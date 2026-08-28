Ray Dalio dubblar guldet inför skuldkrisen i USA

Guldet är 25 procent billigare än i januari

För svenska sparare kommer rådet i ett läge där guldet haft ett svagt halvår. Efter rekordet på 5 595 dollar per uns i januari har priset fallit 25 procent, från 1 713 till cirka 1 270 kronor per gram. Den som följer Dalio köper alltså in sig betydligt lägre än för ett halvår sedan.

Kontanter är enligt Dalio ingen lösning. Sparkonto och räntefonder är en falsk trygghet när inflationen äter upp räntan.

Själv har han bara 1 procent i bitcoin och föredrar guld, eftersom kryptovalutor riskerar både statlig reglering och kvantdatorhot.

Så såg originalmodellen ut

Tyska Focus Money går i sitt senaste nummer (36/2026) igenom Dalios ursprungliga allvädersportfölj, byggd för att klara fyra ”årstider”: tillväxt upp eller ner, inflation upp eller ner.

40 procent långa statsobligationer

30 procent aktier

15 procent medellånga statsobligationer

7,5 procent guld

7,5 procent råvaror

Enligt deras beräkning har modellen gett cirka 6,7 procent per år över 25 år med en största nedgång på 20 procent. S&P 500 gav 9,9 procent men föll 50 procent under finanskrisen 2008.

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Med de pekar även å tre svagheter. Portföljen är tungt viktad mot USA. Antagandet att aktier och obligationer rör sig åt olika håll höll inte 2022, när båda föll.

Och den amerikanska skuldberget gör långa dollarobligationer till en osäker grund, det är precis den delen Dalio nu själv viktar ner till förmån för guld.

Att räntan på obligationer samtidigt är den högsta på 19 år gör bilden motsägelsefull. Redan i maj konstaterade strateger att obligationer utmanar aktier som placering.

Dalios poäng är att hög ränta i sig är en riskpremie: marknaden kräver mer betalt för att låna ut till en skuldsatt stat.

AI-bubblan är den andra risken

Tidigare i augusti sa Dalio i podden The Diary of a CEO att AI-marknaden visar ”klassiska tecken” på en bubbla i klass med 1929 och 2000, i linje med Jeremy Granthams jämförelse med South Sea-bubblan.

Det som spräcker bubblor är enligt Dalio stigande räntor och ett stort utbud av nya aktier: ”Det finns nästan inget som är enklare att producera än aktier.”

Det hänger ihop med ifrågasättandet av den klassiska 60/40-portföljen. En chefsekonom menar att 60/40-portföljen är trasig eftersom avkastningen drivs av AI-koncentration och statsskuld snarare än konjunktur.

En svensk sparare som inte balanserat om på tio år sitter i dag med nära 80 procent aktier.

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Dalios eget recept är oförändrat i grunden: så många oberoende avkastningskällor som möjligt, helst 15. Det som ändrats är vilka han litar på.

Guld har fått dubbel vikt. Amerikanska statsobligationer har inte längre hans förtroende.

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