Läge för Halland när Haaland stämmer Norwegian

Satte Haaland-hår på planet

Målet gäller formellt brott mot marknadsföringslagen. Det gäller bland annat den Instagram-post med en bild, delad även på Tiktok, där flygplanet med Haaland-frisyr fått texten ”We´ve never looked more Norwegian”.

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Hos VG bekräftar Eivind Hammer Myhre, talesperson för Norwegian, att företaget mottagit stämningsansökan.

Han kallar stämningsansökan ”märklig” och påpekar att ”precis som nästan hela Norge hakade vi på hejandet av landslaget i somras genom några spontana inlägg baserade på trender i sociala medier.”

”Olyckligt”, säger Norwegian

Att det ska bli en domstolssak av det gillar inte Norwegian.

”Det är olyckligt att detta hejande har mötts av en stämningsansökan, men vi hoppas på en förnuftig dialog så att vi kan fortsätta heja på våra gemensamma idrottshjältar i framtiden”, säger Myhre.

Tore Lunde, professor och expert på marknadsförings- och immaterialrätt menar att Haalands bolag har ett starkt läge mot flygbolaget.

”Jag tror att Braut Haaland har ett starkt case, vare sig det grundar sig på marknadsföringslagens förbud mot att efterlikna särpräglade kännetecken eller, alternativt, på oskrivna regler om skydd för personliga rättigheter”, säger Lunde till VG.

Norwegian flyger vidare men får landa för att möta Erling Haaland i Oslo tingsrätt om en vecka, efter att utan tillstånd ha gjort en hårfin avbildning. (Foto: Vidar Ruud /NTB-TT)

Nu kan Halland haka på

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Det finns något av ett prejudikat i en HD-dom från 2009, där företaget Tromsø 2018 använt ett foto av snowboardåkaren Andy Finch utan tillstånd.

Tromsø 2018 tvingades betala ersättning till Finch samt stå för rättegångskostnaderna.

Frågan är nu om inte Visit Halland, som marknadsför det västsvenska landskapet, ska haka på och stämma – Haaland.

I somras, mitt under fotbolls-VM, kunde regionen konstatera att hashtagen ”Halland” i sociala medier inte längre visade Tylösand, Örjans vall eller andra halländska sevärdheter.

I stället var det, just det, Erling Haaland som fyllde flödet via hashtagen. Många som lade upp bilder och videor på fotbollsstjärnan, men inte riktigt fick till stavningen.

”Det känns lite bittert”, sade Visit Hallands Jimmy Sandberg hos Sveriges radio.

Känn inte så, Jimmy – följ exemplet och stäm dem…