Lappland guldprospektering har avslutat ett så kallat bergkaxborrprogram och rapporterar två områden med förhöjda halter av guld.
Lappland guld: Två områden med mer guld
Lappland guldprospektering har nu avslutat ett bergkaxborr-program vid Löparen, väster om Lycksele.
Programmet omfattade 70 bergkaxborrhål och meningen var att identifiera berggrundskällan till de guldförande flyttblock som dokumenterats i området.
Guldhalterna är genomgående låga i det undersökta området, meddelar bolaget, men två områden med förhöjda guldhalter har identifierats. Ett av dessa områden var inte känt sedan tidigare.
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Två områden med mer guld
Två områden med förhöjda guldhalter har pekats ut, och arsenik uppvisar ett samband med guld i det tillgängliga datamaterialet, skriver bolaget som påpekar att ytterligare arbete krävs för att bedöma sambandets betydelse.
Den norra anomalin var inte känd sedan tidigare och innehåller programmets högsta enskilda guldhalt, 0,056 gram guld per ton i borrhål Kax2611.
Den centrala anomalin ligger nära historiska kärnborrhål som rapporterat guldhalter. Även här krävs ytterligare prospektering.
Kostnadseffektivt och snabbt
Vid bergkaxborrning transporteras krossat berg upp till ytan med tryckluft, vilket ger ett samlingsprov av borrkax för varje borrpunkt.
Metoden är ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att översiktligt utvärdera stora områden och att peka ut anomala zoner att prioritera för uppföljande kärnborrning.
Vid Löparen borrades 70 hål i ett rutnät om cirka 100 gånger 100 meter.
Bakgrunden till programmet är en ansamling om 91 guldförande flyttblock kring Vormträsk, mellan Lycksele och Norsjö, med halter från 0,003 upp till 26,9 gram guld per ton, varav de 15 rikaste blocken över 10 gram guld per ton.
Källan i berggrunden har inte lokaliserats. Ett kärnborrningsprogram på 1980-talet rapporterade en tre meter bred sektion med en genomsnittlig halt om 6 gram guld per ton.
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”Två spår att arbeta vidare med”
Lappland guldprospektering ska nu gå vidare med ett uppföljande bergkaxborrprogram med tätare hålavstånd under vintern.
”Programmet gjorde vad vi ville att det skulle göra”, konstaterar Fredrik Johansson, vd för Lappland gulprospektring.
”Vi borrade glest och kostnadseffektivt över en stor yta för att hitta var vi ska titta närmare, och nu har vi två spår att arbeta vidare från, varav ett vi inte kände till sedan tidigare. Nästa steg är att borra tätare kring dem i vinter”, tillägger han.