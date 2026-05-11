BMW testar vilka delar av produktionen i en tysk batterifabrik som kan stärkas upp av AI-drivna människoliknande robotar.
Robotknegarna intar BMW:s batterifabrik
Föreställ dig att du jobbar på BMW:s fabrik i Leipzig. Idag ska du få en ny kollega, berättar förmannen. Aeon heter kollegan. Lite märkligt namn, visst. Men det ska visst vara en riktigt hård arbetare, frågan är om Aeon är för hård?
Din nya kollega är nämligen en blankvit, människolik robot med ett intetsägande ansiktsuttryck. AEON (som modellen egentligen heter) är 165 cm lång, kan lyfta drygt 15 kg och glider runt på produktionslinjen med två hjulförsedda ben.
Det hela är del i ett pilotprojekt från BMW tillsammans med Hexagon Robotics där man undersöker vilka delar av produktionslinjen som kan stärkas av AI-drivna människoliknande robotar.
Praktik som kan leda till sommarjobb
I Leipzig har AEON provjobbat med komponenttillverkning till, och montering av, högspänningsbatterier – ofta i moment med mycket repetitiva arbetsuppgifter som kräver hög precision.
Under våren pågår en slags inskolning – eller praktik – för robotarna, och i sommar väntas de vara mer integrerade i den faktiska produktionen.
”Pilotprojektet hjälper oss att testa och vidareutveckla användningen av fysisk AI under verkliga industriella förhållanden”, säger Michael Nikolaides, produktionschef för BMW.
AEON inte först ut
BMW skriver själva att AEON inte är den första roboten som fått jobb i tillverkarens fabriker, och då syftar man inte på de tusentals svets-, lim- och pressrobotar som varit standard i branschen de senaste decennierna.
I amerikanska Spartansburg, i South Carolina, har Roboten Figure 02 stöttat produktionen av mer än 30 000 BMW X3 under tio månader.
Den arbetade fem dagar i veckan, tio timmar per skift, med att plocka upp och positionera plåtdelar för svetsprocessen.
BMW skriver att roboten flyttade över 90 000 komponenter, loggade cirka 1 250 driftstimmar och slutförde cirka 1,2 miljoner produktionssteg.
Ett skifte i arbetsbeskrivningen
BMW uppger att slutmålet med en eventuell bredare utrullning av AI-drivna robotar i fabrikerna är att de ska ta över monotona, fysiskt krävande eller farliga uppgifter.
För den mänskliga fabriksarbetaren innebär det ett skifte till att fokusera mer på det, som enligt tillverkaren, definierar mänskligt arbete: Erfarenhet, omdöme och kreativitet i komplexa processer.