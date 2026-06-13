Neuras vd: Samhället stora vinnaren på AI-robotor

Neura Robotics grundare vd, David Reger, framhåller att debatten om humanoida robotar ofta blir starkt känslomässig eftersom den utmanar människans självbild. Han efterlyser i stället en betydligt mer pragmatisk syn på utvecklingen.

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Toppchefen: Humanoid robotik enda lösning

”Vi står inför stora demografiska och ekonomiska utmaningar – vårt åldrande samhälle med sin ökande efterfrågan på tjänster möter brist på kvalificerad arbetskraft och en yngre generation som är mindre villig att ta på sig fysiskt krävande, farliga eller monotona jobb. I denna verklighet är humanoid robotik inte ett knep, utan snarare det enda tillgängliga svaret för närvarande”, säger han i en intervju med den tyska webbsajten Ingenieur.de.

Satsningen handlar i grunden om så kallad fysisk AI, vilket innebär att tekniken kliver ut ur dataskärmarna för att utföra konkreta uppgifter i den reala ekonomin, som att flytta varor i logistikcentren, sköta avancerade industrimaskiner eller assistera i den dagliga omsorgen.

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