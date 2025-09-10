Efter succén med Ozempic möter Novo Nordisk nu motvind. Konkurrensen från Eli Lilly hårdnar och bolaget genomför stora besparingar.
Aktien rasar – Novo Nordisk skär bort tusentals tjänster
Mest läst i kategorin
Bäddat för torsdagsdrama: Siffran kan skaka om räntan och börsen
Alla blickar riktas mot torsdagens inflationssiffror i USA, bara dagar före Federal Reserves septembermöte där ödet för räntan avgörs. Efter en svag jobbrapport prisar marknaden redan in en räntesänkning – men frågan är hur stor den blir. Läs mer: Chefsekonom målar upp kusligt scenario för USA – Dagens PS Svaga jobbsiffror ökade pressen på Fed …
Staten köper ut kinesiskt bolag
Ett svartlistat kinesiskt företag köps ut ur fordonstillverkaren Valmet Automotive, som i stället får ett stabilt statligt ägande. Det handlar om Finland och om fordonstillverkaren Valmet Automotive. Där köper finska staten nu ut kinesiska Catl som tvingas sälja sin andel på drygt 20 procent till finska staten och investeringsbolaget Pontos. Efter affären kommer staten att …
Stålindustrin varnar om kollaps: “Kommer inte överleva”
En chef på tyska Thyssenkrupp varnar för att stålindustrin ”inte kommer att överleva” utan akuta skyddsåtgärder. ”Vi behöver skydd, annars kommer vi inte att överleva som stålindustri”. Orden kommer från Ilse Henne, toppchef på tyska Thyssenkrupp, och sammanfattar den vädjan som nu riktas till Bryssel. EU:s stålsektor har länge kämpat med höga energipriser och konkurrensen …
Experten efter veckans börsrekord: Så borde du göra nu
I torsdags förra veckan slog den amerikanska börsen ännu ett nytt alla-tiders-börsrekord, eller ATH som det heter. Läge att sälja av lite aktier eller kanske istället köpa mer? Den frågan har Handelsbankens börsexpert Mats Nyman ett tydligt svar på efter att ha gjort en stor genomgång av data vid liknande historiska scenarion. Läs även: AI-fondernas …
Klarna klar för börsdebut – 11 procent upp innan handelsstart
Svenska betalbolaget Klarna är nu helt klar för börsen. Första handelsdag på New Yorks handelsgolv blir i dag onsdag 10 september. Intresset uppges ha varit enormt för att köpa in sig i bolaget vilket gör att noteringskursen är över priset per aktie som Klarna gick ut med i prospektet. Läs även: Nu ska investerarna ”besikta” …
Novo Nordisk stramar åt. Läkemedelsjätten skär ned personalstyrkan med 9 000 tjänster, varav 5 000 i Danmark. Samtidigt sänker bolaget sin prognos för 2025.
Missa inte: Kan 35-timmarsveckan bli verklighet i Sverige? Dagens PS
Kostar miljarder
I dag har Novo Nordisk 78 400 anställda. Genom nedskärningarna vill företaget förenkla sin organisation och flytta om resurser.
”Medan marknaden har förändrats, framförallt när det övervikt, och blivit mera konsumtionsdriven och konkurrenskraftig så måste även vårt bolag utvecklas”, säger Mike Doustdar, vd för Novo Nordisk i ett pressmeddelande.
Bolaget räknar med att spara åtta miljarder danska kronor på åtgärden. Samtidigt sänks vinstprognosen för 2025.
Läs också: Utbildad och arbetslös: Därför räcker examen inte längre. Dagens PS
Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Hur du lär dig att fatta beslut snabbare
Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …
Hård konkurrens för Novo Nordisk
Diabetesläkemedlen Ozempic och Wegovy har gjort Novo Nordisk till ett av Europas största läkemedelsbolag.
Men konkurrensen har hårdnat. Den amerikanska jätten Eli Lilly har snabbt tagit mark och pressat danska jätten.
Samtidigt har Novo Nordisks aktie tappat nästan halva sitt värde sedan årsskiftet, enligt SVT.
I juni rapporterade Dagens PS att marknaden för fetmamediciner kan vara värd över 150 miljarder dollar redan 2028.
Novo Nordisk har haft leveransproblem med Wegovy, medan Eli Lillys Zepbound tagit en större andel av marknaden i både antal utskrivna recept och i behandlingsresultat.
”Patienterna har inte råd att vänta längre. Lilly har visat att de både kan leverera och erbjuda ett effektivare preparat”, sa John Wiegand, läkemedelsanalytiker på UBS, till Wall Street Journal.
Den 16 maj 2025 meddelade bolaget att vd Lars Fruergaard Jørgensen lämnar sin post efter åtta år.
Orsaken kopplades direkt till konkurrensen från Eli Lilly och bolaget uppgav att ”Ett vd-byte ligger i bolagets och aktieägarnas intresse”, rapporterade Dagens Medicin.
Läs även: Elchock i Tyskland – 71 nya gaskraftverk behövs. Dagens PS
Läs även: “Priserna tar inte fart” – ändå tror var tredje köpare på lyft. Dagens PS
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Senaste nytt
Vd:n: Det här ska du aldrig göra på jobbintervjun
En vd som intervjuat över 500 kandidater varnar för tre så kallade “röda flaggor”.? Det är inte alltid de stora misstagen som avgör, menar Eli Rubel, vd och serieentreprenör. Tvärtom är det små signaler som många rekryterare snappar upp.? I CNBC berättar Rubel att han under åren lärt sig känna igen mönster som nästan alltid …
Ryska drönare över Polen – Nato svarar med artikel 4
När ryska drönare tog sig in i polskt luftrum natten till onsdag svarade Polen med krismöten och Nato med att aktivera artikel 4. Ett stort antal ryska drönare tog sig in i polskt luftrum under natten mot onsdagen. Händelsen har utlöst krismöten, stoppat flygtrafik och lett till att Nato för första gången på flera år …
Buffett lämnar ett tomrum som oroar marknaden
Vad händer när en ikon lämnar sitt bolag? För många amerikanska sparare är Warren Buffett mer än en investerare. Vad blir kvar av Berkshire Hathaway när han lämnat scenen? För en svensk publik är det lite som om Wallenbergfamiljen plötsligt skulle lämna Investor. Ett tomrum som inte bara är finansiellt, utan psykologiskt. Den typen av …
Larmet: För mycket PFAS i svenska kräftor
Beskedet kommer lagom på höstkanten och är det som ingen vill höra. Samtliga prover på kräftor från Vättern visar PFAS-halter över gränsvärdena. Det är Livsmedelsverket som nu presenterar en rapport med analyser från 2024 av PFAS-halter i animaliska livsmedel. Livsmedelsverket analyserar varje år innehållet av ett antal hälsoskadliga ämnen i livsmedel. Under 2024 analyserades för …
Är AI-bubblan på väg att spricka?
AI-hajpen har dominerat börsen, techvärlden och rubrikerna de senaste åren. Men nu växer oron för att festen kan vara på väg att ta slut. Siffror från SOM-institutet visar att en klar majoritet, 61 procent av svenskarna, tycker att AI medför en större risk än möjlighet för samhället. Samtidigt anser 57 procent att intelligensen utgör ett …