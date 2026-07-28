I går föll oljepriset med 8 procent och i dag fortsätter nedgången i ”det svarta guldet” när marknadsaktörerna ser en strimma av hopp.
Paus i strider sänker oljepriserna – "sett det förut"
Investerare hoppas att det tillfälliga eldupphöret just nu mellan USA och Iran ska mynna ut i en diplomatisk lösning som öppnar trafiken på nytt för oljetransporterna i Mellanöstern.
På måndagen fick det oljepriset att sjunka med 8 procent, den största nedgången på en dag sedan 25 maj, konstaterar CNN.
På tisdagen har prisfallet på olja fortsatt och Brent, det internationella riktmärket på marknaden, backade med över 2 procent till 86,53 dollar fatet under morgonen, svensk tid, enligt CNBC som uppger att den amerikanska WTI-oljan då var ned med 1,72 procent till 82,19 dollar per fat.
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I själva verket har konflikten trappats upp
Bakgrunden är förhoppningar om en deeskalering i Mellanöstern, ett krig som vänt uppochner på energimarknaden.
Men det marknaden ägnar sig åt just nu beskrivs som närmast krampaktigt, det är ”tunna” nyheter som handlarna klamrar sig fast vid, skriver CNN och konstaterar att USA och Iran visserligen kan återvända till förhandlingsbordet för en ny samtalsrunda om fred.
Men konflikten har samtidigt vidgats och någon enkel lösning är inte i sikte, enligt den amerikanska nyhetskanalen.
USA har ingen plan vid en uppgörelse
”USA saknar en tydlig exitstrategi”, heter det.
Och vidare att Iran fullt kan fortsätta ha kontroll över det viktiga Hormuzsundet, där trafiken i dag i praktiken står stilla och ännu mindre vill handelsfartygen och främst oljetankers passera genom Bab-al-Mandesundet på grund av risken att bli beskjutna av iranier och huthier.
På samma sätt som oljepriserna nu går ner på fragmenten till positiva nyheter, så sjönk marknadspriserna i mitten av april sedan USA och Iran tillkännagivit att en överenskommelse träffats om vapenvila.
Det fick till och med priserna på råolja att sjunka till lägre nivåer än före kriget.
Kan oljepriserna återgå till normala nivåer?
Men i takt med att ingångna avtal mellan de striderna parterna rivs upp ökar volatiliteten på oljemarknaden, som det nu råder tvivel om den överhuvud taget kan återgå till det ”normala”.
”Efterfrågan på olja har varit förbluffande låg de senaste månaderna, då världen har anpassat sig till att förlora cirka 13 miljoner fat oljeutbud varje dag efter att Iran i praktiken stängt av Hormuzsundet”, rapporterar CNN och förklarar med hänvisning till JP Morgan att Kina numera förlitar sig på sina inhemska oljelager från att stått för en betydande import av råolja.
Flera länder, däribland USA, fortsätter samtidigt frigöra miljontals fat olja varje vecka. Det uppges ha bidragit till att dämpa slaget från den största oljeutbudschocken i historien
”Vi har verkligen sett den här filmen förut”
Under tiden greppar marknaden varje halmstrå till att Hormuzsundet ska öppna igen, men har panik under ytan för att det ska dröja flera månader.
”Vi har verkligen sett den här filmen förut. Marknaden reagerar bara våldsamt på den senaste rubriken, eller i det här fallet ingen rubrik alls”, säger Andy Lipow, vd för Lipow Oil Associates.
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