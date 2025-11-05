Fetmaläkemedlet bommade – börsjättens aktie backar

Det står klart efter det tredje kvartalets rapport publicerades som på flera punkter var i linje med marknadens förhoppningar men där det viktiga fetmaläkemedlet Wegovy sålde mindre än väntat.

Wegovy bommade förväntningarna

Det danska läkemedelsbolaget Novo Nordisk, ett av Europas största börsbolag, redovisar ett rörelseresultat på 23.682 miljoner danska kronor för det tredje kvartalet 2025.

“Analytiker hade i genomsnitt räknat med 23.665 miljoner enligt en prognossammanställning av sex analytikers estimat gjord av Infront”, skriver Placera.

Nettoomsättningen kom dock in något under uppgick till 74.976 miljoner danska kronor. Här väntades i snitt 75.995 miljoner danska kronor.

Mest bekymmersamt är nog kanske att försäljningen av fetmaläkemedlet Wegovy “bara” landade på 20.354 miljoner danska kronor i det tredje kvartalet 2025. Analytikerna hade förväntat sig en försäljning av Wegovy på 20.942 miljoner danska kronor enligt konsensus från Bloomberg uppger Placera.