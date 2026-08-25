Lappland Guld lämnar en positiv kvartalsrapport och konstaterar att man i sitt huvudprojekt ser 4,6 ton guld. Nu vill man öka tempot.
Lappland Guld: Vill kunna börja borra direkt
Det är Stortjärnhobben som är huvudprojektet för Lappland guldprospektering. Bolaget konstaterar att området har en ”antagen mineralresurs” på 4,6 ton guld.
”Antagen är den lägsta av tre klasser och vilar på begränsade geologiska bevis”, konstaterar vd Fredrik Johansson.
”Vi borrar för att flytta delar av den till indikerad. Den klassen krävs för att en del av resursen ska kunna bli en mineralreserv och den gör det möjligt att räkna på gruvplanering och ekonomi med rimlig säkerhet”, tillägger han i sitt vd-ord.
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”Vill nå säkrare bedömning”
Fredrik Johansson understryker att ”allt vi gör vid Stortjärnhobben handlar om att göra vår bedömning av fyndigheten säkrare och att ta fram underlaget för ett beslut om gruvdrift”.
Kapital har tillförts bolaget genom en emission i februari som gav 29,1 miljoner kronor, där 6,6 miljoner gick till den löpande verksamheten och 5,9 till investeringar.
Vid halvårsskiftet hade Lappland Guld 20,3 miljoner kronor i kassan.
Borrat fem kärnborrhål
Vid Stortjärnhobben har bolaget borrat fem kärnborrhål i den södra delen av bearbetningskoncessionen. Hålen är cirka 250 meter långa och riktade för att korsa mineraliseringen på cirka 200 meters djup.
Lappland Guld fortsätter borra där under hösten och den uppdaterade resursen under tredje kvartalet ska bli underlag för en ”scoping study”, en preliminär ekonomisk bedömning.
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Arbetar för fullskalig gruvdrift
”Parallellt tar vi fram underlag för miljötillstånd för fullskalig gruvdrift, med hydrologi, ekologi, transporter och laktester. Vi kommer att söka ett tillstånd som börjar med en dagbrottsbrytning som sedan går över till underjordsbrytning”, förklarar Fredrik Johansson.
”Två vertikala kärnborrhål är påbörjade och ska pumpas ur för att visa hur grundvattnet uppför sig. De ger även kunskap om geologin, och hittar vi mineralisering analyserar vi halten”, tillägger han.
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Ansökningar och tillstånd
I övrigt handlar det i hög grad om ansökningar och tillstånd. När det gäller provbrytningen ligger ärendet hos länsstyrelsen med en yttrandetid som löper ut 31 augusti.
”Vi har begärt verkställighetsförordnande för att kunna börja direkt om tillstånd ges”, skriver Fredrik Johansson.
När det gäller markanvisning har Mark- och miljööverdomstolen beviljat verkställighet, vilket gör att Lappland Guld har tillträde trots att Vapsten samebys överklagande ännu inte är avgjort.
När Fredrik Johansson sammanfattar läget, konstaterar han att tre saker styr det andra halvåret 2026 – den uppdaterade mineralresurser, miljötillståndet och markanvisningen.
”Två av de tre ligger hos någon annan än oss. Det vi själva styr är borrningen, och den fortsätter”, slår Johansson fast.
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