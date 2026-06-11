Hotellkungen Petter Stordalen spränger psykologiskt viktig barriär och dubblar nästan vinsten i sitt hotellimperium Strawberry för 2025.
Petter Stordalen dubblar vinsten: ”Magiskt”
Intäkterna för den norske hotellmiljardären kedja överstiger för första gången 20 miljarder norska kronor. Vinsten nära på fördubblas till 1,4 miljarder norska kronor för helåret 2025.
De rekordstarka siffrorna förklaras med en glödhet hotellmarknad med en ökad turisttillströmning. Svenska så kallade hemesterfirare har bidragit till Stordalens vinstmaskin, liksom framgångsrika investeringar.
Petter Stordalen är säker på att medvinden fortsätter med ökad tillväxt och lönsamhet. Framtidstron är på topp.
Petter Stordalen siktar på nytt rekord i år
”Utvecklingen är en soluppgångsnäring även för Sverige. Vi har 20 nya hotell och över 4.500 nya rum i pipen de närmaste åren. Min ambition är att Strawberry ska leverera nytt rekord 2026”, säger Petter Stordalen till norska Dagens Næringsliv, som rapporterar om det historiska bokslutet för hotellkedjan Strawberry.
Varje dag möter hotellkedjan på 254 hotell i Norden, enligt Stordalen, 50 000 nya hotellgäster. Staben av medarbetare uppgår till 20 000, framgår det.
Strawberry Group är inte börsnoterat, vilket Stordalen ser som en stor fördel när det kommer till investeringar.
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Så ser hotellkungens planer ut för Sverige
Han berättar att planen nu är att ”investera i befintliga hotell för över en halv miljard kronor, bara i Sverige, däribland At Six i Stockholm och spahotellet Yasuragi”.
Apropå investeringar ratar hotellmagnaten Elon Musks SpaceX, som nu går till börsen i en så kallad mega-IPO.
Börsintroduktionen av Musks rymd-, raket- och satellitbolag sker i morgon, den 12 juni.
”Jag investerar bara i saker som jag förstår mig på”, deklarerar hotellmiljardären i Dagens Næringsliv, där han även klargör att han inte är någon anhängare USA:s president Donald Trump.
Spelar ingen roll vem som blir statsminister
Däremot gillade han Barack Obama när han styrde i Vita huset.
Stordalen tycker mycket bra om Sverige och konstaterar att vi har en ränta som norrmän kan vara avundsjuka på. Inflationen, statsfinanserna, det starka försvaret och utvecklingen inom tech och läkemedel är andra saker som vittnar om svenskt styrkebesked, enligt Stordalen.
I höst är det val i Sverige och enligt Stordalen har det mindre betydelse vem som blir statsminister, där det mesta redan fungerar så bra, anser han.
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