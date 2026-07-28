Paus i strider sänker oljepriserna – "sett det förut"

USA har ingen plan vid en uppgörelse

”USA saknar en tydlig exitstrategi”, heter det.

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Och vidare att Iran fullt kan fortsätta ha kontroll över det viktiga Hormuzsundet, där trafiken i dag i praktiken står stilla och ännu mindre vill handelsfartygen och främst oljetankers passera genom Bab-al-Mandesundet på grund av risken att bli beskjutna av iranier och huthier.

På samma sätt som oljepriserna nu går ner på fragmenten till positiva nyheter, så sjönk marknadspriserna i mitten av april sedan USA och Iran tillkännagivit att en överenskommelse träffats om vapenvila.

Det fick till och med priserna på råolja att sjunka till lägre nivåer än före kriget.

Kan oljepriserna återgå till normala nivåer?

Men i takt med att ingångna avtal mellan de striderna parterna rivs upp ökar volatiliteten på oljemarknaden, som det nu råder tvivel om den överhuvud taget kan återgå till det ”normala”.

”Efterfrågan på olja har varit förbluffande låg de senaste månaderna, då världen har anpassat sig till att förlora cirka 13 miljoner fat oljeutbud varje dag efter att Iran i praktiken stängt av Hormuzsundet”, rapporterar CNN och förklarar med hänvisning till JP Morgan att Kina numera förlitar sig på sina inhemska oljelager från att stått för en betydande import av råolja.

Flera länder, däribland USA, fortsätter samtidigt frigöra miljontals fat olja varje vecka. Det uppges ha bidragit till att dämpa slaget från den största oljeutbudschocken i historien

”Vi har verkligen sett den här filmen förut”

Under tiden greppar marknaden varje halmstrå till att Hormuzsundet ska öppna igen, men har panik under ytan för att det ska dröja flera månader.

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”Vi har verkligen sett den här filmen förut. Marknaden reagerar bara våldsamt på den senaste rubriken, eller i det här fallet ingen rubrik alls”, säger Andy Lipow, vd för Lipow Oil Associates.

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