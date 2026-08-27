Fortum söker nu formellt statligt stöd för att bygga nya kärnkraftsreaktorer vid kärnkraftverket i Oskarshamn.
Fortum kräver mer statligt stöd – annars ingen ny kärnkraft
Turerna går vidare i den satsning på utbyggd energi i Sverige som kallas ny kärnkraft och kan sammanfattas i tre problemområden.
Det är att energin först av allt inte blir tillgänglig förrän om ett decennium, vidare att avfallsproblemen är lika olösta som tidigare och för det tredje att hela satsningen ska betalas av kommande generationer.
Nu gäller det mer konkret att Fortum i en ansökan om statligt stöd förklarar att ett sådant krävs för att Fortum ska bygga nya kärnkraftsreaktorer på anläggningen i Oskarshamn.
Fortums ansökan sker via helägda dotterbolaget Nucore Energi, som bildats särskilt för projektet.
Tanken är att reaktorerna ska byggas vid den nuvarande anläggningen i Oskarshamn, som drivs av Uniper och med Fortum som betydande minoritetsägare.
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Omfattande stödpaket lanserat
Regeringen har sedan tidigare utformat ett omfattande stödpaket med ett lägsta elpris, statligt garanterade bygglån och en mekanism för riskdelning i projektet, skriver Bloomberg om kärnkraftssatsningen.
Fortum planerar en anläggning med en effekt på mellan 1,2 och 3,4 gigawatt, uppger Laurent Leveugle, vd för Nucore Energi.
Den slutgiltiga storleken beror på vilken teknik man väljer, den ökade efterfrågan som väntas och villkoren i hur företaget och staten delar på riskerna, utvecklar Leveugle sitt resonemang.
”För att kunna motivera ett sådant projekt måste vi i slutändan komma överens med kunder om avtag av elen och säkerställa att den faktiskt kommer att användas”, säger han.
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Tre alternativ för reaktorer
Tekniken kommer att väljas ut bland tre potentiella alternativ, där det handlar om två storskaliga reaktorer och en liten modulär reaktor.
De leverantörer det talas om är Westinghouse Electric, Électricité de France och Vernova Hitachi Nuclear Energy.
Den nya kapaciteten kan tidigast tas i drift under andra halvan av 2030-talet, säger Leveugle och tillägger att ”vissa diskussioner” har förts med Uniper angående platsen.
Tyska Uniper har tidigare uppgett att man inte har några planer på att investera i ny kärnkraft i Sverige.
Johan Svenningsson, chef för Uniper i Sverige, upprepar detta och meddelar via e-post till Bloomberg att företaget ser fram emot att fortsätta dialogen med Fortum om det potentiella projektet.
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Vill inte ha majoritetsägande
På platsen finns Sveriges största reaktor, Oskarshamn 3 på 1 400 megawatt, samt två de äldre reaktorer som togs ur drift 2015 respektive 2017.
Fortum har arbetat med att utvärdera alternativ för ny kärnkraft i Sverige sedan 2022.
Ansökan om statligt stöd innebär inte ett investeringsbeslut, men inleder formellt diskussionerna med svenska staten om hur fördelaktiga villkor man kan få för projektet.
Om man når enighet och planen genomförs är avsikten att Fortum på sikt ska vara minoritetsägare.
”Även om vi är ett stort energibolag i Norden är dessa projekt helt enkelt för omfattande för att vi ska kunna genomföra dem på egen hand, inte ens med en ägarandel på 51 procent”, säger Leveugle.