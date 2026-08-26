Kunderna får betala bankskatten – säger bankerna

”Vinsterna har ökat väldigt kraftigt i de svenska storbankerna. Detta i ett läge då de svenska hushållen gått på knäna. Det vill vi rätta till, både med en ökad konkurrens, men också med en tillfällig bankskatt som går tillbaka till hushållen och till välfärden”, har Socialdemokraternas Mikael Damberg sagt till SVT.

”Förs vidare till kunderna”

Bankerna svarar med ett välkänt argument – att kostnaden inte kommer att betalas av aktieägarna.

”En ny bankskatt skulle ytterst betalas av bankernas kunder”, skriver Svenska Bankföreningens vd Hans Lindberg i Svenska Dagbladet på onsdagen.

Enligt Lindberg och bankerna riskerar en högre skatt att leda till dyrare lån, lägre sparräntor och sämre kreditgivning.

”Banker är företag som tillhandahåller krediter, betalningar, sparande och riskhantering i hela ekonomin. När kostnaderna för att tillhandahålla krediter ökar påverkas prissättningen, eftersom de ökade kostnaderna behöver finansieras på något sätt. Precis som i andra branscher förs därför ökade kostnader i slutändan vidare till kunderna”, skriver Hans Lindberg i SvD.