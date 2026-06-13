Det tyska robotikbolaget Neura Robotics har säkrat en finansieringsrunda på motsvarande 1,4 miljarder dollar som ska användas till att flytta AI ut i verkligheten.
Neuras vd: Samhället stora vinnaren på AI-robotor
Målet är att rulla ut humanoida robotar på bred front. Men bakom de finansiella framgångarna döljer sig en stor utmaning om att övervinna samhällets djupt rotade skepsis och rädsla för tekniken.
Neura Robotics grundare vd, David Reger, framhåller att debatten om humanoida robotar ofta blir starkt känslomässig eftersom den utmanar människans självbild. Han efterlyser i stället en betydligt mer pragmatisk syn på utvecklingen.
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Toppchefen: Humanoid robotik enda lösning
”Vi står inför stora demografiska och ekonomiska utmaningar – vårt åldrande samhälle med sin ökande efterfrågan på tjänster möter brist på kvalificerad arbetskraft och en yngre generation som är mindre villig att ta på sig fysiskt krävande, farliga eller monotona jobb. I denna verklighet är humanoid robotik inte ett knep, utan snarare det enda tillgängliga svaret för närvarande”, säger han i en intervju med den tyska webbsajten Ingenieur.de.
Satsningen handlar i grunden om så kallad fysisk AI, vilket innebär att tekniken kliver ut ur dataskärmarna för att utföra konkreta uppgifter i den reala ekonomin, som att flytta varor i logistikcentren, sköta avancerade industrimaskiner eller assistera i den dagliga omsorgen.
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Implementeringen av fysisk AI stöter på patrull
Men steget från digitala system till rörliga maskiner i vardagen möter motstånd. Reger förklarar att mycket av allmänhetens oro inte har uppstått genom faktiska erfarenheter i vardagen, utan snarare har formats av popkultur och Hollywoodfilmer.
I fiktionen framställs robotar nästan uteslutande som ett hot eller som en projektionsyta för förlorad kontroll. Erfarenheten visar samtidigt att ingen känner rädsla för en traditionell industrirobot som monterar bilar i en stängd fabrik. Skepsisen och motståndet väcks först när maskinerna flyttar närmare människan eller när anställda befarar och kritiserar att deras egna roller och arbetsplatser hotas.
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Asien mer välkomnande av teknikutvecklingen
”Det är intressant att titta på andra regioner i världen här: I många asiatiska länder finns det betydligt mer öppenhet för ny teknik som robotteknik än i Europa. Där ses möjligheten att fördela välståndet mer brett och att befria människor från hårt, farligt eller monotont arbete. En sådan berättelse främjar social acceptans”, resonerar Neura Robotics toppchef.
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En bärande del i Neuras strategi för att vinna marknadens och allmänhetens förtroende handlar om maskinernas visuella utformning. Bolaget undviker medvetet att designa robotar som ser alltför mänskliga ut. Enligt Reger leder en för naturtrogen gestaltning till falska förväntningar som tekniken varken kan eller bör uppfylla.
En robot som mäts efter mänskliga måttstockar kommer oundvikligen att förlora, eftersom den i grunden är en maskin och ett högavancerat verktyg och inte en mänsklig varelse. Genom att i stället satsa på en mer abstrakt och avskalad design blir det tydligt vad roboten faktiskt är, vilket underlättar den samhälleliga acceptansen, tror förespråkarna för humanoida robotor som naturliga inslag i samhället.
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