienter skulle överge Novo Nordisks produkter.
“Denna klass av produkter har funnits i vår portfölj i över 15 år, och vi når miljontals patienter. Det skulle inte vara fallet om det fanns några väsentliga säkerhetsproblem”, säger han.
Den turbulenta perioden för Novo Nordisk kulminerade i en styrelserockad där bolagets största ägare, Novo Nordisk Foundation, drev fram avgångar i ledningen och hävdade att de agerade för långsamt.
Vid en extra bolagsstämma den 14 november tar Lars Rebien Sørensen, tidigare vd, över som styrelseordförande.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
