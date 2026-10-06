Listan: 30 nya bedragare – och deras metoder

Visar påhittad värdeökning

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Ofta börjar bedrägerierna med en mindre insättning. Efter den får kunden ofta se hur investeringen påstås öka i värde och uppmanas att sätta in mer.

Problem blir det först i det läge där kunden/offret vill ta ut sina pengar.

”Kontrollera alltid företaget i FI:s företagsregister innan du för över pengar. Där kan du se om bolaget har tillstånd för finansiella tjänster”, säger Moa Langemark.

Aktörer att se upp för finns det gott om – bedragare är ingen bristvara. Hittills under 2026 har Finansinspektionen varnat för 227 aktörer som misstänks ligga bakom investeringsbedrägerier.

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Finansinspektionen har hittills under 2026 varnat för inte mindre än 227 bedragare som arbetar med finansiella brott och ständigt nya metoder. (Foto: Pressbild FI)

”Ta tid på dig – granska allt”

Finansinspektionen lämnar tre råd till dig som privatperson och potentiell investerare.

Det första är att sätta en 24-timmarsregel för investeringar. Använd tiden till att granska erbjudandet och aktören du kontakts av, är rådet.

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Nästa råd är att utgå från att alla erbjudanden om investeringar på nätet kan var fejk. Inte minst ska man vara skeptisk till alla löften om ”hög” eller ”riskfri” avkastning, påpekar FI.

Det tredje rådet gäller dem som redan utsatts för ett investeringsbedrägeri. FI påpekar att risken då är stor att bedragare tar kontakt igen och hävdar att de mot en avgift kan hjälpa dig att få tillbaka dina pengar. ”Avbryt kontakten”, är det raka råd FI ger.

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Listan/Alla nya bluffaktörer

3cgNorden

ABG Sundal Invest (clone)

altarawealthcore.com

Aspen Bondmere

Bedrock Monvex

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BKOM Nordisk Finans

BloomQuix

Cafimo

Euronova AI

Gale Rendholm

Glenvarrick Alderhume

Ivory Kapitmoor

Jexorvyn

Keryt

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Keyvale Luxera

Korvantis Xelior

Lucentis Core

nordeqinvest.com

Nova Tradyx

PFM Financial Ltd (clone)

Prulkovizan

Qzovarel

Saxo Norden (clone)

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Skandi Group

Smartinvest1ng

Sterke Betalholm

Sveatr

Trivaxon Velquant

Whitehall Valtrix

Xaloryx Nexus

(Källa: Finansinspektionen)

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