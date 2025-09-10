Dagens PS
Aktien rasar – Novo Nordisk skär bort tusentals tjänster

Novo Nordisk skär ned 9 000 jobb världen över, varav 5 000 i Danmark.
Novo Nordisk skär ned 9 000 jobb världen över, varav 5 000 i Danmark. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix via AP/TT)
Linn Kolar
Uppdaterad: 10 sep. 2025Publicerad: 10 sep. 2025

Efter succén med Ozempic möter Novo Nordisk nu motvind. Konkurrensen från Eli Lilly hårdnar och bolaget genomför stora besparingar.

Novo Nordisk stramar åt. Läkemedelsjätten skär ned personalstyrkan med 9 000 tjänster, varav 5 000 i Danmark. Samtidigt sänker bolaget sin prognos för 2025.

Kostar miljarder

I dag har Novo Nordisk 78 400 anställda. Genom nedskärningarna vill företaget förenkla sin organisation och flytta om resurser.

”Medan marknaden har förändrats, framförallt när det övervikt, och blivit mera konsumtionsdriven och konkurrenskraftig så måste även vårt bolag utvecklas”, säger Mike Doustdar, vd för Novo Nordisk i ett pressmeddelande.

Bolaget räknar med att spara åtta miljarder danska kronor på åtgärden. Samtidigt sänks vinstprognosen för 2025.

Hård konkurrens för Novo Nordisk

Diabetesläkemedlen Ozempic och Wegovy har gjort Novo Nordisk till ett av Europas största läkemedelsbolag.

Men konkurrensen har hårdnat. Den amerikanska jätten Eli Lilly har snabbt tagit mark och pressat danska jätten.

Samtidigt har Novo Nordisks aktie tappat nästan halva sitt värde sedan årsskiftet, enligt SVT.

Medan Wegovy har brottats med leveransproblem har Zepbound seglat förbi. (Foto: JoNel Aleccia, AP/TT)

I juni rapporterade Dagens PS att marknaden för fetmamediciner kan vara värd över 150 miljarder dollar redan 2028.

Novo Nordisk har haft leveransproblem med Wegovy, medan Eli Lillys Zepbound tagit en större andel av marknaden i både antal utskrivna recept och i behandlingsresultat.

”Patienterna har inte råd att vänta längre. Lilly har visat att de både kan leverera och erbjuda ett effektivare preparat”, sa John Wiegand, läkemedelsanalytiker på UBS, till Wall Street Journal.

Den 16 maj 2025 meddelade bolaget att vd Lars Fruergaard Jørgensen lämnar sin post efter åtta år.

Orsaken kopplades direkt till konkurrensen från Eli Lilly och bolaget uppgav att ”Ett vd-byte ligger i bolagets och aktieägarnas intresse”, rapporterade Dagens Medicin.

DanmarkJobbNovo Nordiskozempic
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

