Den tuffa tiden för den danska läkemedelsjätten Novo Nordisk fortsätter. Bolaget sänker försäljningsprognosen för resten av året och aktien fortsätter falla i börsöppningen.
Fetmaläkemedlet bommade – börsjättens aktie backar
Mest läst i kategorin
Tidigare toppchefen – därför kan Tesla vara borta om 10 år
Bilkoncernen Stellantis före detta vd Carlos Tavares spekulerar kring att Elon Musks Tesla skulle kunna tänkas vara helt borta från marknaden inom 10 år. “BYD från Kina tar jättestora marknadsandelar från Tesla just nu”, säger Edvard Lundqvist, redaktionschef på Dagens PS i en kommentar till den tidigare toppchefens förutsägelse. Se även: Sparkonto utan ränta? “Som …
Banktoppar: Räkna med börsfall på 10-20 procent
CNBC skriver att marknaderna behöver komma tillbaka till verkligheten efter tokrallyt och nu spår Goldman Sachs och Morgan Stanley att börsen kan stå inför en korrigering på 10-20 procent. Börstappet kan enligt Wall Street-bankernas prognoser ske de kommande ett till två åren, och Goldman Sachs och Morgan Stanley är inte ensamma om att tro att …
Larmet: Småsparare håller på att förstöra branschen
Allt fler privatpersoner köper in sig i onoterade bolag via evergreen-fonder. Det kan få private equity-bolagens fokus att förskjutas på ett oroande sätt, menar en branschorganisation för investerare. Private equity har historiskt sett varit förbehållet stora fonder. Men det har blivit allt vanligare att privatpersoner ger sig in i branschen. Det beror på så kallade …
Analyshuset: Sju aktier att satsa på i november
Hela sju nykomlingar får plats i Paretos månadsportfölj för november med analyshusets toppfavoriter bland svenska aktier just nu. Spelbolaget Evolution (börskurs Evolution), som togs in för bara en månad sedan, är en av de placeringar som får lämna efter en svag prestation på minus 18 procent under oktober. Läs även: Därför har Swedbank köpt upp …
Bank of America: "Satsa på guld i stället"
Guld är den bästa säkerheten inför en eventuell AI-relaterad marknadsbubbla. Det säger analytiker hos Bank of America. När vi ser ett potentiellt AI-lett marknadsrally, som höjt amerikanska aktier till märkbart höga kurser, framstår guld som en av de mest övertygande säkerheterna mot en möjlig kursreaktion och utförsbacke. Det säger analytiker hos Bank of America, citerade …
Det står klart efter det tredje kvartalets rapport publicerades som på flera punkter var i linje med marknadens förhoppningar men där det viktiga fetmaläkemedlet Wegovy sålde mindre än väntat.
Läs även: Något ruttet i kungariket Danmark: Därför avgår Nordisks ledning – Dagens PS
Wegovy bommade förväntningarna
Det danska läkemedelsbolaget Novo Nordisk, ett av Europas största börsbolag, redovisar ett rörelseresultat på 23.682 miljoner danska kronor för det tredje kvartalet 2025.
“Analytiker hade i genomsnitt räknat med 23.665 miljoner enligt en prognossammanställning av sex analytikers estimat gjord av Infront”, skriver Placera.
Nettoomsättningen kom dock in något under uppgick till 74.976 miljoner danska kronor. Här väntades i snitt 75.995 miljoner danska kronor.
Mest bekymmersamt är nog kanske att försäljningen av fetmaläkemedlet Wegovy “bara” landade på 20.354 miljoner danska kronor i det tredje kvartalet 2025. Analytikerna hade förväntat sig en försäljning av Wegovy på 20.942 miljoner danska kronor enligt konsensus från Bloomberg uppger Placera.
Senaste nytt
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest
Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …
Aktien pressas
Kursen faller runt 4 procent för börsjättens aktie strax efter klockringningen.
Och detta efter en redan minst sagt tuff period som Dagens PS skrev om inför rapporten.
Novo Nordisk, i en allt hårdare konkurrens från amerikanska Eli Lilly på fetmamarknaden, har fått se sin aktie sjunka 50 procent i år, en kraftig nedgång från det 2024 då det danska bolaget var Europas mest värdefulla börsnoterade företag.
Dagens kvartalsbokslut kommer dessutom bara två veckor efter att den dominerande aktieägaren, Novo Nordisk Foundation, tog greppet på styrelsen och anklagade ledningen för att agera för långsamt i kapplöpningen om viktminskningsmedlen.
Skriver ned prognosen
Novo Nordisk tvingas nu också till en nedskrivning av prognosen för resten av året vilket också kan tänkas påverka dagens press på aktien.
“De lägre tillväxtförväntningarna för våra GLP-1 behandlingar har lett till en insnävning av vår prognos”, skriver Mike Doustdar bolagets vd-ord.
“Omstruktureringskostnader om runt 9 miljarder danska kronor påverkade kvartalets resultat”, skriver Placera och rapporterar;
“Om Novo Nordisk inte skulle ha tagit dessa kostnader skulle rörelseresultatet ha växt med 15 procent i danska kronor eller 21 procent i fasta valutakurser (CER) framhåller bolaget i sin rapport.”
Läs även: Novo Nordisk till attack mot Pfizer – ”mycket ovanligt drag” – Dagens PS
Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.
Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Riksbankens besked om räntan: "Ekonomin återhämtar sig"
Det blir ingen förändring av styrräntan, meddelar Riksbanken. Men det finns ändå risk för ändrade prognoser framöver. Efter en sänkning i september väntade sig nästan alla bedömare att Riksbanken skulle hålla räntan oförändrad. Så blev det också. Riksbanken beslutade på onsdagen att hålla kvar styrräntan på 1,75 procent. Samtliga tolv bedömare i Infronts senaste enkät …
USA:s rikaste har blivit vansinnigt mycket rikare
Smaka på den här summan, 698 miljarder dollar, alltså motsvarande cirka 6 687 miljarder kronor – det är nämligen så mycket förmögenheterna ökat i år för USA:s tio rikaste. Det är liksom ofattbart mycket pengar, det går inte att greppa, men ändå kan de allra mest förmögna i USA bli ännu rikare i år på …
Efter Louvrenkuppen – svenska museer laddas med säkerhet
Den spektakulära kuppen mot Louvren har fått svenska museer att se över säkerheten. Det handlar om att skydda kulturarvet. Miljardstölden i Louvren där personalen även hotades har varit det stora samtalsämnet på svenska muséer, berättar tidningen Publikt. Läs mer: Fler gripna för Louvren-kuppen – inga spår efter juvelerna (Dagens PS) ”Det är såklart något vi …
Fetmaläkemedlet bommade – börsjättens aktie backar
Den tuffa tiden för den danska läkemedelsjätten Novo Nordisk fortsätter. Bolaget sänker försäljningsprognosen för resten av året och aktien fortsätter falla i börsöppningen. Det står klart efter det tredje kvartalets rapport publicerades som på flera punkter var i linje med marknadens förhoppningar men där det viktiga fetmaläkemedlet Wegovy sålde mindre än väntat. Läs även: Något …
Lyckas på börsen? Undvik Stureplan
KOMMENTAR Om du verkligen vill lyckas på börsen och ta rygg på några av de främsta mästarna så kan det vara en god idé att hålla sig långt borta från finanselitens salonger runt Stureplan. Den tanken framförs motvilligt av Dagens PS ekonomireporter David Ingnäs efter att han kommit till insikt med en gemensam nämnare för …