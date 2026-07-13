Lappland guld: Två områden med mer guld

Kostnadseffektivt och snabbt

Vid bergkaxborrning transporteras krossat berg upp till ytan med tryckluft, vilket ger ett samlingsprov av borrkax för varje borrpunkt.

ANNONS

Metoden är ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att översiktligt utvärdera stora områden och att peka ut anomala zoner att prioritera för uppföljande kärnborrning.

Vid Löparen borrades 70 hål i ett rutnät om cirka 100 gånger 100 meter.

Bakgrunden till programmet är en ansamling om 91 guldförande flyttblock kring Vormträsk, mellan Lycksele och Norsjö, med halter från 0,003 upp till 26,9 gram guld per ton, varav de 15 rikaste blocken över 10 gram guld per ton.

Källan i berggrunden har inte lokaliserats. Ett kärnborrningsprogram på 1980-talet rapporterade en tre meter bred sektion med en genomsnittlig halt om 6 gram guld per ton.

Investeringar: Trygga hamnar inte lika trygga längre. Dagens PS

Det är i området mellan Lycksele och Norsjö som Lappland guld genomfört sitt program med bergkaxborrning och hittat två intressanta områden. (Foto: Helena Landstedt/TT)

”Två spår att arbeta vidare med”

Lappland guldprospektering ska nu gå vidare med ett uppföljande bergkaxborrprogram med tätare hålavstånd under vintern.

”Programmet gjorde vad vi ville att det skulle göra”, konstaterar Fredrik Johansson, vd för Lappland gulprospektring.

ANNONS

”Vi borrade glest och kostnadseffektivt över en stor yta för att hitta var vi ska titta närmare, och nu har vi två spår att arbeta vidare från, varav ett vi inte kände till sedan tidigare. Nästa steg är att borra tätare kring dem i vinter”, tillägger han.

De vill ta över den globala guldhandeln. Dagens PS