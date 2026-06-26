Norwegian förlorar klimatstriden – 730 miljoner syns i Q2-rapporten

Finansdirektören Hans-Jørgen Wibstad har beskrivit beslutet som en besvikelse, samtidigt som bolaget är lättat över att äntligen kunna lägga ärendet bakom sig. Vi har följt Norwegian löpande, senast genom det uppmärksammade förvärvet av Nordic Leisure Travel Group.

Mindre dramatiskt för kassan

Rubriksiffran ser tung ut, men motsvarar inte något nytt utflöde av pengar. Avgiften betalades redan 2023 för att undvika tvångsindrivning, och bolaget anger själv ett faktiskt kassautlägg på runt 330 miljoner kronor.

Resten är en redovisningseffekt, eftersom den fordran som bokfördes efter segern i Oslo tingrätt nu måste skrivas bort. För svenska sparare är beloppen enkla att översätta. Norska och svenska kronan handlas i praktiken i paritet just nu, vilket betyder att 730 miljoner norska kronor i runda slängar motsvarar lika mycket i svenska.

Så väger det mot resultatet

Smällen hamnar i rapporten som kommer den 14 juli, och den möter ett bolag i betydligt bättre form än under kristiden.

I första kvartalet kom Norwegian in med en mindre förlust än befarat och rekordhög kabinfaktor, något Realtid lyfte fram efter Q1-rapporten. Aktien handlas till 15,69 norska kronor på Oslobörsen under fredagen, med ett börsvärde runt 16, miljarder och en direktavkastning på 5,10 procent.

Tidigare varnade Ryanairs vd för att ett ihållande högt oljepris skulle kunna knäcka bolaget, ett scenario vi granskade då. En engångspost av det här slaget rör inte den löpande intjäningen, och därför har den begränsad bäring på själva caset.

PS analys

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Utgången var någorlunda väntad sedan EFTA-domstolen tidigare gett staten rätt. Det viktiga för aktieägarna är att osäkerheten nu lämnar balansräkningen.

Norwegian kan rikta fokus mot sommarsäsongen och integrationen av Ving-affären utan en utdragen process som tynger. För den som ser bortom kvartalets engångspost framstår beskedet snarast som en uppstädning inför högsäsongen.

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