I Sydkorea vill armén ha ett partnerskap med Hyundai. Skälet är att man behöver fylla på armén med robotar när barnkullarna blir mindre.
Rekordlåga födelsetal – lösningen en robotarmé
Det sägs ju att perfekt disciplin och robotliknande lydnad är två viktiga ingredienser i en framgångsrik armé.
Vad kan då vara mer perfekt än att faktiskt fylla armén med just robotar? Så går resonemanget i vart fall – och av olika anledningar – i Sydkorea.
Militären i Sydkorea undersöker nu ett strategiskt partnerskap med Hyundai Motor. Ambitionen är att distribuera robotteknik inom armén och till fronten mot Nordkorea.
Samtidigt vill man öka investeringarna i AI-drivna obemannade system.
Flera användningar möjliga
Armén vill ha robotteknik på områden som övervakning, rekognoscering och logistik.
Sydkoreas militärs idé om ett partnerskap med Hyundai på området, kommer när man ska hantera problemet med en allt större brist på personal till trupperna.
Samarbetet med Hyundai blir då en del i ansträngningarna att agera kring förändringar i miljön på slagfältet.
Ambitionen är att via robotteknik och AI utveckla en ”högteknologisk, vetenskapligt driven styrka”, skriver Bloomberg.
Icke stridsrelaterade roller
Korea Economic Daily skriver att armén överväger satsningar brett för icke stridsrelaterade roller.
Potentiella utplaceringar inkluderar Boston Dynamics fyrbenta Spot, den fyrhjuliga mobilitetsdroiden Mobed och bärbara plattformar som exoskelettet X-ble Shoulder, enligt en militär rapport.
Diskussionen föranleds delvis av en förvärrad befolkningskris i det Sydkorea som är Asiens fjärde största ekonomi.
Krisen hotar att urholka Sydkoreas stående styrkor, samtidigt som Nordkorea ökar kärnvapen- och missilhoten.
Skifte från arbetskraft till teknik
Detta sammantaget får regeringen och militärledningen att försöka gå från en arbetskraftsintensiv struktur till en teknikcentrerad.
Sydkoreas stående styrkor har krympt med 20 procent de senaste sex åren till 450 000 mitt i våg av rekordlåga födelsetal, i ett land som till skillnad från Sverige alltså har en befolkningskris på riktigt.
Försvarsministeriet förutspår att den siffran kommer att minska ytterligare till 350 000 år 2040.
”Betydande milstolpe”
För Hyundai skulle ett militärt samarbete att det här slaget markera en ”betydande milstolpe” i dess robotiksatsning och understryka teknikens mångsidighet, menar Samsuns Securitites-ananlytikern Esther Yim.
”Robotteknik är ett område utan traditionella begränsningar”, skriver Yim i en not.
”Robotar kan utnyttja den elektriska och elektroniska teknik som finns i autonoma fordon, vilket möjliggör en mycket snabb spridning.”