Slåss på fyra håll: "Elddop för Novo Nordisk"

Det finns det där gamla skämtet om vd:n som i bokslutsrapporten skriver att ”Förra året stod vi vid ett stup, men sedan dess har vi tagit ett avgörande steg framåt”.

Riktigt så kanske inte Mike Doustdar känner det, men en viss förståelse för känslan kan han antagligen ha.

Som ny vd för Novo Nordisk ska han presentera sitt första kvartalsbokslut, ett som kommer att möta intensiv granskning mitt i en storm med hårda vindbyar från alla håll.

Doustdar driver en omställning där 9 000 medarbetare sparkas globalt, aktien har fallit kraftigt i en strid kring fetmaläkemedel, stora aktieägare har tvingat fram ommöbleringar i styrelsen och mitt i det försöker Novo Nordisk kapa Pfizer-affären för Metsera, sammanfattar Reuters.

Palatsrevolution i bolaget

Novo Nordisk, i en allt hårdare konkurrens från amerikanska Eli Lilly på fetmamarknaden, har fått se sin aktie sjunka 50 procent i år, en kraftig nedgång från det 2024 då det danska bolaget var Europas mest värdefulla börsnoterade företag.

Det kvartalsbokslut som presenteras onsdag kommer bara två veckor efter att den dominerande aktieägaren, Novo Nordisk Foundation, tog greppet på styrelsen och anklagade ledningen för att agera för långsamt i kapplöpningen om viktminskningsmedlen.

