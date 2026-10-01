Meta fick skattelättnader på omkring 40 miljarder kronor genom att klassa delar av sina AI-datacenter som ”experimentell verksamhet”.
Meta kallade AI-datacenter för "labb": Sparade 40 skattemiljarder
The New York Times avslöjar i en granskning att den amerikanska teknikjätten Meta har klassat sina nya AI-datacenter som ”labb”, ”pilotmodeller” eller ”experimentell verksamhet” för att kunna få del av det amerikanska forsknings- och utvecklingsavdraget.
På detta sätt har företaget fått forskningsrelaterade skatteavdrag på 3,9 miljarder dollar för 2025, motsvarande omkring 40 miljarder kronor. Året före var motsvarande siffra 2 miljarder dollar och 2023 omkring 700 miljoner dollar, enligt Metas rapportering och NYT genomgång.
Tror de på AI eller inte?
NYT har gått igenom bolagets finansiella rapporter och intervjuat personer med insyn i bolagets verksamhet.
Metas AI-satsning har offentligt beskrivits som en stor framgång. Mark Zuckerberg har sagt till investerare att bolagets investeringar i AI ”accelererar alla större delar av vår kärnverksamhet” och att utvecklingen ger företaget förtroende för satsningen, enligt NYT.
Men skattedeklarationerna ger en annan bild. Meta hävdar där att AI-datacentren är ett omfattande experiment som kan misslyckas, uppger fyra personer med insyn i verksamheten för tidningen.
Avsatt stora belopp om det inte godkänns
Men Meta verkar också se en risk själva med upplägget. De skriver i sin årsredovisning att bolaget har osäkerheter kring sina forskningsrelaterade skatteavdrag och att det slutliga utfallet kan påverkas om skattemyndigheterna ifrågasätter bolagets bedömning.
Vid utgången av 2025 uppgick Metas så kallade ”unrecognized tax benefits” till 16,45 miljarder dollar. Bolaget uppger att dessa huvudsakligen hänger samman med osäkerheter kring forskningsskatteavdrag och internprissättning.
Enligt NYT ökade det belopp Meta avsatt för dessa osäkra skattepositioner med 45 procent på två år, till 18,74 miljarder dollar.
Andre Shevchuck, partner på rådgivningsfirman BPM, beskriver enligt NYT klassificeringen av Metas AI-datacenter som ”ganska vild och långsökt”.
Shawn Marchant, som leder Tanner Groups verksamhet inom skatteincitament, säger till tidningen att han skulle vara ”skeptisk” till att låta samtliga datorchip i alla datacenter omfattas av avdraget.
Försvarar upplägget
Även inom Meta ska upplägget ha väckt frågor. Enligt NYT ifrågasatte personer på bolagets ekonomiavdelning om strategin skulle hålla vid en granskning av IRS.
Meta försvarar dock upplägget.
”Meta är en av de största investerarna i forskning och utveckling i USA”, säger bolagets talesperson Andy Stone enligt NYT.
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