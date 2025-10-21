Dagens PS
Massavhopp i Novo Nordisk – hälften lämnar

Lars Rebien Sørensen kliver in som styrelseordförande och Helge Lund lämnar. (Foto: Novo Nordisk / Pressbild/Kollage)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 21 okt. 2025Publicerad: 21 okt. 2025

En bitter stridighet mellan Novo Nordisks styrelse och dess huvudägare har lett till en omfattande avgångsvåg. Styrelseordförande Helge Lund och sex andra styrelseledamöter lämnar sina poster efter att förhandlingar om styrelsens framtida sammansättning havererat.

Det danska läkemedelsbolaget, känt för sina bantnings- och diabetesläkemedel som Ozempic och Wegovy, meddelade på tisdagen att styrelseledamöterna och Novo Nordisk Foundation,bolagets kontrollerande aktieägare, har misslyckats med att nå en överenskommelse om styrelsens framtida sammansättning, rapporterar CNBC.

“Styrelsen föreslog en förnyelse som fokuserade på att tillföra utvalda, nya kompetenser samtidigt som man upprätthåller kontinuitet, medan stiftelsens styrelse önskade en mer omfattande omstrukturering”, säger Helge Lund, styrelseordförande för Novo Nordisk, enligt CNBC.

Tidigare vd ska ta plats

Stiftelsen föreslår nu att dess nuvarande ordförande, Lars Rebien Sørensen, också ska bli ordförande för bolagets styrelse.

Ozempic är en av Novo Nordisks storsäljare. (Foto: Frederik Ringnes/TT)

Den 71-årige Sørensen var tidigare vd för Novo Nordisk. Han anslöt sig till styrelsen som observatör i maj i år för att hjälpa till med valet av en ny verkställande direktör.

Enligt uppgifter ville stiftelsen snabbare beslutsfattande från styrelsen. Sørensen påpekade att styrelsen var för långsam med att känna igen marknadsförändringar i USA och att det fanns oenighet om hanteringen av vd-bytet.

Stiftelsen ville snabbt utse någon, medan styrelsen föredrog en mer omfattande process som undersökte både externa och interna kandidater.

Massflykt från styrelsen i Novo Nordisk

Förutom Lund kommer vice ordförande Henrik Poulsen och de oberoende styrelseledamöterna Laurence Debroux, Andreas Fibig, Sylvie Grégoire, Christina Law och Martin Mackay inte att ställa upp för omval vid den extra bolagsstämman den 14 november.

Totalt har styrelsen bestått av 12 medlemmar enligt bolagets hemsida.

Novo Nordisks aktie på Köpenhamnsbörsen handlades vid 17-tiden 1,71 procent lägre.

Bolaget har haft ett turbulent år med ökande konkurrens inom viktminskningsområdet.

Vd Lars Fruergaard Jørgensen avsattes i maj och ersattes av Mike Doustdar, som lovat att återställa företaget efter en period av svagare tillväxt. Som en del av omställningen minskar Novo sin globala arbetsstyrka med cirka 11,5 procent.

DanmarkNovo NordiskStyrelse
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

