Läkemedelsjättarna i budstrid – Novo Nordisk ska slå konkurrenten

Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …

Fetmabehandlingar – en växande marknad

Nu gör bolaget nya försök i att ta sig an en marknad kring fetmabehandlingar som växer explosionsartat – och beräknas värderas till 150 miljarder dollar inom de närmaste åren.

Just därför är Metsera ett viktigt mål för Pfizer.

Metsera är ett amerikanskt bioteknikföretag som grundades för tre år sedan och som fokuserar på att utveckla nästa generation läkemedel mot fetma.

Novo Nordisk budar högre

Det är ett race Novo Nordisk givetvis vill vinna, därav det högre budet.

“Det här är ett strategiskt viktigt steg för att stärka vår position på marknaden för metabola sjukdomar,” säger en talesperson för Novo Nordisk.

Ozempic är en av Novo Nordisks storsäljare. (Foto: Frederik Ringnes/TT)

Hotar med stämningar

Det är samtidigt en nyhet som inte har tagits emot väl av Pfizer som nu hotar med stämningar och beskriver sin konkurrents bud som “vårdslöst och exempellöst”.

“Pfizer är beredd att använda alla juridiska möjligheter för att hävda sina rättigheter enligt sitt avtal”, låter att uttalande från jätten.

Metsera å sin sida uppger dock att man inte är bundna till något nuvarande avtal och därför vill se var budgivningen hamnar.

Bolaget har nu vänt sig direkt till Pfizer för att se om bolaget tänker buda över Novo Nordisk.

Lockar investerare

Budstriden har även dragit investerarnas blickar till sig.

Metsera-aktien drog iväg med 19 procent i torsdagens förhandel.

Aktien har gått starkt under året och stigit till 52 dollar sedan noteringen i januari då aktien låg på 18 dollar.

