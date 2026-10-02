Högsta inflationen på tre år i eurozonen

Snittprognosen låg på 3,7 procent i september, enligt Bloomberg.

Kärninflationen, där energi- och livsmedelspriser räknats bort, steg till 2,5 procent – upp från 2,4 procent i augusti. Den ökningen låg i linje med förväntningarna.

Siffrorna avspeglar inflationsrapporter från Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien tidigare i veckan, där inflationen var högre än väntat i samtliga fall.

ECB:s inflationsmål ligger på 2 procent.

Marknadsräntorna – särskilt i Frankrike – har lyft till ovanligt höga nivåer på senare tid till följd av det höga inflationstrycket och svaga statsfinanser.