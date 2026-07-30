Stadigt kryper den amerikanska statsskulden uppåt. Det ger högre lånekostnader som kan få efterverkningar i andra länder också.
USA:s statsskuld skenar – slår mot resten av världen
USA:s statsskuld har stigit stadigt och närmar sig nu 40 biljoner dollar.
Det är en utveckling som kan få konsekvenser långt utanför landets gränser.
Högre amerikanska räntor riskerar att pressa upp lånekostnader även i Europa, samtidigt som investerare i allt större utsträckning söker sig till tillgångar som guld och bitcoin.
Högre räntekostnader
Enligt det amerikanska finansdepartementets statistik uppgår statsskulden nu till omkring 39,6 biljoner dollar, skriver Focus.de.
Samtidigt räknar den oberoende budgetmyndigheten Congressional Budget Office med att budgetunderskottet för räkenskapsåret 2026 blir cirka 1,9 biljoner dollar.
Räntekostnaderna väntas samtidigt öka kraftigt. Under 2026 beräknas USA lägga omkring 1 biljon dollar på nettoräntebetalningar, motsvarande ungefär 14 procent av den federala budgeten.
Inom tio år väntas dessa kostnader mer än fördubblas.
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Kan bli tufft för Tyskland
Den växande skuldbördan innebär inte att USA står inför en omedelbar betalningskris, men den begränsar det ekonomiska handlingsutrymmet och påverkar de globala finansmarknaderna.
Amerikanska statsobligationer fungerar som en global referenspunkt för räntenivåer. Om deras avkastning stiger kan kapital flyttas från europeiska obligationsmarknader till USA, vilket i sin tur pressar upp räntorna även i Europa.
För Tyskland kan utvecklingen bli särskilt kännbara eftersom landet är starkt beroende av export till den amerikanska marknaden.
En svagare amerikansk ekonomi skulle kunna slå mot industrisektorer som fordonsindustri, maskintillverkning, kemi och läkemedel.
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Andra tillgångar blir populära
Samtidigt ökar intresset för alternativa tillgångar. Guld betraktas ofta som en värdebevarare under perioder av inflation, geopolitisk oro och minskat förtroende för pappersvalutor.
Den begränsade tillgången gör metallen attraktiv för investerare som vill skydda sitt kapital, även om priset kan påverkas negativt när realräntorna stiger.
Även bitcoin lyfts fram som ett möjligt skydd mot en kraftig ökning av penningmängden. Kryptovalutan har ett fast utbud på högst 21 miljoner mynt, men kännetecknas samtidigt av betydligt större kursrörelser än guld.
Under perioder av finansiell oro tenderar bitcoin därför att utvecklas mer som en riskfylld tillgång än som en traditionell säker hamn.
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