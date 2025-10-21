En bitter stridighet mellan Novo Nordisks styrelse och dess huvudägare har lett till en omfattande avgångsvåg. Styrelseordförande Helge Lund och sex andra styrelseledamöter lämnar sina poster efter att förhandlingar om styrelsens framtida sammansättning havererat.
Massavhopp i Novo Nordisk – hälften lämnar
Det danska läkemedelsbolaget, känt för sina bantnings- och diabetesläkemedel som Ozempic och Wegovy, meddelade på tisdagen att styrelseledamöterna och Novo Nordisk Foundation,bolagets kontrollerande aktieägare, har misslyckats med att nå en överenskommelse om styrelsens framtida sammansättning, rapporterar CNBC.
“Styrelsen föreslog en förnyelse som fokuserade på att tillföra utvalda, nya kompetenser samtidigt som man upprätthåller kontinuitet, medan stiftelsens styrelse önskade en mer omfattande omstrukturering”, säger Helge Lund, styrelseordförande för Novo Nordisk, enligt CNBC.
Trump till attack mot Novo Nordisk – kräver massivt prisfall
Novo Nordisk pressas när Trump pratar om att sänka priset på Ozempic från 1 300 till 150 dollar. ÄR det möjligt?
Tidigare vd ska ta plats
Stiftelsen föreslår nu att dess nuvarande ordförande, Lars Rebien Sørensen, också ska bli ordförande för bolagets styrelse.
Den 71-årige Sørensen var tidigare vd för Novo Nordisk. Han anslöt sig till styrelsen som observatör i maj i år för att hjälpa till med valet av en ny verkställande direktör.
Massflykt från styrelsen i Novo Nordisk
Förutom Lund kommer vice ordförande Henrik Poulsen och de oberoende styrelseledamöterna Laurence Debroux, Andreas Fibig, Sylvie Grégoire, Christina Law och Martin Mackay inte att ställa upp för omval vid den extra bolagsstämman den 14 november.
Totalt har styrelsen bestått av 12 medlemmar enligt bolagets hemsida.
Novo Nordisks aktie på Köpenhamnsbörsen handlades vid 17-tiden 1,71 procent lägre.
Bolaget har haft ett turbulent år med ökande konkurrens inom viktminskningsområdet.
Vd Lars Fruergaard Jørgensen avsattes i maj och ersattes av Mike Doustdar, som lovat att återställa företaget efter en period av svagare tillväxt. Som en del av omställningen minskar Novo sin globala arbetsstyrka med cirka 11,5 procent.
En bitter stridighet mellan Novo Nordisks styrelse och dess huvudägare har lett till en omfattande avgångsvåg. Styrelseordförande Helge Lund och sex andra styrelseledamöter lämnar sina poster efter att förhandlingar om styrelsens framtida sammansättning havererat. Det danska läkemedelsbolaget, känt för sina bantnings- och diabetesläkemedel som Ozempic och Wegovy, meddelade på tisdagen att styrelseledamöterna och Novo Nordisk
