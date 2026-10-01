Meta kallade AI-datacenter för "labb": Sparade 40 skattemiljarder

På detta sätt har företaget fått forskningsrelaterade skatteavdrag på 3,9 miljarder dollar för 2025, motsvarande omkring 40 miljarder kronor. Året före var motsvarande siffra 2 miljarder dollar och 2023 omkring 700 miljoner dollar, enligt Metas rapportering och NYT genomgång.

Tror de på AI eller inte?

NYT har gått igenom bolagets finansiella rapporter och intervjuat personer med insyn i bolagets verksamhet.

Metas AI-satsning har offentligt beskrivits som en stor framgång. Mark Zuckerberg har sagt till investerare att bolagets investeringar i AI ”accelererar alla större delar av vår kärnverksamhet” och att utvecklingen ger företaget förtroende för satsningen, enligt NYT.

Men skattedeklarationerna ger en annan bild. Meta hävdar där att AI-datacentren är ett omfattande experiment som kan misslyckas, uppger fyra personer med insyn i verksamheten för tidningen.