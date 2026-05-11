Rekordlåga födelsetal – lösningen en robotarmé

Icke stridsrelaterade roller

ANNONS

Korea Economic Daily skriver att armén överväger satsningar brett för icke stridsrelaterade roller.

Potentiella utplaceringar inkluderar Boston Dynamics fyrbenta Spot, den fyrhjuliga mobilitetsdroiden Mobed och bärbara plattformar som exoskelettet X-ble Shoulder, enligt en militär rapport.

Diskussionen föranleds delvis av en förvärrad befolkningskris i det Sydkorea som är Asiens fjärde största ekonomi.

Krisen hotar att urholka Sydkoreas stående styrkor, samtidigt som Nordkorea ökar kärnvapen- och missilhoten.

Politiker föreslog import av unga kvinnor – utesluts. Dagens PS

Skifte från arbetskraft till teknik

Detta sammantaget får regeringen och militärledningen att försöka gå från en arbetskraftsintensiv struktur till en teknikcentrerad.

Sydkoreas stående styrkor har krympt med 20 procent de senaste sex åren till 450 000 mitt i våg av rekordlåga födelsetal, i ett land som till skillnad från Sverige alltså har en befolkningskris på riktigt.

Försvarsministeriet förutspår att den siffran kommer att minska ytterligare till 350 000 år 2040.

ANNONS

Lekande barn i Sydkorea. En allt mer ovanlig syn i ett land där barnkullarna minskat kraftigt och nu får armén att satsa på robotar. (Foto: Ahn Young-joon/AP-TT)

”Betydande milstolpe”

För Hyundai skulle ett militärt samarbete att det här slaget markera en ”betydande milstolpe” i dess robotiksatsning och understryka teknikens mångsidighet, menar Samsuns Securitites-ananlytikern Esther Yim.

”Robotteknik är ett område utan traditionella begränsningar”, skriver Yim i en not.

”Robotar kan utnyttja den elektriska och elektroniska teknik som finns i autonoma fordon, vilket möjliggör en mycket snabb spridning.”

Sydkorea förbi Tyskland – med norsk hjälp. Dagens PS