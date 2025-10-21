Massavhopp i Novo Nordisk – hälften lämnar

Det danska läkemedelsbolaget, känt för sina bantnings- och diabetesläkemedel som Ozempic och Wegovy, meddelade på tisdagen att styrelseledamöterna och Novo Nordisk Foundation,bolagets kontrollerande aktieägare, har misslyckats med att nå en överenskommelse om styrelsens framtida sammansättning, rapporterar CNBC.

“Styrelsen föreslog en förnyelse som fokuserade på att tillföra utvalda, nya kompetenser samtidigt som man upprätthåller kontinuitet, medan stiftelsens styrelse önskade en mer omfattande omstrukturering”, säger Helge Lund, styrelseordförande för Novo Nordisk, enligt CNBC.

Tidigare vd ska ta plats

Stiftelsen föreslår nu att dess nuvarande ordförande, Lars Rebien Sørensen, också ska bli ordförande för bolagets styrelse.

Ozempic är en av Novo Nordisks storsäljare. (Foto: Frederik Ringnes/TT)

Den 71-årige Sørensen var tidigare vd för Novo Nordisk. Han anslöt sig till styrelsen som observatör i maj i år för att hjälpa till med valet av en ny verkställande direktör.

Enligt uppgifter ville stiftelsen snabbare beslutsfattande från styrelsen. Sørensen påpekade att styrelsen var för långsam med att känna igen marknadsförändringar i USA och att det fanns oenighet om hanteringen av vd-bytet.

Stiftelsen ville snabbt utse någon, medan styrelsen föredrog en mer omfattande process som undersökte både externa och interna kandidater.