Högsta inflationen på tre år i eurozonen
Inflationen i eurozonen steg till 3,8 procent i september, enligt preliminära beräkningar.
Det är den högsta nivån på tre år och kan jämföras med 3,2 procent i augusti. Ökningen var oväntat stor.
Snittprognosen låg på 3,7 procent i september, enligt Bloomberg.
Kärninflationen, där energi- och livsmedelspriser räknats bort, steg till 2,5 procent – upp från 2,4 procent i augusti. Den ökningen låg i linje med förväntningarna.
Siffrorna avspeglar inflationsrapporter från Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien tidigare i veckan, där inflationen var högre än väntat i samtliga fall.
ECB:s inflationsmål ligger på 2 procent.
Marknadsräntorna – särskilt i Frankrike – har lyft till ovanligt höga nivåer på senare tid till följd av det höga inflationstrycket och svaga statsfinanser.