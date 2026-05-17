Ny robot kan både bära människor och slå genom hinder

Det kinesiska robotbolaget Unitree Robotics har nu presenterat GD01, en enorm robot som kan styras av en människa direkt från en cockpit inuti maskinen.

Roboten är nästan 2,8 meter hög och kan både gå på två ben och växla över till fyrbent läge för svårare terräng. I demonstrationsfilmer syns den dessutom slå genom murar av betongblock.

Priset är däremot lika spektakulärt som tekniken. GD01 väntas kosta motsvarande nära sex miljoner svenska kronor.

Samtidigt accelererar hela robotindustrin i rekordfart. Nya investeringar och stora industrisamarbeten pekar nu mot en framtid där humanoida robotar kan bli vanliga inom fabriker, logistik och serviceyrken.

Flera teknikbolag räknar med att produktionen av människoliknande robotar kan nå hundratusentals enheter de kommande åren när AI och robotteknik utvecklas snabbare än väntat.

Kina leder robotkapplöpningen

Bakom projektet står Unitree Robotics som på bara några år blivit ett av världens snabbast växande robotföretag.

Bolaget grundades 2016 av ingenjören Wang Xingxing och blev först känt för sina fyrbenta robothundar som konkurrerar med amerikanska Boston Dynamics.

Nu satsar företaget aggressivt på humanoida robotar och större maskiner.

Enligt kinesiska branschuppgifter stod kinesiska bolag för nära 90 procent av världens försäljning av humanoida robotar under 2025.

Samtidigt har Kina gjort robotteknik till ett prioriterat område i landets ekonomiska femårsplan.

“Vi vill ligga i framkant inom framtidens teknik”, har kinesiska myndigheter tidigare förklarat kring robotsatsningarna.