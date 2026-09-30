Lundinfamiljen satsade på gruvbolag – nu är aktien upp 2700 procent

Detta är en viktig milstolpe för det kanadensiska gruvbolaget. Den ursprungliga planen var att nå första guldet under andra kvartalet 2027, men projektet har gått snabbare än väntat.

Montage Gold räknar nu med kommersiell produktion från oxidkretsen före årsskiftet, medan den större hårdbergskretsen väntas vara klar under andra kvartalet 2027, enligt bolagets besked.

Lundinfamiljen gick in 2024

För svenska investerare är historien särskilt intressant eftersom familjen Lundin, en svensk-kanadensisk gruvfamilj med lång erfarenhet av internationella gruvinvesteringar, är en av Montage Golds största ägare.

I februari 2024 investerade Lundin Family Trusts 17,8 miljoner kanadadollar i en nyemission på totalt 20 miljoner kanadadollar. Teckningskursen var 0,70 kanadadollar per aktie och investeringen gav familjen en ägarandel på 19,9 procent, enligt Montage Gold.

I samband med affären utsågs Martino De Ciccio till vd. Ron Hochstein, tidigare vd för Lundin Gold, tog plats i styrelsen.

Sedan dess har aktien rusat.

Från 0,70 kanadadollar till omkring 20 kanadadollar innebär en uppgång på cirka 2 700 procent. EFN har uppmärksammat kursrallyt i samband med att familjens investering nu kopplas samman med den första guldtackan från Konégruvan.

Det innebär att den första investeringen på 17,8 miljoner kanadadollar har fått ett helt annat värde på pappret. Lundinfamiljens totala kapitalinsats i bolaget är dock större.

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I juli 2024 hade Lundinfamiljens ägarandel spätts ut till omkring 17,7 procent. Familjen investerade då ytterligare 43 miljoner kanadadollar till 1,75 kanadadollar per aktie. Efter emissionen ökade ägarandelen åter till 19,9 procent, enligt Montage Gold.