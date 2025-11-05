Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Fetmaläkemedlet bommade – börsjättens aktie backar

Fetmaläkemedlet Wegovy sålde sämre än väntat i kvartalet som gick vilket för börsjättens aktie på fall.
Fetmaläkemedlet Wegovy sålde sämre än väntat i kvartalet som gick vilket för börsjättens aktie på fall. (Foto: Amanda Andrade-Rhoades/AP/TT)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 05 nov. 2025Publicerad: 05 nov. 2025

Den tuffa tiden för den danska läkemedelsjätten Novo Nordisk fortsätter. Bolaget sänker försäljningsprognosen för resten av året och aktien fortsätter falla i börsöppningen.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Tesla kan vara helt borta från marknaden om 10 år varnar erfarna branschtoppen.
Spela klippet

Tidigare toppchefen – därför kan Tesla vara borta om 10 år

04 nov. 2025
ANNONS

Det står klart efter det tredje kvartalets rapport publicerades som på flera punkter var i linje med marknadens förhoppningar men där det viktiga fetmaläkemedlet Wegovy sålde mindre än väntat.

Läs även: Något ruttet i kungariket Danmark: Därför avgår Nordisks ledning – Dagens PS

Wegovy bommade förväntningarna

Det danska läkemedelsbolaget Novo Nordisk, ett av Europas största börsbolag, redovisar ett rörelseresultat på 23.682 miljoner danska kronor för det tredje kvartalet 2025.

“Analytiker hade i genomsnitt räknat med 23.665 miljoner enligt en prognossammanställning av sex analytikers estimat gjord av Infront”, skriver Placera.

Nettoomsättningen kom dock in något under uppgick till 74.976 miljoner danska kronor. Här väntades i snitt 75.995 miljoner danska kronor.

Mest bekymmersamt är nog kanske att försäljningen av fetmaläkemedlet Wegovy “bara” landade på 20.354 miljoner danska kronor i det tredje kvartalet 2025. Analytikerna hade förväntat sig en försäljning av Wegovy på 20.942 miljoner danska kronor enligt konsensus från Bloomberg uppger Placera.

ANNONS

Senaste nytt

PS – Linda Murray Wennberg_ Hur riskkapital kan stärka företagets tillväxtresa (SPONSRAD AV ALMI)
Spela klippet
PS Partner

Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest

27 okt. 2025

Aktien pressas

Kursen faller runt 4 procent för börsjättens aktie strax efter klockringningen.

ANNONS

Och detta efter en redan minst sagt tuff period som Dagens PS skrev om inför rapporten.

Novo Nordisk, i en allt hårdare konkurrens från amerikanska Eli Lilly på fetmamarknaden, har fått se sin aktie sjunka 50 procent i år, en kraftig nedgång från det 2024 då det danska bolaget var Europas mest värdefulla börsnoterade företag.

Dagens kvartalsbokslut kommer dessutom bara två veckor efter att den dominerande aktieägaren, Novo Nordisk Foundation, tog greppet på styrelsen och anklagade ledningen för att agera för långsamt i kapplöpningen om viktminskningsmedlen.

Skriver ned prognosen

Novo Nordisk tvingas nu också till en nedskrivning av prognosen för resten av året vilket också kan tänkas påverka dagens press på aktien.

“De lägre tillväxtförväntningarna för våra GLP-1 behandlingar har lett till en insnävning av vår prognos”, skriver Mike Doustdar bolagets vd-ord.

“Omstruktureringskostnader om runt 9 miljarder danska kronor påverkade kvartalets resultat”, skriver Placera och rapporterar;

“Om Novo Nordisk inte skulle ha tagit dessa kostnader skulle rörelseresultatet ha växt med 15 procent i danska kronor eller 21 procent i fasta valutakurser (CER) framhåller bolaget i sin rapport.”

Läs även: Novo Nordisk till attack mot Pfizer – ”mycket ovanligt drag” – Dagens PS

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
fetmaläkemedelKöpenhamnsbörsenLäkemedelsaktierNovo NordiskWegovy
David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS