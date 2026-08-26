1 procents tillväxt och 14 procents ränta pressar Rysslands krigsekonomi

Centralbanken sänker 25 punkter i taget

Elvira Nabiullina sänkte styrräntan till 14,00 procent den 24 juli, tionde sänkningen i rad. Men tempot har halverats till 25 punkter, och i samma besked höjde banken inflationsprognosen för året till 6,0–7,0 procent. Skälet var bränslepriserna.

Snitträntan för året skrevs upp till 14,5–14,6 procent. Det är den nivå ryska företag lånar till, och den investeringen betalar sig inte i en ekonomi som växer under 1 procent.

Nabiullina var ovanligt rak om varför tillväxten uteblir.

”Utmaningen i det nuvarande läget är inte otillräcklig efterfrågan eller brist på pengar. Problemet är att den inhemska ekonomin saknar tillräckliga fysiska resurser, inklusive arbetskraft och produktionskapacitet, för att kunna växa snabbt.”

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Hon satte också siffror på produktivitetsproblemet. Investeringarna har ökat med en fjärdedel i reala termer på fyra år. Arbetsproduktiviteten har stigit 5 procent. Arbetslösheten låg på 2,2 procent i juni, nära rekordlåga nivåer, och 1,7 miljoner ryssar står utan jobb i en arbetskraft på 76,5 miljoner.

Hushållens inflationsförväntningar ligger på 14,7 procent, mer än dubbelt så högt som den uppmätta inflationen på 6,08 procent.

Underskottet sprängde årsplanen i juli

Det federala underskottet landade på 6 455 miljarder rubel efter januari till juli, motsvarande 2,8 procent av BNP, enligt finansministeriet. Planen för hela 2026 låg på 3 786 miljarder rubel, 1,6 procent av BNP.

Ministeriet förklarar merparten av avvikelsen med att utgifter betalats i förskott, vilket betyder att helårssiffran inte skalar rakt av.

Men utgifterna steg 14,5 procent på ett år mot intäkternas 8,8 procent, och finansminister Anton Siluanov medger nu att underskottsmålet kan behöva skrivas upp.

Det anmärkningsvärda är att det sker under ett dyrt oljeår. Brent handlades till 94,12 dollar per fat den 24 augusti, och den rabatt som pressat ryska intäkter sedan 2022 har krympt kraftigt från nivåerna på 20 till 35 dollar.

Ändå föll olje- och gasintäkterna 16,8 procent till 4 595 miljarder rubel. Det visar att Ryssland får inte ut varan.

Ukrainska drönare tar bort raffinaderierna

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Ukraina slog mot 18 ryska raffinaderier under juli, plus fem tankfartyg, fem hamnanläggningar och två pipelines. Raffineringen föll till 3,6 miljoner fat om dagen, lägsta nivån sedan maj 2002 och en tredjedel under normalläget.

Effekten syns i kön vid pumpen. Den 20 augusti ransonerade 59 ryska regioner bensinen. Fyra dagar tidigare hade bara 28 procent av landets bensinstationer bränsle att sälja. Importerat bränsle säljs för 80 rubel litern mot 54 för inhemskt.

Det är samma bränslepriser som tvingade centralbanken att skriva upp inflationsprognosen. Kriget har blivit sin egen inflationsdrivare.

Bufferten är nere på 1,8 procent av BNP

Den likvida delen av nationella välfärdsfonden har fallit från 6,5 procent av BNP före invasionen till 1,8 procent i april, enligt Torbjörn Becker och Moritz Schularick vid Stockholm Institute of Transition Economics och Kiel-institutet.

Kina svarar för omkring 35 procent av utrikeshandeln och över 60 procent av de militärrelaterade komponenterna.

Notan har redan skickats vidare. Momsen höjdes vid årsskiftet från 20 till 22 procent, och tröskeln för momsplikt sänktes från 60 till 10 miljoner rubel i omsättning. Den åtgärden är förbrukad.

Åslund kallar läget zugzwang

Anders Åslund använder schacktermen för tvångsdrag i Project Syndicate den 18 augusti. Varje drag försämrar positionen. Statsskulden ligger på blygsamma 15 procent av BNP, så Ryssland kan låna mer, men bara till 14 procents ränta.

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Försvar och säkerhet är budgeterat till 17 000 miljarder rubel i år, omkring 183 miljarder dollar och 38 procent av statens utgifter. Det är marginellt mindre än 2025 och den första nedskärningen sedan invasionen.

Åslunds slutsats är att den snabbaste vägen ur stagflationen, att avsluta kriget, är den Putin har minst anledning att välja.

Det är samma rävsax ryska ekonomer beskrivit sedan i våras.

Nästa besked kommer 11 september

För svensk del ligger kopplingen i oljan. Rysslands raffinaderikris lägger sig ovanpå Hormuzkrisen, och analytiker räknar med att oljan stannar över 90 dollar. Bensinen i Sverige höjdes till 15,89 kronor litern den 19 augusti, dieseln till 20,39.

Den 11 september möts ryska centralbanken igen.

Sänker den räntan trots bränsleinflationen har Kreml vunnit över Nabiullina, och då är det budgeten som styr penningpolitiken.