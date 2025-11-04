När Novo Nordisk denna vecka presenterar sitt bokslut för tredje kvartalet är det med allas ögon på sig – och ett elddop framför sig.
Slåss på fyra håll: "Elddop för Novo Nordisk"
Det finns det där gamla skämtet om vd:n som i bokslutsrapporten skriver att ”Förra året stod vi vid ett stup, men sedan dess har vi tagit ett avgörande steg framåt”.
Riktigt så kanske inte Mike Doustdar känner det, men en viss förståelse för känslan kan han antagligen ha.
Som ny vd för Novo Nordisk ska han presentera sitt första kvartalsbokslut, ett som kommer att möta intensiv granskning mitt i en storm med hårda vindbyar från alla håll.
Doustdar driver en omställning där 9 000 medarbetare sparkas globalt, aktien har fallit kraftigt i en strid kring fetmaläkemedel, stora aktieägare har tvingat fram ommöbleringar i styrelsen och mitt i det försöker Novo Nordisk kapa Pfizer-affären för Metsera, sammanfattar Reuters.
Novo Nordisk till attack mot Pfizer – ”mycket ovanligt drag”. Dagens PS
Palatsrevolution i bolaget
Novo Nordisk, i en allt hårdare konkurrens från amerikanska Eli Lilly på fetmamarknaden, har fått se sin aktie sjunka 50 procent i år, en kraftig nedgång från det 2024 då det danska bolaget var Europas mest värdefulla börsnoterade företag.
Det kvartalsbokslut som presenteras onsdag kommer bara två veckor efter att den dominerande aktieägaren, Novo Nordisk Foundation, tog greppet på styrelsen och anklagade ledningen för att agera för långsamt i kapplöpningen om viktminskningsmedlen.
Massuppsägningar hos storbolagen – tusentals anställda ryker. Dagens PS
”Avgå, alla” – på riktigt
Nu kommer ordförande och alla sex oberoende styrelseledamöter att avgå vid en extra bolagsstämma som är planerad till 14 november.
Då kommer tidigare vd:n, tillika stiftelsens ordförande. Lars Rebien Sørensen på att bli ny styrelseordförande.
Paul Major, förvaltare hos Bellevue Asset Management, säger att fokus kommer att ligga på strategi och framtid vid stämman.
”Det som spelar roll är vad Doustdar signalerar om framtiden och tonen i vilken det levereras”, menar han och tillägger att vd och tillträdande styrelse verkar överens om den utmaning Novo Nordisk står inför.
Något ruttet i kungariket Danmark: Därför avgår Nordisks ledning. Dagens PS
Svårt hålla prognosen?
Michael Nedelcovych hos TD Cowen säger sig vilja ha en större insikt i Novo Nordisk försök att kapa amerikanska Metsera, ett bolag inom fetmabioteknik som Pfizer försökt ta över.
“Jag är nyfiken på om det tyder på en bredare förkärlek från Doustdars sida att göra affärer av liknande storlek och slag”, säger han.
Novo Nordisk har sänkt sin prognos för 2025 tre gånger hittills i år och analytiker menar nu att den övre delen av deras helårsprognos på 8-14 procent ser ”utmanande” ut och kan komma att sänkas.
Det får BMO-analytikern Evan Seigerman att efterlysa hur bolaget planerar att ta sig förbi sin omstrukturering och sedan återuppta tillväxten.
Massavhopp i Novo Nordisk – hälften lämnar. Dagens PS
