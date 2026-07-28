Lundin Gold hittar mer guld – så påverkar det aktien

Nya borrningar halter som enligt det svensk-kanadensiska bolaget kan ligga till grund för ökade mineralresurser och reserver.

”Betydande projektportfölj”

Även vid Fruta del Norte East rapporterar bolaget fortsatta framgångar. Den högsta guldhalten som hittills uppmätts i området har registrerats samtidigt som mineraliseringen fortsätter att växa österut.

”Med fyra hittills identifierade guld-silver-epitermala fyndigheter har bolaget en betydande projektportfölj för att fortsätta öka sina mineralresurser och mineralreserver”, skriver Lundin Gold i ett pressmeddelande.

Reuters beskriver årets prospekteringsprogram som ett led i att förlänga gruvans livslängd och bygga upp reserver över dagens cirka 5,5 miljoner uns.

Ökar långsiktiga intjäningsförmågan

Gruvan började producera guld 2019 och är med branschens långa ledtider relativt nyöppnad.

För gruvbolag är växande mineralresurser ofta minst lika viktiga som stigande produktion. Om fler fyndigheter kan omvandlas till reserver ökar den framtida gruvlivslängden, vilket normalt höjer värdet på tillgången och därmed även bolagets långsiktiga intjäningsförmåga.

Fruta del Norte är redan en av världens mest lönsamma underjordsgruvor för guld, och bolaget satsar omkring 100 miljoner dollar på prospektering under 2026 för att hitta mer guld och bygga ut reserverna.

ANNONS

”Våra utvinnings- och prospekteringsprogram fortsätter att ge enastående resultat i alla våra kända epitermala guldfyndigheter. De senaste borrresultaten styrker potentialen att utvidga dessa fyndigheter och öka mineralreserverna och mineralresurserna, samtidigt som de understryker den genomgående höga halten i det mineraliserade systemet vid Fruta del Norte”, säger vd Jamie Beck i pressmeddelandet.

Aktien lyfter på Stockholmsbörsen på tisdagen efter beskeden. Strax efter öppningen handlades Lundin Gold upp 1,87 procent.

Läs mer: Guldets värsta kvartal på 10 år – ger gyllene köpläge?

Läs mer: Expert: Guld är kraftigt översålt – ny rekorduppgång kan vänta