Robotknegarna intar BMW:s batterifabrik

Din nya kollega är nämligen en blankvit, människolik robot med ett intetsägande ansiktsuttryck. AEON (som modellen egentligen heter) är 165 cm lång, kan lyfta drygt 15 kg och glider runt på produktionslinjen med två hjulförsedda ben.

Det hela är del i ett pilotprojekt från BMW tillsammans med Hexagon Robotics där man undersöker vilka delar av produktionslinjen som kan stärkas av AI-drivna människoliknande robotar.

Praktik som kan leda till sommarjobb

I Leipzig har AEON provjobbat med komponenttillverkning till, och montering av, högspänningsbatterier – ofta i moment med mycket repetitiva arbetsuppgifter som kräver hög precision.

Läs mer: BMW chockar branschen med priset på ny el-SUV

Under våren pågår en slags inskolning – eller praktik – för robotarna, och i sommar väntas de vara mer integrerade i den faktiska produktionen.

”Pilotprojektet hjälper oss att testa och vidareutveckla användningen av fysisk AI under verkliga industriella förhållanden”, säger Michael Nikolaides, produktionschef för BMW.