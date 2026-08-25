Lappland Guld: Vill kunna börja borra direkt

”Antagen är den lägsta av tre klasser och vilar på begränsade geologiska bevis”, konstaterar vd Fredrik Johansson.

”Vi borrar för att flytta delar av den till indikerad. Den klassen krävs för att en del av resursen ska kunna bli en mineralreserv och den gör det möjligt att räkna på gruvplanering och ekonomi med rimlig säkerhet”, tillägger han i sitt vd-ord.

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”Vill nå säkrare bedömning”

Fredrik Johansson understryker att ”allt vi gör vid Stortjärnhobben handlar om att göra vår bedömning av fyndigheten säkrare och att ta fram underlaget för ett beslut om gruvdrift”.

Kapital har tillförts bolaget genom en emission i februari som gav 29,1 miljoner kronor, där 6,6 miljoner gick till den löpande verksamheten och 5,9 till investeringar.

Vid halvårsskiftet hade Lappland Guld 20,3 miljoner kronor i kassan.

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