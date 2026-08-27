Danmarks ekonomi rusar och tillväxten väntas landa på 3,7 procent i år. Enligt ekonomen Steen Bocian har landet inte sett en liknande tillväxt sedan 1990-talet.
Danmark bäst i Europa – inte haft sådan tillväxt sedan 90-talet
Den danska regeringen har höjt sin prognos och räknar med att dansk BNP växer med 3,7 procent under 2026. Det är en kraftig upprevidering från prognosen på 2,7 procent så sent som i maj.
Bakom uppgången finns framför allt en stark export från läkemedelsindustrin. Novo Nordisks nya viktminskningsläkemedel har blivit en viktig motor i den danska ekonomin.
”Det är enormt imponerande att vi ligger i toppen av Europa”, säger Danmarks skatte- och tillväxtminister Jakob Engel-Schmidt till Børsen.
Han beskriver utvecklingen som att det går ”förträffligt i dansk ekonomi”, trots tryck från omvärlden.
Växer även exklusive läkemedelsindustrin
Den färska BNP-statistiken visar att ekonomin växte med 0,3 procent under det andra kvartalet, efter en betydligt starkare start på året. Ekonomin växte även exklusive läkemedelsindustrin med 0,3 procent i kvartalet.
Børsens chefsekonom Steen Bocian pekar på att tillväxttakten är exceptionell:
”Vi måste gå tillbaka till mitten av 1990-talet för att hitta ett liknande starkt och utdraget tillväxtäventyr. Då skedde framstegen mot en bakgrund av ekonomisk kris och massarbetslöshet – så har det inte varit den här gången, men det gör bara den imponerande tillväxten desto mer imponerande, eftersom det inte har funnits något att ta igen”, skriver han.
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd är ännu mer optimistiska och räknade den 18 augusti med 4,2 procents BNP-tillväxt 2026.
Rekordmånga jobb
Redan nu fortsätter jobben att bli fler. I juni ökade antalet löntagare med 3 600 personer på en månad. På ett år har sysselsättningen vuxit med 34 400 personer till drygt 3,09 miljoner löntagare.
”Trots kriget i Mellanöstern och högre energipriser fortsätter sysselsättningen att slå nya rekord. Det är milt sagt imponerande”, säger Erik Bjørsted, chefsekonom på Dansk Metal till Børsen.
Regeringens prognos pekar dock på en tydlig inbromsning nästa år. Tillväxten väntas då falla till 1,8 procent, främst eftersom läkemedelsindustrins bidrag blir betydligt mindre.
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