Finansinspektionen varnar nu för 30 nya bedragare. Många av dem med svenska och nordiska namn och som utnyttjar riktiga finansbolag.
Listan: 30 nya bedragare – och deras metoder
När Finansinspektionen nu pekar ut 30 nya falska aktörer och bedragare, påpekar man att dessa kan framstå som seriösa men saknar tillstånd.
Flera av dem har svenska och nordiska namn, använder sig av AI och i vissa fall uppgifter från riktiga finansbolag för att lura människor.
Flera av dem lockar med handel i aktier, krypto och valutor. Deras sajter ser ofta professionella ut och använder sig gärna av avancerad finansiell terminologi.
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”Verkar professionella och trovärdiga”
”Bedragarnalägger stor kraft på att framstå som professionella och trovärdiga”, konstaterar Moa Langemark, konsumentskyddsekonom hos Finansinspektionen, i ett pressmeddelande.
”Men en snygg webbplats, ett svenskt telefonnummer eller ett välbekant namn betyder inte att företaget har rätt att erbjuda finansiella tjänster”, påpekar hon.
Bland de 30 nya falska aktörerna finns så kallade klonföretag, det vill säga sådana som använder namn, adresser eller andra uppgifter från verkliga finansföretag.
Andra bluffaktörer marknadsför AI, automatiserad handel och avancerade algoritmer som ett sätt att göra investeringar enklare eller mer lönsamma.
Visar påhittad värdeökning
Ofta börjar bedrägerierna med en mindre insättning. Efter den får kunden ofta se hur investeringen påstås öka i värde och uppmanas att sätta in mer.
Problem blir det först i det läge där kunden/offret vill ta ut sina pengar.
”Kontrollera alltid företaget i FI:s företagsregister innan du för över pengar. Där kan du se om bolaget har tillstånd för finansiella tjänster”, säger Moa Langemark.
Aktörer att se upp för finns det gott om – bedragare är ingen bristvara. Hittills under 2026 har Finansinspektionen varnat för 227 aktörer som misstänks ligga bakom investeringsbedrägerier.
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”Ta tid på dig – granska allt”
Finansinspektionen lämnar tre råd till dig som privatperson och potentiell investerare.
Det första är att sätta en 24-timmarsregel för investeringar. Använd tiden till att granska erbjudandet och aktören du kontakts av, är rådet.
Nästa råd är att utgå från att alla erbjudanden om investeringar på nätet kan var fejk. Inte minst ska man vara skeptisk till alla löften om ”hög” eller ”riskfri” avkastning, påpekar FI.
Det tredje rådet gäller dem som redan utsatts för ett investeringsbedrägeri. FI påpekar att risken då är stor att bedragare tar kontakt igen och hävdar att de mot en avgift kan hjälpa dig att få tillbaka dina pengar. ”Avbryt kontakten”, är det raka råd FI ger.
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Listan/Alla nya bluffaktörer
3cgNorden
ABG Sundal Invest (clone)
altarawealthcore.com
Aspen Bondmere
Bedrock Monvex
BKOM Nordisk Finans
BloomQuix
Cafimo
Euronova AI
Gale Rendholm
Glenvarrick Alderhume
Ivory Kapitmoor
Jexorvyn
Keryt
Keyvale Luxera
Korvantis Xelior
Lucentis Core
nordeqinvest.com
Nova Tradyx
PFM Financial Ltd (clone)
Prulkovizan
Qzovarel
Saxo Norden (clone)
Skandi Group
Smartinvest1ng
Sterke Betalholm
Sveatr
Trivaxon Velquant
Whitehall Valtrix
Xaloryx Nexus
(Källa: Finansinspektionen)
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