Petter Stordalen dubblar vinsten: ”Magiskt”

De rekordstarka siffrorna förklaras med en glödhet hotellmarknad med en ökad turisttillströmning. Svenska så kallade hemesterfirare har bidragit till Stordalens vinstmaskin, liksom framgångsrika investeringar.

Petter Stordalen är säker på att medvinden fortsätter med ökad tillväxt och lönsamhet. Framtidstron är på topp.

Petter Stordalen siktar på nytt rekord i år

”Utvecklingen är en soluppgångsnäring även för Sverige. Vi har 20 nya hotell och över 4.500 nya rum i pipen de närmaste åren. Min ambition är att Strawberry ska leverera nytt rekord 2026”, säger Petter Stordalen till norska Dagens Næringsliv, som rapporterar om det historiska bokslutet för hotellkedjan Strawberry.

Varje dag möter hotellkedjan på 254 hotell i Norden, enligt Stordalen, 50 000 nya hotellgäster. Staben av medarbetare uppgår till 20 000, framgår det.

Strawberry Group är inte börsnoterat, vilket Stordalen ser som en stor fördel när det kommer till investeringar.

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