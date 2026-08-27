Danmark bäst i Europa – inte haft sådan tillväxt sedan 90-talet

Bakom uppgången finns framför allt en stark export från läkemedelsindustrin. Novo Nordisks nya viktminskningsläkemedel har blivit en viktig motor i den danska ekonomin.

”Det är enormt imponerande att vi ligger i toppen av Europa”, säger Danmarks skatte- och tillväxtminister Jakob Engel-Schmidt till Børsen.

Han beskriver utvecklingen som att det går ”förträffligt i dansk ekonomi”, trots tryck från omvärlden.

Växer även exklusive läkemedelsindustrin

Den färska BNP-statistiken visar att ekonomin växte med 0,3 procent under det andra kvartalet, efter en betydligt starkare start på året. Ekonomin växte även exklusive läkemedelsindustrin med 0,3 procent i kvartalet.

Børsens chefsekonom Steen Bocian pekar på att tillväxttakten är exceptionell:

”Vi måste gå tillbaka till mitten av 1990-talet för att hitta ett liknande starkt och utdraget tillväxtäventyr. Då skedde framstegen mot en bakgrund av ekonomisk kris och massarbetslöshet – så har det inte varit den här gången, men det gör bara den imponerande tillväxten desto mer imponerande, eftersom det inte har funnits något att ta igen”, skriver han.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd är ännu mer optimistiska och räknade den 18 augusti med 4,2 procents BNP-tillväxt 2026.