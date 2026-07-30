USA:s statsskuld skenar – slår mot resten av världen

Kan bli tufft för Tyskland

Den växande skuldbördan innebär inte att USA står inför en omedelbar betalningskris, men den begränsar det ekonomiska handlingsutrymmet och påverkar de globala finansmarknaderna.

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Amerikanska statsobligationer fungerar som en global referenspunkt för räntenivåer. Om deras avkastning stiger kan kapital flyttas från europeiska obligationsmarknader till USA, vilket i sin tur pressar upp räntorna även i Europa.

För Tyskland kan utvecklingen bli särskilt kännbara eftersom landet är starkt beroende av export till den amerikanska marknaden.

En svagare amerikansk ekonomi skulle kunna slå mot industrisektorer som fordonsindustri, maskintillverkning, kemi och läkemedel.

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Andra tillgångar blir populära

Samtidigt ökar intresset för alternativa tillgångar. Guld betraktas ofta som en värdebevarare under perioder av inflation, geopolitisk oro och minskat förtroende för pappersvalutor.

Den begränsade tillgången gör metallen attraktiv för investerare som vill skydda sitt kapital, även om priset kan påverkas negativt när realräntorna stiger.

Även bitcoin lyfts fram som ett möjligt skydd mot en kraftig ökning av penningmängden. Kryptovalutan har ett fast utbud på högst 21 miljoner mynt, men kännetecknas samtidigt av betydligt större kursrörelser än guld.

Under perioder av finansiell oro tenderar bitcoin därför att utvecklas mer som en riskfylld tillgång än som en traditionell säker hamn.

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