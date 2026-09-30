Familjen Lundin satsade 17,8 miljoner kanadadollar på Montage Gold 2024. Nu har gruvbolaget gjutit sitt första guld i Elfenbenskusten – flera månader före plan. Under resan har aktien rusat omkring 2 700 procent.
Lundinfamiljen satsade på gruvbolag – nu är aktien upp 2700 procent
Det kanadensiska gruvbolaget Montage Gold har gjutit sitt första guld från Konégruvan i Elfenbenskusten.
Den 26 september hade mer än 400 000 ton oxiderad malm processats i gruvans första anläggningsdel, den så kallade oxidkretsen, vilket resulterade i cirka 1 140 uns guld, enligt ett pressmeddelande.
Detta är en viktig milstolpe för det kanadensiska gruvbolaget. Den ursprungliga planen var att nå första guldet under andra kvartalet 2027, men projektet har gått snabbare än väntat.
Montage Gold räknar nu med kommersiell produktion från oxidkretsen före årsskiftet, medan den större hårdbergskretsen väntas vara klar under andra kvartalet 2027, enligt bolagets besked.
Lundinfamiljen gick in 2024
För svenska investerare är historien särskilt intressant eftersom familjen Lundin, en svensk-kanadensisk gruvfamilj med lång erfarenhet av internationella gruvinvesteringar, är en av Montage Golds största ägare.
I februari 2024 investerade Lundin Family Trusts 17,8 miljoner kanadadollar i en nyemission på totalt 20 miljoner kanadadollar. Teckningskursen var 0,70 kanadadollar per aktie och investeringen gav familjen en ägarandel på 19,9 procent, enligt Montage Gold.
I samband med affären utsågs Martino De Ciccio till vd. Ron Hochstein, tidigare vd för Lundin Gold, tog plats i styrelsen.
Sedan dess har aktien rusat.
Från 0,70 kanadadollar till omkring 20 kanadadollar innebär en uppgång på cirka 2 700 procent. EFN har uppmärksammat kursrallyt i samband med att familjens investering nu kopplas samman med den första guldtackan från Konégruvan.
Det innebär att den första investeringen på 17,8 miljoner kanadadollar har fått ett helt annat värde på pappret. Lundinfamiljens totala kapitalinsats i bolaget är dock större.
I juli 2024 hade Lundinfamiljens ägarandel spätts ut till omkring 17,7 procent. Familjen investerade då ytterligare 43 miljoner kanadadollar till 1,75 kanadadollar per aktie. Efter emissionen ökade ägarandelen åter till 19,9 procent, enligt Montage Gold.
Från gruvprojekt till producent
Det som nu förändras för Montage Gold är att bolaget går från utvecklingsbolag till guldproducent.
Konégruvan är bolagets flaggskeppsprojekt och ska bli basen för en större guldverksamhet i Västafrika. Montage har dessutom fortsatt att bygga ut resursbasen kring gruvan.
I juni meddelade bolaget att de indikerade resurserna i de höggradiga satellitfyndigheterna hade vuxit till 1,7 miljoner uns guld, medan de antagna resurserna uppgick till ytterligare 0,8 miljoner uns.
Mining.com skriver att den första guldtackan innebär ett viktigt steg i övergången från byggfas till produktion och lyfter fram att Konégruvan nått milstolpen före plan.
Betydande kapitalbehov
Även kapitalbehovet är betydande. Montage Gold uppskattade i sin uppdaterade genomförbarhetsstudie det initiala kapitalbehovet för Konégruvan till 712 miljoner dollar, medan det totala kapitalbehovet över gruvans livslängd beräknades till 877,5 miljoner dollar.
Gruvan är planerad att ha en livslängd på 16 år och väntas under de första åtta åren producera i genomsnitt omkring 301 000 uns guld per år, enligt bolagets genomförbarhetsstudie.
För Lundinfamiljen är Montage Gold därmed ytterligare ett exempel på den långsiktiga gruvstrategi som präglat familjens investeringar: att gå in tidigt i projekt, bidra med kapital och gruvkompetens och följa utvecklingen mot produktion.
Läs mer: Vd:n för familjen Lundins oljebolag är på topphumör – på goda grunder