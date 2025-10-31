Dagens PS
Läkemedelsjättarna i budstrid – Novo Nordisk ska slå konkurrenten

Fetma i samhället har blivit en kassako som det nu råder en budstrid kring.
Fetma i samhället har blivit en kassako som det nu råder en budstrid kring. (Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 31 okt. 2025Publicerad: 31 okt. 2025

Det pågår nu en budstrid mellan läkemedelsjättarna Novo Nordisk och Pfizer. Bolagen vill köpa upp bioteknikföretaget Metsera och det ser ut att bli dansk vinst i budgivningen.

Det är amerikanska Pfizer mot danska Novo Nordisk.

Budstrid mellan läkemedelsjättar

I nuläget ser det ut att bli dansk vinst i budgivningen där läkemedelsjätten ser ut att ha lagt upp till 9 miljarder dollar i ett bud, vilket är betydligt mer än Pfizers cirka 7,3 miljarder dollar, enligt WSJ.

Pfizer lade sitt bud redan förra månaden i ett försök att försöka komma tillbaka på den växande marknaden som fetmabranschen utgör.

Den amerikanska läkemedelsjätten har skrotat sitt experimentella viktminskningspiller tidigare i år på grund av oro för potentiell leverskada.

Fetmabehandlingar – en växande marknad

Nu gör bolaget nya försök i att ta sig an en marknad kring fetmabehandlingar som växer explosionsartat – och beräknas värderas till 150 miljarder dollar inom de närmaste åren.

Just därför är Metsera ett viktigt mål för Pfizer.

Metsera är ett amerikanskt bioteknikföretag som grundades för tre år sedan och som fokuserar på att utveckla nästa generation läkemedel mot fetma.

Novo Nordisk budar högre

Det är ett race Novo Nordisk givetvis vill vinna, därav det högre budet.

“Det här är ett strategiskt viktigt steg för att stärka vår position på marknaden för metabola sjukdomar,” säger en talesperson för Novo Nordisk.

Ozempic är en av Novo Nordisks storsäljare. (Foto: Frederik Ringnes/TT)

Hotar med stämningar

Det är samtidigt en nyhet som inte har tagits emot väl av Pfizer som nu hotar med stämningar och beskriver sin konkurrents bud som “vårdslöst och exempellöst”.

“Pfizer är beredd att använda alla juridiska möjligheter för att hävda sina rättigheter enligt sitt avtal”, låter att uttalande från jätten.

Metsera å sin sida uppger dock att man inte är bundna till något nuvarande avtal och därför vill se var budgivningen hamnar.

Bolaget har nu vänt sig direkt till Pfizer för att se om bolaget tänker buda över Novo Nordisk.

Lockar investerare

Budstriden har även dragit investerarnas blickar till sig.

Metsera-aktien drog iväg med 19 procent i torsdagens förhandel.

Aktien har gått starkt under året och stigit till 52 dollar sedan noteringen i januari då aktien låg på 18 dollar.

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

