Aktien rasar – Novo Nordisk skär bort tusentals tjänster

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Hård konkurrens för Novo Nordisk

Diabetesläkemedlen Ozempic och Wegovy har gjort Novo Nordisk till ett av Europas största läkemedelsbolag.

Men konkurrensen har hårdnat. Den amerikanska jätten Eli Lilly har snabbt tagit mark och pressat danska jätten.

Samtidigt har Novo Nordisks aktie tappat nästan halva sitt värde sedan årsskiftet, enligt SVT.

Medan Wegovy har brottats med leveransproblem har Zepbound seglat förbi. (Foto: JoNel Aleccia, AP/TT)

I juni rapporterade Dagens PS att marknaden för fetmamediciner kan vara värd över 150 miljarder dollar redan 2028.

Novo Nordisk har haft leveransproblem med Wegovy, medan Eli Lillys Zepbound tagit en större andel av marknaden i både antal utskrivna recept och i behandlingsresultat.

”Patienterna har inte råd att vänta längre. Lilly har visat att de både kan leverera och erbjuda ett effektivare preparat”, sa John Wiegand, läkemedelsanalytiker på UBS, till Wall Street Journal.

Den 16 maj 2025 meddelade bolaget att vd Lars Fruergaard Jørgensen lämnar sin post efter åtta år.

Orsaken kopplades direkt till konkurrensen från Eli Lilly och bolaget uppgav att ”Ett vd-byte ligger i bolagets och aktieägarnas intresse”, rapporterade Dagens Medicin.

