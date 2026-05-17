Kinesiska Unitree visar nu upp en gigantisk robot som kan styras av en människa, gå på två ben och till och med slå genom väggar.
Ny robot kan både bära människor och slå genom hinder
Under flera år har humanoida robotar varit en vision från filmer och dataspel. Nu börjar utvecklingen ta steg som för bara några år sedan hade uppfattats som ren fantasi.
Det kinesiska robotbolaget Unitree Robotics har nu presenterat GD01, en enorm robot som kan styras av en människa direkt från en cockpit inuti maskinen.
Roboten är nästan 2,8 meter hög och kan både gå på två ben och växla över till fyrbent läge för svårare terräng. I demonstrationsfilmer syns den dessutom slå genom murar av betongblock.
Priset är däremot lika spektakulärt som tekniken. GD01 väntas kosta motsvarande nära sex miljoner svenska kronor.
Samtidigt accelererar hela robotindustrin i rekordfart. Nya investeringar och stora industrisamarbeten pekar nu mot en framtid där humanoida robotar kan bli vanliga inom fabriker, logistik och serviceyrken.
Flera teknikbolag räknar med att produktionen av människoliknande robotar kan nå hundratusentals enheter de kommande åren när AI och robotteknik utvecklas snabbare än väntat.
Kina leder robotkapplöpningen
Bakom projektet står Unitree Robotics som på bara några år blivit ett av världens snabbast växande robotföretag.
Bolaget grundades 2016 av ingenjören Wang Xingxing och blev först känt för sina fyrbenta robothundar som konkurrerar med amerikanska Boston Dynamics.
Nu satsar företaget aggressivt på humanoida robotar och större maskiner.
Enligt kinesiska branschuppgifter stod kinesiska bolag för nära 90 procent av världens försäljning av humanoida robotar under 2025.
Samtidigt har Kina gjort robotteknik till ett prioriterat område i landets ekonomiska femårsplan.
“Vi vill ligga i framkant inom framtidens teknik”, har kinesiska myndigheter tidigare förklarat kring robotsatsningarna.
Kan användas i katastrofer och industrin
Frågan många nu ställer sig är vad den här typen av gigantiska robotar faktiskt ska användas till.
Unitree beskriver GD01 som en civil plattform för avancerade industrimiljöer, räddningsinsatser och farliga arbetsplatser där vanliga fordon har svårt att ta sig fram.
I teorin skulle tekniken kunna användas i kollapsade byggnader, katastrofområden eller miljöer där människor utsätts för stora risker.
Samtidigt väcker utvecklingen också frågor kring militära användningsområden och hur snabbt robottekniken nu utvecklas globalt.
Parallellt investerar företag som Tesla, BMW och flera kinesiska teknikjättar miljardbelopp i humanoida robotar för fabriker och logistik.
För bara några år sedan var gigantiska robotar science fiction.
Nu börjar de bli en verklig del av den globala teknikindustrin.
