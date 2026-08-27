Fortum kräver mer statligt stöd – annars ingen ny kärnkraft

Nu gäller det mer konkret att Fortum i en ansökan om statligt stöd förklarar att ett sådant krävs för att Fortum ska bygga nya kärnkraftsreaktorer på anläggningen i Oskarshamn.

Fortums ansökan sker via helägda dotterbolaget Nucore Energi, som bildats särskilt för projektet.

Tanken är att reaktorerna ska byggas vid den nuvarande anläggningen i Oskarshamn, som drivs av Uniper och med Fortum som betydande minoritetsägare.

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Omfattande stödpaket lanserat

Regeringen har sedan tidigare utformat ett omfattande stödpaket med ett lägsta elpris, statligt garanterade bygglån och en mekanism för riskdelning i projektet, skriver Bloomberg om kärnkraftssatsningen.

Fortum planerar en anläggning med en effekt på mellan 1,2 och 3,4 gigawatt, uppger Laurent Leveugle, vd för Nucore Energi.

Den slutgiltiga storleken beror på vilken teknik man väljer, den ökade efterfrågan som väntas och villkoren i hur företaget och staten delar på riskerna, utvecklar Leveugle sitt resonemang.

”För att kunna motivera ett sådant projekt måste vi i slutändan komma överens med kunder om avtag av elen och säkerställa att den faktiskt kommer att användas”, säger han.

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